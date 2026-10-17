Surovi Bajern unakazio RB Lajpcig, Maksimović pod prečku za prvenac u Bundesligi (VIDEO)

Trebalo je da bude derbi, a pretvorilo se u Bajernovo iživljavanje. RB Lajpcig još jednom je stradao na Alijanc areni u Minhenu (6:1), čime su potvrđene reči Vensana Kompanija da njegov tim nema krizu igre i pored nekoliko kikseva na startu sezone. Od prvog do poslednjeg minuta domaćin je diktirao tempo, gazio rivala i lako mogao iza leđa inače vrlo dobrog dobrog Martena Vandevorta da smesti još nekoliko lopti. Činjenica da je Belgijanac zabaležio 11 odbrana, odnosno da su Bavarci dva puta pogađali okvir gola, najbolje opisuje stanje stvari na terenu.

Bajern u poslednje vreme baš nema milosti za RB Lajpcig. Od decembra 2024. odigrali su sedam utakmica, po dva puta bilo je 5:1, prošle sezone na otvaranju 6:0, i evo noćas ponovo šestica. Poraz jeste težak, međutim naš Andrija Maksimović pamtiće ga po lepom. Martin Demikelis dao mu je šansu da odigra dvadesetak minuta, što je talentovani Srbin maksimalno iskoristio, postigavši prvenac u Bundesligi.