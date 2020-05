Sve za potpis: Junajted nudi 16-godišnjem Belingemu mesto u prvom timu, na pragu još dvojica klinaca

Nije glavni izvršni direktor Mančester Junajteda Ed Vudvord briljirao na transfer tržištu prethodnih godina. Fred, Viktor Lindelof, Aleksis Sančez, Henrik Mkitarjan, Diogo Dalo… Poduža je lista skupo plaćenih fudbalera od kojih se mnogo očekivalo na Old Trafordu.

Dobra izdanja nekih nisu ni dočekana, s obzirom da su ubrzo precrtani kao promašaji. Vudvord se odavno nalazi na meti kritika navijača, koje je koliko-toliko umirio letošnjim dovođenjem Harija Megvajera, Arona van Bisake, te zimskog kapitalca Bruna Fernandesa koji je za svega desetak mečeva kupio pristalice Crvenih đavola.

Međutim, daleko je to još od tima koji bi mogao da se “pobije“ sa komšijskim Sitijem i Liverpulom za titulu. Potrebno je još pojačanja, prema pisanju Dejli Mejla ona su spremna, s tim da ona ovog leta ne bi zahtevala toliko novca kao ranijih godina, s obzirom na to da se radi o trojici 16-godišnjaka. Jedan od njih ipak dosta je “teži“ od druge dvojice. U pitanju je Džad Belingem, vezista Birmingema koji je već duže vreme na radaru Junajteda. Mladi Englez istakao se u debitanstkoj seniorskoj sezone igrama u Čempionšipu, upisavši za prvi tim Birmingema 32 nastupa na kojima je kao centralni vezista postigao četiri gola i asistirao za još tri.

Ipak, kako je za Belingema ozbiljno zagrizao i Dortmund, Junajted mora da pronađe način kako da ga ubedi da se preseli na Old Traford, a jedan od njih je mesto u prvom timu. Crveni đavoli već su pregovarali sa mladim fudbalerom, Belingem je posetio trening centar u Karingtonu gde se upoznao sa ser Aleksom Fergusonom. Ranije se pominjalo kako bi Birmingem za svog vunderkida mogao da dobije između 25.000.000 i 30.000.000 evra, ali će prema navodima gore navedenog lista sada tražiti ogromnih 40.000.000.

BREAKING NEWS ????????????



Joe Hugill (Striker, Sunderland) and Marc Jurado (Right-back, Barcelona) close to @ManUtd. pic.twitter.com/UABZYfVWIY — Manchester United (@poland_united) May 7, 2020

Druga dvojica fudbalera nisu preterano poznata. Prvi je desni bek Barselone, Mark Hurado čiji je transfer praktično dogovoren i trebalo bi da košta oko 1.500.000 evra. Poslednji je napadač Sanderlenda Džo Hjudžil koji nastupa za mlađe kategorije Crnih mačaka. S tim da bi poput Hurada morao dosta težim putem do prvog tima Junajteda, kroz akademiju. U pitanju je visoki centarfor, građe poput Pitera Krauča, koji je na sebe skrenuo pažnju igrama u selekciji Sanderlenda do 18 godina, zbog čega je kasnije prebačen u tim do 23 godine. Pregovori navodno traju još od marta, a čitav posao iznosio bi svega 250.000 evra.