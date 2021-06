Poslednji par osmine finala Evropskog prvenstva na prvi pogled deluje najneatraktivnije, ali to ne znači da nas očekuje dosadnih 90 ili 120 minuta. Naprotiv, budući da je reč o izjednačenim reprezentacijama. Najveća šteta je to što na tribinama Hempden Parka praktično neće biti navijača ni jedne, ni druge ekipe zbog rigoroznih Covid-19 mera za ulazak u Veliku Britaniju. Jedna od njih je obavezni desetodnevni karantin, ali sumnjamo da Glazgov odranije vrvi od Šveđana i Ukrajinaca i to je još jedna budalaština koja ide na teret UEFA kao organizatora.

Od dolaska Janea Andersona za selektora posle razočaravajućeg nastupa na prethodnoj kontinentalnoj smotri u Francuskoj 2016. Šveđani ne "umiru u lepoti". Igraju bez previše rizika, sa jakim presingom i zgusnutom odbranom i veznim redom, i na polukontre. Međutim, takav pristup pokazao se kao vrlo delotvoran jer su na minulom Mundijalu u Rusiji dogurali do četvrtfinala, u kojem su ih eliminisali Englezi.

21.00: (2,55) Švedska (3,10) Ukrajina (2,90)

No, do drugog kruga na tekućem šampionatu Starog kontinenta došli su kao pobednici Grupe E ispred Španije, jednog od glavnih kandidata za osvajanje titule, a partija koju su prikazali u remiju bez golova protiv Crvene furije, i to u Sevilji, bila je Andersonov doktorat iz taktike i pokazatelj da njegovi izabranici mogu da se nose sa bilo kojim protivnikom.

Što se tiče mečeva sa Slovačkom i Poljskom, prvi su dobili rutinski, a drugi pomalo srećno jer su ispustili vođstvo od 2:0, ali su u sudijskoj nadoknadi izborili trijumf. S druge strane, to je potvrdilo da su mentalno izuzetno jaki, a kako i ne bi bili s obzirom na to da su najstarija selekcija na turniru, samim tim i najiskusnija.

Anderson nominalno preferira klasičnu formaciju 4-4-2, međutim, na terenu to uglavnom izgleda kao "božićna jelka" (4-3-2-1) koju je do savršenstva doveo Karlo Ančeloti i iz koje se lako prelazi u bilo koju drugu postavku u zavisnosti od dešavanja. Zato će Andersonov kolega Andrej Ševčenko imati ozbiljnih poteškoća u pripremi utakmice, bilo da se radi o napadu, bilo o odbrani.

Istina, njegova prednost je veći broj kreativaca poput Andreja Jarmolenka, Mikole Šaparenka i Ruslana Malinovskog, ali legendarnog golgetera mora da brine to što se nijedan od njih nije iskazao na utakmici poslednjeg kola Grupe C sa Austrijom, koja je odigrala slično Šveđanima i propustila priliku da slavi mnogo ubedljivije od 1:0 - da jeste, Ukrajinci bi već bili kod svojih kuća.

Na osnovu svega što su ove ekipe prikazale u dosadašnjem delu Eura, četvrtfinalnom duelu sa boljim iz okršaja Engleska - Nemačka bliža je neporažena Švedska. Setite se, Ukrajina je izgubila i od Holandije, a među 16 najboljih se našla zahvaljujući pobedi nad debitantom Makedonijom, i to uz mnogo muka, ali je sposobna da zatrese mrežu.

ŠVEDSKA - UKRAJINA, 21.00

Stadion: Hempden Park (Glazgov)

Sudija: Danijele Orsato (Italija)

Švedska (4-4-2): Olsen - Lustig, Lindelef, Danijelson, Augustinson - S. Larson, Ekdal, Olson, Forsberg - Kuaison, Isak

Ukrajina (4-3-3): Buščan - Karavajev, Matvijenko, Zabarni, Mikolenko - Malinovski, Sidorčuk, Zinčenko - Jarmolenko, Jaremčuk, Cigankov

IZBOR UREDNIKA

EVROPSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA

Subota

Vels - Danska 0:4 (0:1)

/Dolberg 27, 48, Male 88, Brejtvajt 90+4/

Italija - Austrija 2:1 (0:0, 0:0)

/Kijeza 95, Pesina 105 - Kalajdžić 114/

Nedelja

Holandija - Češka 0:2 (0:0)

/Hols 68, Šik 80/

Belgija - Portugalija 1:0 (1:0)

/T. Azar 42/

Ponedeljak

Francuska - Švajcarska 3:3 (0:1) penalima 4:5

/Benzema 57, 59, Pogba 75 - Seferović 15, 81, Gavranović 90/

Hrvataska - Španija 3:5 posle produžetaka (3:3, 1:1)

/Simon 20ag, Oršić 85, Pašalić 90+2 - Sarabija 38, Aspilikueta 57, F. Tores 77, Morata 100, Ojarzabal 103/

Utorak

18.00: (2,70) Engleska (3,20) Nemačka (2,80)

21.00: (2,55) Švedska (3,10) Ukrajina (2,90)

***kvote su podložne promenama