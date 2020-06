Švabe nisu završile posao, Aue žalostan u gostima

Švabe još nisu završile posao, jer Hajdenhajm se ne predaje. Štutgart se obradovao posle prošlonedeljnog kiksa najbližeg pratioca i konkurenta za treće mesto, ali isti tim slavio je juče i primakao se timu sa Mercedes Benc arene na samo bod zaostatka. Sada je pritisak na pulenima Pelegrina Mataraca, jer moraju da odnesu bodove iz Karlsruea (13.30).

Razmišljaju u taboru Štutgarta o drugom mestu, koje bi moglo da omogući Švabama da direktno uđu u Bundesligu. Ovaj cilj je sasvim izvodljiv, jer za to moraju da danas pobede i do kraja ostanu ispred Hamburgera. Ali, igrati protiv autsajdera, smeštenog u zoni ispadanja, i to u samom finišu sezone nije baš lak zadatak.

Uprkos statusu autsajdera, Karlsrue dostojno igra na svom terenu, čak i sa jakim protivnicima. U poslednjih pet mečeva odigranih na njegovom terenu, Karlsrue je doživeo samo jedan poraz. Sa druge strane, Štutgart je skromno proveo prethodnih pet gostujućih utakmica, pošto je pretrpeo tri poraza.

Takođe od 13.30 snage odmeravaju Darmštat i Hanover, koji će definitivno zadržati svoja mesta u Cvajti, a još postoji šansa da se domognu i plej-ofa za promociju. Mala, ali postoji. Zaostatak timova za Štutgartom iznosi devet, odnosno deset bodova.

Darmštat nije izgubio na svom terenu od sredine decembra prošle godine. U poslednjih pet domaćih utakmica, tim je primio samo jedan gol, postigavši osam svojim protivnicima. Sa druge strane, Hanover je zauzeo prvo mesto među svim timovima Cvajte prema rezultatima na pet proteklih gostovanja.

U prethodnih pet međusobnih duela četiri puta se dešavalo da oba tima postignu gol. Uprkos činjenici da Darmštat demonstrira samouverenu igru u odbrani, Hanover je kadar da realizuje barem jednu šansu.

Još jedan duel igra se u ovom terminu, a protagonisti su Sankt Pauli i Aue. Domaćin je opasno u blizini zone ugroženih, u odnosu na koju ima prednost od pet bodova. Očigledno je da je glavni zadatak tima da zadrži boravak u ligi tokom preostala četiri kola.

Sankt Pauli nije izgubio nijednom od poslednjih pet domaćih mečeva, dok je Aue u suprotnoj situaciji. Ercgebirge nije pobedio na putu na šesnaest utakmica zaredom.

CVAJTA - 31. KOLO

Petak

Dinamo Drezden – Hamburger 0:1 (0:0)

/Pohjanpalo 86/

Sandhauzen – Bilefeld 0:0

Subota

Hajdenhajm - Regenzburg 4:1 (1:0)

/Lajperc 2, Klajdinst 65, 81, Šimer 86 - Sejdel 75/

Holštajn Kil - Vehen 1:2 (1:1)

/Val 21 - Lorh 40, Ajgner 56/

Nirnberg - Grojter Firt 0:1 (0:0)

/Raum 56/

Osnabrik - Bohum 0:2 (0:1)

/Guganig 22ag, Finchajmer 68/

Nedelja

13.30: (2,80) Darmštat (2,95) Hanover (2,80)

13.30: (4,30) Karlsrue (3,60) Štutgart (1,85)

13.30: (2,00) Sankt Pauli (3,45) Aue (3,80)

*** kvote su podložne promenama