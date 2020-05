Svađa počela zbog sestre - ode “Majmun“ od Čola, stiže Gabi

Žoze Murinjo je vaspitavao mnoge, između ostalog i Andrea Vilas-Boasa, Pep Gvardiola je morao da se pomiri sa odlaskom Mikela Artete, najviše je odjeknulo kad je Jirgen Klop ostao bez desne ruke Željka Buvača. Još jedna dugogodišnja “ljubavna afera“ pukla je u Madridu. Herman “Mono“ Burgos, dugogodišnji asistent Dijegu Simeoneu, na kraju sezone ide iz Atletika, a njegovo mesto u stručnom štabu Jorgandžija mogao bi da zauzme nekadašnji kapiten Gabi.

Ne bi, doduše, Gabi seo direktno u fotelju čoveka poznatog pod nadimkom “Majmun“, već bi ulogu prvog asistenta nasledio Nelson Vives, koji je to i bio na početku Simeoneove trenerske karijere, ali je zatim probao sam, ugruvao se i 2018. opet pridružio starom prijatelju.

Pošto on nije bio tu od 2006. do 2011. Mono Burgos je uleteo i ubrzo se istakao kao Čolova desna ruka. Podjednako temperamentan, umeo je da uđe i u kavgu na terenu i brzo su ga zavoleli u Madridu. I klub je umeo to da ceni

Odnosi sa klupskom upravom, preciznije većinskim vlasnikom Migelom Anhelom Hil Marinom, pokvarili su se ipak februara 2019. kada je Dijego Simeone potpisivao oko novog, trogodišnjeg ugovora koji ga je učinio najplaćenijim trenerom na svetu. Takav ugovor trebalo je da značajno poveća i Burgosovu platu, štaviše, Čolova sestra i menadžer Natalija Simeone imala je zadatak da “Majmuna“, sledeći istu logiku, učini najplaćenijim pomoćnikom na svetu. Burgosova plata je trebalo da bude veća čak i od nemalog broja šefova u stručnim štabovima manjih španskih prvoligaša.

Nije uspela i Mono se naljutio i promenio menadžera. Nije ga čak bilo ni na fotografiji na kojoj je ozvaničen produžetak ugovora sa kompletnim Čolovima stručnim štabom. Samo je Burgos nedostajao. Uvređen, ostao je na istom radnom mestu, ali je počeo da istražuje druge mogućnosti: pre svega samostalnu karijeru.

Već je on vodio sam nižerazredni Karabanšel iz Madrida, ali je zatim otišao sa Simeoneom u Kataniju, pa i Rasing i Atletiko. Sad je spreman da opet proba da solira. Čule su se i glasine da bi mogao da ode u River Plejt, ali to je sasvim nerealno jer neće se argentinski velikan tek tako odreći Marsela Galjarda.

Mono Burgos još čeka pravu ponudu, a Gabiju 30. juna ističe ugovor sa Al Sadom u kojem je bio Ćavijev pomoćnik. Nelson Vivas će ipak biti pomoćnik broj jedan.