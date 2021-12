Sve oči u Rikarda Gomeša: Osam golova do srpskog rekorda, ovakvim ritmom pada i Savo Milošević

Kolo broj 19 je šansa za gol broj 19. Neverovatan prosek za superligaške uslove ima Rikardo Gomeš, udarna igla Partizana: tačno pogodak po utakmici!

Na dosadašnjih 18 prvenstvenih rundi napadač sa Zelenortskih ostrva je taman toliko puta bio strelac – 18. Od 18 superligaških klubova samo su dva uspela da mu, za sada, pobegnu sa nišana: Crvena zvezda i Čukarički. Ali, drug krug je tek počeo... Recimo, Vojvodina mu je izmakla u drugom kolu, ali u 17. u Humskoj nije.

Današnji protivnik crno-belih u Humskoj, ekipa, Novog Pazara (15.45) nije na tom spisku, jer je Rikardo „upucao“ na stadionu kraj Jošanice, upisao se u pobedi od 4:1. Danas ima priliku da taj impresivni golgeterski niz nastavi. Svi su pogledi crno-belih upereni u njega, pogotovo sada kada nema na terenu Bibarsa Natha i Lazara Markovića. Ionako poveliki teret sada je još veći na plećima crno-bele „jedanaestice“.

Koliko fantastičnu polusezonu ima nezamenjivi napadač Partizana govori podatak da je do sada dao 18 golova, a to je više nego što su imali najbolji strelci na kraju sezone 2019/20: trio Nikola Petković, Vladimir Silađi i Nenad Lukić. Oni su postigli po 16 pogodaka. Ili rekord Patrika Ezea, zlatne kopačke iz sezone 2014/15, koji je bio strelac 15 golova. Rikardo je već sada stigao učinak Srđana Baljka, koji je 2006/07. završio sa 18 golova.

A, prvim sledećim pogotkom Gomeš će dostići nekadašnju crno-belu „mambu“ Lamina Dijaru, prvog strelca lige iz 2008/09, pa Darka Spalevića (Radnički Kragujevac, 2011/12), Miloša Stojanovića (Jagodina, 2012/13), Dragana Mrđu (Crvena zvezda, 2013/14). Ono što su oni ostvarili za godinu, Rikardo je na korak da napravi za pola takmičarske godine.

U periodu otkako se igra Superliga, od nezavisnosti Srbije, najbolju golgetersku sezonu imali su Milan Makarić (Radnik, 2020/21) i Aleksandar Pešić (Crvena zvezda, 2017/18), koji su zlatne kopačke osvajali sa po 25 golova. Deluje da je to sasvim dostižno za Rikarda Gomeša, koji ima tri utakmice u ligi pred sobom do kraja jeseni: danas sa Novim Pazarom, protiv Metalca u Milanovcu i sa Kolubarom u Humskoj.

Može li Rikardo da pomeri još jednu granicu? Jedini igrač od raspada velike Jugoslavije koji je došao do 30 golova u prvenstvenoj sezoni bio je Savo Milošević u takmičarskoj 1994/95. Ako bi i na proleće nastavio u ovom jesenjem ritmu, Gomešu ne bi bilo daleko ni da stigne, pa i prestigne Miloševića.

Naravno, sve bi to bilo manje važno da rezultati Partizana ne prate taj ubistveni hod njegove udarne igle kroz superligaške terene. Tri rivala ostala su crno-belima do ciljne ravnine, devet bodova je imperativ. A, Novi Pazar, do pre koje kolo maltene već otpisan, stiže u Humsku sa nizom od osam utakmica bez poraza...

PARTIZAN – NOVI PAZAR

(15.45, Arena 1)

Stadion: Partizana

Sudija: Andrija Stojanović

PARTIZAN (4-2-3-1): Popović – Živković, Vujačić, Saničanin, Urošević – Zdjelar, Jojić – Menig, Pantić, Jović – Rikardo.

NOVI PAZAR (4-2-3-1): Vujanac – Vlajković, Pavišić, Joksimović, Zimonjić – Lončar, S. Islamović – Mladenović, Kiković, Dimić – Ratković.

SUPERLIGA SRBIJE – 19. KOLO

Subota

Proleter - Metalac 1:0 (1:0)

/Tomović 44/

Nedelja

13.30: (18,0) Napredak (7,75) Crvena zvezda (1,15)

15.45: (1,08) Partizan (11,0) Novi Pazar (28,0)

17.00: (2,30) Spartak (3,35) Mladost (3,10)

Ponedeljak

14.00: (1,87) Radnik (3,50) Radnički Kragujevac (4,30)

16.00: (1,35) Čukarički (5,00) Kolubara (9,00)

18.00: (2,20) TSC Bačka Topola (3,40) Radnički Niš (3,30)

Utorak

14.00: (2,80) Voždovac (3,20) Vojvodina (2,60)

