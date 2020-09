Na prvi pogled važi za izjednačenu i otvorenu ligu u kojoj svako svakoga može da pobedi, ali kada se podvuče crta, švajcarska Super liga je jedno prilično prevididivo takmičenja. A predvidivo bi trebalo da bude i njeno 18. po redu izdanje otkako se igra pod ovim imenom i u ovom formatu sa 10 klubova. Nova sezona švajcarskog šampionata počinje danas i prema svim prognozama, opet će se pevati ista pesma.

U prethodnih 17 izdanja sa ovim imenom i formatom, samo tri kluba su osvajali titule. Jang Bojs je vezao krune prethodne tri sezone, Cirih je osvojio tri titule od 2006. do 2009, a sve ostalo je osvojio Bazel – čak 11!

A nekad je bilo drugačije...

Od 1985. godine kada je liga profesionalizovana, pa do 2003. dok nije skraćena na 10 klubova, bilo je mnogo neizvesnije i zanimljivije. Delom i zahvaljujući tadašnjem sistemu takmičenju u kojem su se bodovi delili pred plej-of i plej-aut runde, pa se u drugom delu sezone igralo skoro kao da tek počinje. Za tih 17 sezona je čak devet klubova osvajalo titule. Samo Lugano, Lozana i Cirih od današnjih prvoligaša, tada nisu bili šampioni. Kasnije je promenjen sistem, liga je skraćena, počeo je da dolazi sve veći broj stranih fudbalera, a klubovi su od skromnih 15 zaposlenih došli do profesionalnih organizacija sa po 250 zaposlenih.

Taj period je najbolje iskoristio Bazel koji se ogrnaizacijom, skautingom i na kraju budžetom izdvojio od ostalih i uspostavio hegemoniju u ligi, pa mu je Evropa bila veći izazov od domaće konkurencije. Kako su rasle ambicije u Evropi, tako su rasli i troškovi, pa je Bazel posle nekoliko neuspeha u Evropi ostao bez planiranih prihoda pa je morao da smanji troškove, skreše budžet i na taj način je postao legitimna meta domaćoj konkurenciji. To je iskoristio Jang Bojs i u prethodne tri sezone preuzeo status gospodara švajcarskog fudbala.

Najave za ovu sezonu govore da se ništa bitno neće promeniti. Jang Bojs je favorit da odbrani tron, Bazel mu je jedini ozbiljan protivkandidat, Sankt Galen i Lucern se očekuju u borbi za Evropu, a ostali mogu da poređaju kako hoće. S tim što je Vaduc ubedljivo najozbiljniji kandidat za poslednje mesto koje jedino vodi direktno u niži rang takmičenja.

Vaduc je specifičan i po još jednoj stvari. Čak i ako bude najbolji tokom sezone (što je ravno smaku sveta), neće mu biti dozvoljeno da bude šampion. Vaduc je klub iz komšijskog Lihtenštajna gde ne postoji profesionalna liga i već godinama igra kao gost u švajcarskom ligaškom sistemu. Uglavnom je bio drugoligaš. Ima zagarantovano mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope kao jedini predstavnik Lihtenštajna (jedina zemlja u Evropi koja ima samo jednog predstavnika u UEFA kvalifikacijama) što znači da nema pravo da se kroz švajcarski šampionat bori za Evropu. Ako naprimer bude prvi na kraju sezone, neće mu biti dodeljena titula, već onome ko je iza njega. Ali ponavljamo, to je samo u teoriji. Vaduc je najveći kandidat za ispadanje.

Najveći kandidat za titulu je trostruki uzastopni šampion Jang Bojs. Tim iz Berna je prošle sezone u finišu šampionske trke prestigao Sent Galen i odbranio tron, mada je mnogima bilo jasno da će se to desiti i da Sankt Galen ne može da izdrži do kraja jer je razlika u klasi bila očigledna. Nešto slično se očekuje i ove sezone.

Jang Bojs nije mnogo menjao tim. Veteran Gijom Oro je otišao u Sion posle nezaboravnih godina u kojima je postao miljenik navijača i junak mnogih uspeha. Ali godine i povrede su ga odavno načele tako da je izgubio uticaj jednog od ključnih igrača. Zamena je stigla iz Francuske. Žordan Sibačo nije imao mnogo prostora u Renu i sada bi mogao do golova koji su mu preko potrebni u karijeri. Pored Oroa je otišao još jedan iskusni lider iz svlačionice Marko Volfli, ali i to je bilo neminovno. Strogo fudbalski gledano, mnogo bolniji su odlaci dvojice bekova. Jang Bojs je ostao bez Lotombe (Nica, 6.000.000 evra) i Janka (vratio se u Porto), ali su zato umesto njih dovedeni Sankt Galenov dojučerašnji kapiten Hefti (1.250.000 evra) i Žordan Lefor (Amijen, 1.000.000) kao prirodne zamene. S obzirom na stil igre i koliko su Jang Bojsu bitni bekovi, vrlo važna stvar je da se novjalije dobro uklope u sistem Herarda Seoanea. Najveće pojačanje je na kraju ostanak omalenog napadača Žan-Pjera Nsamea koji je prošle sezone dao 41 gol na 46 utakmica i imao je ponude iz jačih liga ovog leta.

Žan-Pjer Asame (©Reuters)

Ipak, početak sezone ne obećava mnogo jer je Jang Bojs rasturen u gostima kod Midtjilanda i ostao je bez ciljanog plasmana u Ligu šampiona. Zabrinjavajući znaci na startu sezone.

Bazel se nada da bi ovo mohgao da bude početak Jang Bojsovog sloma i da je vreme za njih da opet zasednu na tron. Ali to su nade i želje. Bazel je mnogo toga lošeg i pogrešnog uradio prethodnih godina. Kako je on slabio, tako je rival rastao. Nikada nikome neće biti jasno zašto su 2017. smenili Ursa Fišera koji je pobeđivao u dve od tri utakmice u proseku. Svak kasniji trener se ispostavio kao promašaj, pa je zato najveće pitanje uoči ove sezone kako će se na kormilu Bazela snaći novi strateg Ćirjako Sforca.

Nekada veliko igračko ime već godinama pokušava da izgradi i uspešnu trenersku karijeru ali mu do sad baš i nije išlo. Prethodnih 15 meseci je radio u drugoligašu Vilu, bio sjajan učitelj mladim igračima, ali tamo nema pritiska i tamo je moglo tako. Zato je sa skepsom dočekan u Bazelu gde će njegov nepredvidivi i eksplozivni temperament biti pod lupom. Uprkos lošim rezultatima u pripremnom periodu, Sforca je u kvalifikacijama za Ligu Evrope startovao pobedom u Osijeku što je dobar signal.

Valentin Štoker (©Reuters)

Ekipa se nije mnogo pojačala ovog leta. Uglavnom su otkupili neke pozajmljene igrače i vratili svoje sa pozajmica. Više pažnje su privlačili nekim čudnim potezim oko odlazaka. Tako je dugogodišnjem špicu Rikiju van Volsfinkelu istekao ugovor, klub mu se javno zahvalio i oprostio se od njega, da bi ga posle dva dana potvrdio kao novo pojačanja?! Bilo je i trzavica na relaciji sa kapitenom Štokerom, delovalo je da će legenda otići u Lucern ali je na kraju produžio ugovor. Čudne stvari za nekada superorganizovan klub...

Prošlosezonski hit sezone Sankt Galen će opet biti kandidat za Evropu, ali niko ne očekuje da ponovi te partije i da trči trku za titulu. Prvo, otišli su im napači Iten (Glazgov Rendžers, 4.000.000) i Demirović (Alaves), a prave zamene nisu dovedene. Otišao je i kapiten Hefti za kojeg je takođe dovedena skromna i besplatna zamena. Slabiji su nego prošle sezone, ali trener Zajdler je već pokazao da sa svojim ludačkim gegenpresingom može od skromnih igrača da napravi sjajan tim. Zapravo, on je najveća zvezda u timu. Kakvo poverenje ima u klubu, najbolje govori to što je potpisao ugovor do 2025!

Hit ove sezone bi možda mogao da bude Lucern, mada je došlo do svađe trenera Selestinija i uprave kluba. Nekadašnji vezista Marselja je nezadovoljan što nije dobio pojačanja. Rezultati na pripremama i u Kupu Švajcarske govore da će Lucern igrati napadački i atraktivan fudbal. Ambicija kluba je da se forsiraju mladi igrači, dok Selestini traži ipak neka iskusnija pojačanja jer ne veruje da će ekipa izdržazi njegov turbo fudbal cele sezone.

Po svim najavama, razočarenje sezone bi mogao da bude Cirih. Klub slavnog imena i tradicije je prošle sezone bio loš, a ove bi mogao da bude još lošiji. Bili su baš loši u drugom delu prošle sezone, a katastrofalno su krenuli i u novu pošto su ispali iz kupa od drugoligaša Kjaza. Trener Ludovik Manjan je to dve i po godine, ali mnogi smatraju da neće potrajati ni još dva i po meseca. ‚Od pojačanja vredi pomenuti samo iskusnog Sobjeha iz Kelna, mada je veći udarac odlazak talentovanog Ruega u Veronu. Bežite od Ciriha na tiketima ili igrajte protiv njih...

Naravno, haos se očekuje i u Sionu kod jednog od najluđih ljudi evropskog fudbala. Kontroverzni gazda Kristijan Konstantin je ovog leta doveo legendarnog Fabija Grosa na mesto trenera, ali je pitanje vremena kada će ga smeniti. Konstantin sigurno drži neki rekord u Evropi po smenama trenera. U Švajcarskoj je svakako neprikosnoven po tome. Mnogi se pitaje šta je Grosu trebalo da dolazi u Sion koji je ovog leta ostao bez nekolicine najboljih igrača poput Kasamija, Lenjanija, Mitruškina, Maseirasa, Adrijana ili talentovanog veziste Tome kojeg je za 3.700.000 evra ulovila skauting mreža Genka. Na pojačanja nije potrošen ni franak već je Konstantin doveo besplatne veterane poput Oroa ili Sere Dijea. Groso će prvi da plati ceh...

Za razliku od dva gore pomenuta kluba, Lugano je simbol harmonije i promućurnog rada. Trener Jakobaći ima veliko poverenje uprave kluba koja vuče pametne i tihe poteze. Ekipa je ostala skoro ista, a jača je i za oporavljenog Matiju Botanija iza kojeg je teška povreda. Na svom terenu su posebno opasni i ne znaju za poraz kao domaćin još od novembra prošle godine. Na Lugano se vredi kladiti.

Veliko iznenađenje prošle sezone je bio i Servet. Klub iz Ženeve se vratio u elitu posle šest godina i oduševio osvojivši četvrto mesto i plasman u Evropu. Eliminisali su slovački Ružomberok, ali protiv Remsa ipak nisu mogli da čuda. Iako su skupo prodali koži i ispali minimalnim porazom. Direktor Filip Senderos i trener Alan Gejger koji je legenda kluba funkcionišu kao sjajan tandem i to se vidi i po rezultatima ekipe. Zadržali su skoro ceo tim iz prošle sezone. Otišao je samo bek Japićino, a zamenio ga je Mendi iz Lansa koji za sada čak deluje i kao bolji. Servet ne treba da brine, mogli bi opet do Evrope.

Na kraju, tu su dva nova prvoligaša. Lozana koji se vratila u ligu „pod moranje“ jer realno pripada eliti i već pominjani Vaduc. Lozana je ostala bez sjajnog Ndojea koji se vratio sa pozajmice u Nicu, a nije dovela nikog bitnog. Ovog leta je došlo do lomova u klubu, otišli su sportski direktor, glavni akaut i potpredsednik. Pred odlaskom je i najbolji igrač Zekiri. Trener Kontini bi mogao da bude sledeći...

A trener koji svakako ne treba da brine za svoj posao je Mario Frik na klupi Vaduca. Već smo pomenuli kakva pravila važe za klub iz Lihtenštajna, a najbolji fudbaler u istoriji ove malene zemlje će im biti najveći adut. Super Mario je jedina asocijacija na pojmove „fudbal“ i „Lihtenštajn“. Legenda je sada krenula da krči put u trenerskoj karijeri i ne može mnogo da izgubi. Vaduc je ubedljivo glavni kandidat za ispadanje i opstanak bi bio pravo čudo.

Ono što još treba izdvojiti pred današnji poečtak Super lige je i situacija sa koronom i navijačima. U prva dva kola će biti dozvoljeno po 1.000 navijača na svakom stadionu, a već od početka oktobra će dve trećine gledališta biti otvorene za posetioce.

ŠVAJCARSKA 1 - 1. KOLO

Subota

19.00: (2,40) Lugano (3,30) Lucern (3,00)

19.00: (1,30) Jang Bojs (5,70) Cirih (9,00)

Nedelja

16.00: (1,35) Bazel (5,30) Vaduc (8,00)

16.00: (2,75) Lozana (3,35) Servet (2,55)

16.00: (1,63) Sankt Galen (4,00) Sion (5,30)

TABELA IZ PROŠLE SEZONE