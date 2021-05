Nekadašnji kapiten Mančester junajteda, a sada komentator na Skaj sportu, Roj Kin, uvek je bio direktan na terenu, ali i van njega, pa je tako žestoko opleo i po igračima Crvenih đavola nakon razočaravajućeg poraza u derbiju sa Liverpulom (2:4).

Redsi su ozbiljno kaznili potpuno razbijenu odbranu domaćina u odsustvu Harija Megvajera, a i vezni red je bio potpuno nepovezan, bez mogućnosti da se odupre protivniku.

"Svi nedostaci Junajteda izašli su na videlo poslednjih nekoliko dana. Pogledajte učinak dvojice veznih igrača. Maktomini je dobar, iskren igrač. I imaju Freda. Sve dok su ta dva igrača u Mančester junajtedu, on neće osvajati velike trofeje", rekao je Kin za Skaj.

Tek u završnici utakmice, kada je Freda zamenio Grinvud, Rašford otišao na levu stranu, a Pogba se vratio u sredinu, Junajted je pokazao pozitivne stvari u svojoj igri.

"Kada u Junajtedu odaberu da Pogba igra sa leve strane, to znači da Markus Rašford mora da pređe udesno i da ravnoteža ekipe propada, videli smo to previše puta. To je nešto što treba popraviti. Junajtedu je potrebna ta opcija za desnu stranu, a Solskjer mora da shvati da li Pogba može da igra u centralnom delu veznog reda ili ne u velikim utakmicama. Ako ne igra, onda se cela ravnoteža tima promeni kada je postavljen levo. Očigledno je bilo bolje celom timu nakon uvođenja Grinvuda i Rašfordovog prelaska na levu stranu".

LJUDI VIDE KAKAV JE IGRAČ MEGVAJER TEK KADA NE IGRA

Ipak, ravnoteža u manevru nije bila jedini problem.

"Neodstatak Harija Megvajera u odbrani očigledan je za se. Ljudi preispituju koliko je Megvajer dobar, ali to vide samo kada ne igra. Znam da Ole istrajava sa Fredom, ali ja ne vidim na koji način oni miusle da će Fred vratiti Junajted na put osvajanja trofeja".

Bilo je oštrih reči i na račun golmana Dina Hendersona.

"Golman ni večeras nije izgledao sjajno. Bilo je grešaka za greškama. Jedna loša noć za Junajted. Megvajer je gubitak, ali ovo su greške školaraca. To nema nikakve veze sa izostankom Megvajera. Sinoćni nastup nije bio ni blizu dovoljnom. Svi nedostaci Junajteda pokazali su se poslednjih nekoliko dana. Nije bilo dovoljno kvaliteta, Liverpul je mogao da postigne šest ili sedam golova".

Kin smatra da ova ekipa nije u stanju da se uhvati u koštac kada je u pitanju šampionska titula u Premijer ligi.

"Ova ekipa nema snage da se takmiči protiv Mančester Sitija za osvajanje titule. Zastrašujuće je koliko Siti ispred ove ekipe. Mislim da će Ole razmisliti o prethodnim danima i pomisliti 'trebaju nam tri ili četiri velika igrača ovog leta'", poručio je Kin.