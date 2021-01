Atalanta ponovo deluje svemoćno kao u jednom trenutku u završnici prošle sezone. Boginja provincije je večeras uspela sa desetoricom igrača i promašenim penalom da izbori pobedu nad Lacijem i plasman u polufinale Kupa Italije, što dovoljno govori o trenutnoj snazi ekipe Đan Pjera Gasperinija - 3:2 (2:2).

Rimljani su potpuno podbacili u drugom poluvremenu. Atalanta je pri rezultatu 2:2 u 54. minutu ostala bez Paolimina, ali je to gostima dodatno vezalo noge. Domaćin je u 57. minutu uspeo da dođe do trećeg gola, ali je deset minuta kasnije Duvan Zapata promašio jedanaesterac, što je donelo dodatnu šansu gostima, ali ni to nisu uspeli da iskoriste.

Atalanta je povela ranim golom Đimsitija u sedmom minutu, ali je Lacio taj rezultat uspeo da preokrene. Prvo je osporavani Murići iskoristio dobru asistenciju Ačerbija, a onda je i sam defanzivac Rimljana pogodio mrežu Pjerluđija Golinija.

Domaćin je nakon ostanka sa desetoricom igrača praktično iskoristio prvi napad koju mu se ukazao. Aleksej Miračunk je krunisao prvo dodavanje Gabrijela Romera i postavio konačan rezultat meča.

Simone Inzagi je već na poluvremenu reagovao uvođenjem Parola i Lacarija, potom je ušao i Hoakin Korea, a poslednji aduti u samoj završnici utakmice bili su Ćiro Imobile i Senad Lulić. Ipak, gosti su bili neshvatljivo nemoćni u pokušajima da dođu do izjednačenja i učine borbu za polufinale dodatno uzbudljivijom.

Sergej Milinković Savić je čitavu utakmicu proveo na terenu sa kapitenskom trakom na ruci.

KUP ITALIJE, ČETVRTFINALE

Utorak

Inter - Milan 2:1 (0:1)

/Lukaku 71, Eriksen 90+7 - Ibrahimović 31/





Sreda

Atalanta - Lacio 3:2 (2:2)

/Đimsiti 7, Malinovski 37, Mirančuk 57 - Murići 17, Aćerbi 34/

20.45: (1,27) Juventus (6,00) Spal (10,0)

Četvrtak

21.00: (1,35) Napoli (5,30) Specija (8,00)

