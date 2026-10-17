Surovi Bajern unakazio RB Lajpcig, Maksimović pod prečku za prvenac u Bundesligi (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | sub. 17.10.26. | 20:39
Mladi Srbin stavio tačku na derbi u Minhenu - 6:1
Trebalo je da bude derbi, a pretvorilo se u Bajernovo iživljavanje. RB Lajpcig još jednom je stradao na Alijanc areni u Minhenu (6:1), čime su potvrđene reči Vensana Kompanija da njegov tim nema krizu igre i pored nekoliko kikseva na startu sezone. Od prvog do poslednjeg minuta domaćin je diktirao tempo, gazio rivala i lako mogao iza leđa inače vrlo dobrog dobrog Martena Vandevorta da smesti još nekoliko lopti. Činjenica da je Belgijanac zabaležio 11 odbrana, odnosno da su Bavarci dva puta pogađali okvir gola, najbolje opisuje stanje stvari na terenu.
Bajern u poslednje vreme baš nema milosti za RB Lajpcig. Od decembra 2024. odigrali su sedam utakmica, po dva puta bilo je 5:1, prošle sezone na otvaranju 6:0, i evo noćas ponovo šestica. Poraz jeste težak, međutim naš Andrija Maksimović pamtiće ga po lepom. Martin Demikelis dao mu je šansu da odigra dvadesetak minuta, što je talentovani Srbin maksimalno iskoristio, postigavši prvenac u Bundesligi.
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Lepo je nekadašnji igrač Crvene zvezde gađao sa 12-13 metara pošto je dobio loptu od Brajana Grude, pod prečku, tako da Jonas Urbig nije imao nikakvih šansi...
Ono što može da raduje Kompanija pred okršaj sa Arsenalom u Ligi šampiona jeste povratak u formu Luisa Dijaza. Ponovo je Kolumbijac bio na nivou iz prošle sezone, postigao het-trik i najavio da će u nastavku sezone biti jedan od aduta nemačkog šampiona.
Uobičajeno dobre partije pružili su Majkl Olise (gol) i Hari Kejn (gol i dve assistencije), Jozua Kimih komandovao je sredinom terena, Aleksandar Pavlović potvrdio klasu, Korejac Kim pokazao da bi lako mogao da istisne iz startnih 11 Jonatana Ta ukoliko nastavi s ovakvim partijama.
Koliko je Lajpcig bio nemoćan govori podatak da je prvi udarac u okvir gola zabeležio tek u 78. minutu, kada je Bajern već bio spustio gas. Ništa Demikelis nije mogao da promeni, bespomoćno je sedeo na klupi i vrteo glavom. Pokušao je i s ranim izmena - nije vredelo.
BUNDESLIGA, 6. KOLO
Petak
Ajntraht - Keln 1:0 (0:0)
/Ebnutalib 77/
Subota
Verder - Paderborn 2:2 (0:2)
/Filkrug 59, 65pen - Marino 18, Tiges 30/
Union Berlin - Borusija Dortmund 0:0
Elverzberg - Augzburg 4:3 (3:1)
/Petkov 4, Ginter 7, Ror 28, Šmal 89 - Rider 45+9, Gregorič 76pen, Komur 90/
Šalke - Majnc 0:1 (0:1)
/Tic 24/
Hamburger - Štutgart 1:0 (0:0)
/Muhajm 88/
Bajern Minhen - RB Lajpcig 6:1 (3:0)
/Dijaz 12, 47, 69, Pavlović 26, Olise 34, Kejn 52 - Maksimović 90+1/
Nedelja
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17.30: (3,25) Borusija M. (3,60) Hofenhajm (2,15) MOZZART RELAX
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