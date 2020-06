Superligaška groznica na kolubarski način

Posmatra Grafičar, a tresu se Bačka i Metalac... Čajetinci iz zaleta mogu do tri boda u finišu 29. kola, što znači da im se smeši Superliga. Nervoza u redovima Kolubare koja za njima kaska samo jedan bod je neminovna, jer njihova šansa za isto nije ni najmanje upitna. U gradu uglja, ova utakmica (17.30 č.), tema je broj jedan, pa i ne bila to što jeste kada je tako malo ostalo do istorijskog uspeha za crno-zelene...

„Meč godine je pred nama, znamo da nam dolazi jak protivnik, ekipa koja teško prima golove, pa zato Zlatiborci imaju malu prednost, budući da im i bod odgovara. Trener Zoran Milinković od nas očekuje maksimalnu angažovanost i hrabrost, i zato ćemo na megdan izaći sa mnogo motiva“, rekao je uoči meča Miloš Milisavljević, ofanzivni vezista Kolubare uoči utakmice za koju će se tražiti mesto više na tribinama...

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Vredi reći i da su domaći u prethodnom kolu kao gosti savladali ekipu Sinđelića, a rezultat je bio 1:3. Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili dvanaest pobeda, uz dvanaest remija i četiri poraza. U prethodnom kolu su kao domaćini savladali ekipu Trajala, a rezultat je bio 1:0. Imajući u vidu veličinu zalogaja, te sećanje na 14. kolo kada je Zlatibor slavio minimalcem iz 85. minuta, a kada je na drugoj strani u istom trenutku drugi put požuteo Kolubarin Josip Projić, očekujemo tvrd, viteški derbi dve ekipe koje su svaka za sebe u toku sezone pokazale da im ne nedostaje konkurentnosti za ulazak u elitne vode. Sa kladilačke strane, zato možda nije naodmet još jednom podvući zlatiborski defanzivni red kao izuzetno sposoban, pa razmisliti dobro o potencijalnim kombinacijama koje bi mogle da prođu na utakmici koja će se s punom pažnjom pratiti kako nadomak prestonice, tako i u celom zlatiborskom regionu.

PRVA LIGA SRBIJE - 29. KOLO

Subota

Kabel - Smederevo 0:1 (0:1)

Grafičar - Metalac 2:1 (2:0)

Budućnost Dobanovci - Sinđelić 2:0 (0:0)

Nedelja

Radnički Pirot - Dinamo 1:0 (1:0)

Zemun - Bačka 0:2 (0:1)

Novi Pazar - Radnički Kragujevac 1:1 (0:0)

Trajal - Žarkovo 0:0

Ponedeljak

17.30: (1,67) Kolubara (3,35) Zlatibor Čajetina (5,40)

* Kvote su podložne promenama