Mančester Siti se sa kamatom revanširao Vest Bromvič Albionu za dva otkinuta boda u decembarskom susretu i ubeddljivom pobedom (5:0) preuzeo lidersku poziciju u Premijerligaškom karavanu.

Petardu na Houtornsu potpisao je raspoloženi Ilkaj Gundogan koji je je sa dva gola u prvih pola sata susreta trasirao put Građana ka pobedi u 20. kolu premijer lige. Turski ofanzivac načeo je rivala već u 6. minutu rutinski primirivši dugu loptu Kansela na rubu šesnaesterca i potom poslavši neodbranjiv udarac.

Posle asistencije, Kanselo je upisao i pogodak, a akciju za udvostručenje prednosti režirao je portugalski tandem. Bernardo Silva je posle prodora po desnom boku proigrao sunarodnika koji je preciznim udarcem nastavio goleadu. Pogotku je kumovala i loša procena pomoćnog sudije koji je signalizirao nepostojeći ofsajd i tako skrenuo pažnju defanzivaca domaćina, ali glavni arbitar nije usvojio sugestiju i pustio je da se igra nastavi.

Deset minuta kasnije na scenu je opet stupio Gundogan koji je oduzeo loptu pred golom rivala, nadmudrio čuvara i stigao do sedmog pogotka ove sezone čime je nadmašio najbolji lični učinak u premijer ligi.

Rafal čete Pepa Gvardiole nastavio je Riad Marez nakon proigravanja Sterlinga u sudijskoj nadoknadi prvog dela igre, te je pitanje pobednika bilo rešeno i pre drugog dela igre.

Sjajno veče vicešampiona upotpunio je upravo Sterling u 57. minutu kada mu se Marez dodavanjem sa desnog boka revanširao za asistenciju.

Građani su 12. pobedom stigli do 41 boda i tako preuzeli lidersku poziciju ispred gradskog rivala koji ima bod manje.

Istovremeno, tri boda na gostovanju svojio je Arsenal koji je posle preokreta savladao Sautempton 3:1. Iako je domćin već u trećem minutu stigao do vođstva preko Armstronga, izabranici Mikela Artete su pogocima Pepea i Sake preokrenuli rezultat do odmora, a tačku na susret stavio je Lakazet u 72. minutu koji je tako postao prvi igrač londonskog kluba koji je stigao do dvocifrenog broja golova kad se sabere učinak u svim takmičenjima.

Večerašnjim trijumfom Tobdžije su stigle do devete pobede u prvenstvu istovremeno nastavivši seriju sjajnih rezultata s obzirom na to da su drugi klub po broju osvojenih bodova (16) od popularnog Boksing deja. Zanimljivo, baš Siti je jedini tim koji je od kraja decembra bio uspešniji na premijerligaškoj pozornici sa 18 bodova.

PREMIJER LIGA - 20. KOLO

Utorak

Kristal Palas - Vest Hem 2:3 (1:2)

/Zaha 3, Batčuai 90+7 - Souček 9, 25, Doson 65/

Njukasl - Lids 1:2 (0:1)

/Almiron 57 - Rafinja 17, Harison 61/

Sautempton - Arsenal 1:3 (1:2)

/Armstrong 3 - Pepe 8, Saka 39, Lakazet 72/

VBA - Mančester siti 0:5 (0:4)

/Gundogan 6, 30, Kanselo 20, Marez 45+2, Sterling 57/

Sreda

19.00: (3,60) Barnli (3,35) Aston Vila (2,10)

19.00: (1,67) Čelsi (3,70) Vulverhempton (5,40)

20.30: (2,15) Brajton (3,10) Fulam (3,80)

21.15: (2,75) Everton (3,05) Lester (2,75)

21.15: (1,30) Mančester Junajted (5,20) Šefild Junajted (11,0)

Četvrtak

21.00: (3,05) Totenhem (3,35) Liverpul (2,35)

*** kvote su podložne promenama