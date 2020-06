Švajcarci će se pratiti na Topčiderskom brdu: Jang Bojs gleda s vrha

Švajcarska liga ne spada među one koje se s posebnom pažnjom obično prate u Srbiji, ali ovog puta će biti potpuno drugačije. Ishod prvenstva u zemlji satova je posebno interesantan ovog leta i Crvenoj zvezdi i Partizanu, jer njihova pozicija u žrebovima za evropske kupove direktno zavisi od toga ko će biti prvak Švajcarske.

Na Marakani navijaju da Sen Galen, lider do izbijanja pandemije, sačuva prvo mesto, pošto bi to uvećalo šanse crveno-belima da budu nosioci u trećem kolu kvalifikacija, dok u Humskoj priželjkuju da Jang Bojs ili Bazel dođu do krune, jer bi ih to vinulo među nosioce u poslednjoj eliminacionoj rundi za Ligu Evrope.

Tabela švajcarskog prvenstva će ove večeri više prijati crno-belima. Jang Bojs je odigrao svoju prepoznatljivu utakmicu protiv Ciriha: sa mnogo golova, preokreta i konačnom pobedom, koja ga je pomerila na prvo mesto, makar na jednu noć.

Ali, bilo je nervoze u Bernu, jer Cirih nikako nije želeo da se preda. Naprotiv, gosti su vodili 1:0 i 2:1 i tek u samom finišu Momci su uspeli da naprave preokret. Sva tri gola za Bojse postigao je Nsame, a kod poslednjeg, pobedonosnog asistent mu je bio Miralem Sulejmani. Nekadašnji srpski reprezentativac je u 75. minutu ušao u igru.

ŠVAJCARSKA 1 - 24. kolo

Petak

Jang Bojs – Cirih 3:2 (1:2)

/Nsame 32, 81, 86 – Ajegun 25, Kololi 38/

Subota

18.30 (2,45) Ksamaks (3,35) Tun (2,90)

20.30 (4,80) Sion (3,90) Sen Galen (1,70)

Nedelja

16.00 (3,80) Lucern (3,60) Bazel (1,95)

16.00 (1,80) Servet (3,60) Lugano (4,60)