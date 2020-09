Nije veliki broj igrača koji na takav način osvoje navijače jednog kluba kao što je to učinio Ever Banega sa pristalicama španske Sevilje. To se na najbolji mogući način videlo na današnjem oproštaju argentinskog majstora od kluba sa sadiona Ramon Sančez Pishuan. Iako je zalužio da oproštaj bude spektakularan, pred punim tribinama i velikim brojem medija, on je zbog situacije sa pandemijom virusa korona bio prilično skroman, ali izuzetno emotivan.

Od Banege su se oprostili predsednik Hose Kastro, generalni direktor Monći i trener Đulen Lopetegi, dok su svi ostali igrači, svaki pojedinačno, ostavili video poruku u kojem pozdravljaju svog dosadašnjeg saigrača. Banega (32) karijeru nastavlja i u Al Šababu iz Saudijske Arabije.

"Postavili smo cilj da budemo osvajači Lige Evope i igramo Ligu šampiona. To smo postigli. Hvala svim zaposlenima u klubu, koji nam dosta olakšavaju stvari, a posebno navijačina na podršci koju su mi pružali od prvog dana. To nikada neću zaboraviti. Takođe, mojoj supruzi i deci jer su me pratili u ovoj avanturi. Gde god da odem uvek ću biti igrač Sevilje. Nikada je neću zaboraviti", rekao je između ostalog Banega.

Rastanak je teško pao i predsedniku Kastru.

"Danas je jedan od onih dana koje niko ne voli, a najmanje predsednik. Odlazi legendarni igrač, trostruki osvajač Lige Evrope, čovek koji je igrao sedam finala. Odlazi mađioničar koji je za pet godina odigrao 238 utakmica i ostvario spektakularne brojeve. Odlaziu jedinstveni igrač koji nas je učinio da uživamo u svojoj klasi. Zaslužio je da izađe na velika vrata, zato smo danas ovde, iako zbog Kovida ovo nije masovni skup kakav ovaj neponovljivi i nezaboravni fudbaler zaslužuje. Ever je dao sve i navijači Sevilje treba da se osećaju ponosno jer su užđivali u njegovim najboljim godinama u karijere", rekao je predsednik Sevilje.

Direktor Monći je prvo istakao Banegine ljudske vrline, a onda je zamolio sve velike igrače koji su nosili dres Sevilje da mu oproste na onome što je usledilo.

"Za 20 godina kolkiko sam sportski direktor Sevilje nisam video nikoga tako kvalitetnog kao što je Banega. Hvala na vašojj posvećenosi i vođenju tima".

Trener Đulen Lopetegi je bio prisutan na ovom događaju ispred kompletne slačionice, jer protokol nije dozviljavao veći skup. Nakon toga je pušten video snimak na kojem su snimljene poruke svih igrača. Sve to nateralo je Banegu da zaplače i pokaže da se ispod tog žestokog temperamenta ipak krije izuzetno emotivna osoba.