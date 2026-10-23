Švabe upale u Dosije X! Ne treba Molder, može samo i Skali: Menš junački do prve pobede

Imao je i šmekerski gol i odličnu asistenciju američki reprezentativac, baš kada je za to vreme bilo. Pošto Moldera - makar po prezimenu - nemaju nije ni bitno jer je njegov večerašnji partner u zločinu bio sjajni Vael Moja , dečko koji ima samo 17 godina i postaće punoletan tek poslednjeg dana ove kalendarske godine. I on je imao i gol i asistenciju, obavezno zapamtite njegovo ime, mada je upečatljiv isto sa onom frizurom. Sve nabrojano od početka do ove rečenice, donelo je prve bodove, konkretno prvu pobedu Borusiji ove sezone. Ekipa iz Menhengladbaha je u sedmom kolu Bundeslige u gostima savladala Štutgart – 3:2 (1:1). Švabama je ovo peti poraz ove sezone u Bundesligi.

Do sada je za Borusiju Menhengladbah ova sezona bila kao jedna sezona popularne serije Dosije X. Neke neobjašnjive okolnosti dovele su do toga da nemaju nijedan jedini bod posle šest odigranih mečeva, što je za nemačkog velikana baš kao neka misterija. Morali su da pozovu jednog od glavnih detektiva koji takve slučajeve rešavaju, pa srećom u svojim redovima imaju čoveka koji se preziva Skali . Konkretno, defanzivca Džoa Skalija , igrača bez više od dva gola u jednoj sezoni u dosadašnjem delu karijere do sada, a evo ga upravo posle sedam kola sa tri pogotka. I to nije sve.

Kada vam u goste dolazi najlošija ekipa prvenstva sa svih šest poraza do sada - a ni vi niste baš u blistavi toliko sa tri poraza u poslednje četiri utakmice - red je da se na domaćem terenu napadne od starta. Onako kako to Štutgart najbolje zna. Tako je i bilo – treći minut prva velika šansa, peti minut pogodak. Zanimljivo, nije Borusija iskoristila svoju šansu posle kornera, lopta je otišla u gol aut i upravo posle ispucavanja golmana, pada gol. I to kakav. Pejčinović odbijenu loptu glavom gura u prostor Demiroviću, a reprezentativac Bosne i Hercegovine se odlučio da uhvati "dropku" i proba da iznenadi golmana. Išla je ta lopta stvarno u rašlje, bio je jak šut, ali je Nikolas morao da skine. Da li je bio toliko baš jak šut da nije mogao ništa, pitanje je, pošto je odbranio i lopta mu se odbila u ruke iza leđa u gol. Malo i bizarno. S obzirom da je gol pao već u petom minutu, već tada zbog benefita Mozzart Relax moglo je da se zaokruži 2+, 3+ i GG!

Bilo kako bilo, Štutgart je poveo, a u 18. minutu je neverovatnu šansu promašio Hendriks. Posle kornera mu se odbila lopta, ostao je usamljen na šest, sedam metara i mogao je da radi šta hoće. Pustio je loptu da padne i da je uhvati na "bombu", međutim gađao je daleko preko gola za jedan baš težak promašaj. Posle toga, kao da je sve stalo za domaćina, koji nije mogao baš da se sastavi, sem jedne polu-šanse Pejčinovića. I onda na scenu stupa Džo Skali, defanzivac koji je starosedelac u Menhengladbahu gde igra već pet godina, ali kao odbrambeni igrač nije baš neko ko daje golove. Mada ove sezone, već tri komada u mreži protivnika. Ovaj mu je bio najlepši u karijeri. Posle dobrog prodora po levoj strani, centaršuta i malo zbrke, naleteo je na ivicu kaznenog i šutirao Uno, a Skali šmekerski okrenut leđima skreće loptu petom u mrežu u 38. minutu. Tada je zbog benefita Mozzart Relax ujedno prošao i GG3+ jer su oba tima dala gol do kraja prvog poluvremena!

U poslednjih nekoliko minuta malo i nekarakteristično za Bundesligu, previše faulova i seckanja igre, na sve to i čak tri žuta kartona u kratkom vremenskom periodu. Umalo da i Nojhaus donese preokret u poslednjim trenucima, ali mu je odličan šut sa ivice kaznenog odbranio Zajmen, zatim i Moja sa deset metara pogađa prečku! Pravo je čudo da Borusija nije preokrenula u poslednjem minutu.

Ono što gosti nisu uspeli na kraju prvog poluvremena, baš konkretno Moja koji je pogodio prečku, uspeo je isti igrač na početku drugog poluvremena. Čudo je samo kako sudija nije svirao faul u situaciji kada je probio Moja po levoj strani, ušao u kazneni prostor i čuvar ga zagradio, a on ga praktično rukama sklonio i prošao dalje. Stali su čak neki igrači Štutgarta posle toga jer su očekivali faul - nije ni VAR posle pomogao - pa je odložio loptu na sedam metara za Mačina, koji u 51. minutu zakucava loptu pod prečku za vođstvo.

Odmah je pala i trostruka izmena za domaćina, mada im to ništa nije pomoglo. Sem nekoliko jalovih pokušaja, apsolutno ništa nisu mogli da urade. Gosti su izgledali premoćno u svakom segmentu, pa je više visio gol u vazduhu na drugoj strani, nego onaj izjednačujući. Kako je delovalo, tako se i ispostavilo. Opet Skali i opet Moja. Probio je Moja opet po levoj strani i gađao ispod Zajmana, nekako su izvadili loptu iz mreže štoper i golman, ali je Skali bio na drugoj stativi i dočekao je u najboljem mogućem trenutku. Nije bio sebičan i nije šutirao, već je bocnuo samo na drugu stativu, gde se Moja poklonio i glavom smestio loptu u mrežu u 66. minutu. Krenuli su da grme gostujući navijači, zavladao je žamor među domaćom publikom i igračima, baš je tužno delovao Štutgart.

Međutim, uspelo je da se zakuva u 83. minutu. Loša odbrana, loša procena uopšte golmana Nikolasa koji ne istrčava i iz peterca pogađa Demirović glavom sa nekoliko metara za dramu na ovom sjajnom meču. Nasrtale su Švabe, tresle su se noge gostujućim igračima, koji su panično skakali i ispucavali, uklizavali i sve redom, a Nikolas ih je spasao odbranom u 90. minutu pred početak nadoknade. Ređali su se korneri za domaćina, gosti su se valjali po travi da ukradu vreme posle svakog skoka... Baš je bilo napeto. Sve su preživeli gosti, čak i grešku golmana koji je poklonio Undavu otvoren šut, ali je ovaj gađao preko gola.