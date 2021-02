Na pola koraka je Juventus od plasmana u finale Kupa Italije. Crno-beli su pobedili Inter usred Milana i ostaje im samo da za sedam dana na svom terenu pečatiraju kartu za narednu rundu – 2:1.

Obično vlada mišljenje da se veliki klubovi ne „pecaju“ na Kup, da je to utešno takmičenje za one koji ne mogu do titule, ali ta priča nije važila za ovaj duel na Đuzepe Meaci, jer je prštalo na sve strane, bilo je čarki, besa, oštrih duela, ali i neverice na licu Kristijana Ronalda kada je zamenjen petnaestak minuta pre kraja.

Portugalski vanzemaljac je postigao oba gola Juventusa i želeo je još. I nikako nije želeo da Inter izjednači, pošto je pritiskao u drugom poluvremenu, bio mnogo bliži golu, koji bi mu koliko-toliko podigao izglede za revanš u Torinu.

Kada se sve stavi na vagu, ispada da je to po kvalitetu bio skroman meč, u kojem su u prvi plan isplivale katastrofalne greške fudbalera, koje su dovele do sva tri gola. A, moglo je da ih bude i više.

Inter je poveo u ranoj fazi utakmice, u 9. minutu, kada je Lautaro Martinez preusmerio ka golu centaršut Barele, ali je očajno reagovao Bufon, lopta se praktično ispod njega provukla do mreže.

Igrao je Inter još desetak minuta, a onda je počeo da pada iz greške u grešku. Prvu je napravio Ešli Jang u 25. minutu. Povukao je s leđa na petercu Kvadrada, koji mu je pobegao, ali je to bio potpuno bespotreban potez, jer je centaršut Bernadeskija završio desetak metara dalje, pošto je igraču Juventusa lopta prešla preko noge. Iz potpuno propale akcije, crno-beli su dobili – penal.

Loptu je na belu tačku namestio Kristijano Ronaldo i poslao je pod prečku, Handanović nije ni pogledom ispratio loptu.

Ali, to je bila samo polovina Interove muke. Ni punih deset minuta kasnije još veća brljotina. Bastoni je na ispred šesnaesterca gradio loptu, očekujući da će je pokupiti Handanović, koji je izašao iz gola. Njuh lisice, maestralna anticipacija pogurala je Ronalda da napadne tu loptu, tačno je osetio šta će uraditi defanzivac Intera, oteo mu je fudbal i poslao ga sa 16 metara u praznu mrežu.

Za deset minuta sve se okrenulo, Juventus je otvorio sebi vrata finala sa dva gola u gostima.

Osećao se svemoćno Ronaldo ove večeri, pa je u poslednjim sekundama prvog dela probao čak i – rukom! Malo je nedostajalo da na taj nedozvoljeni način postigne treći gol. Umesto toga, dobio je žuti karton. Kleo se da nije namerno, da se sapleo, ali bilo je očigledno da je probao...

U drugom poluvremenu Inter je bio bolji tim. Crno-beli su igrali taktički, povučenije, nije bilo razloga da srljaju. Domaćin je imao čist zicer u 57. minutu, ali je već savladanog Bufona spasao Demiral, koji je sa gol linije izbacio loptu u korner.

Mnogo borbe, mnogo galame, oštrih startova viđeno je u ostatku meča, Inter je imao još dve solidne situacije da izjednači, ali Juventus je servirao osvetu. Pre nepunih mesec dana na istom stadionu je izgubio u prvenstvu (2:0), ovog puta je oteo trijumf i došao pred vrata finala.

KUP ITALIJE – POLUFINALE (DVE UTAKMICE)

Utorak

Inter – Juventus 1:2 (1:2)

/Martinez 9 – Ronaldo 26p, 35/

Sreda

20.45: (2,55) Napoli (3,35) Atalanta (2,75)

