Crveni Đavoli su se na jedvite jade oporavili od sramote koju im je priredio Totenhem na Old Trafordu u prošloj rundi. I to zahvaljujući Brunu Fernandešu kojeg nije pokolebao ni poništen gol, ni promašen jedanaesterac. Gostovanje Mančester Junajteda na Sent Džejms parku ispostavilo se kao izuzetno zahtevno, u jednom momentu i mučno, iako konačnih - 1:4 ne ide u prilog toj činjenici. Gosti su do 86. minuta bili u rezultatskom egalu, ali je portugalski ofanzivni vezista još jednom pokazao da poseduje ogroman uticaj na igre i rezultate Junajteda. Rame uz rame sa Fernandešom stoji i Markus Rašford koji je u završnih desetak minuta podelio dve asistencije i pogotkom postavio konačan rezultat.

Svrake su ponovo namučile Junajted kao što su to umele da čine u prethodnih par sezona. U jednom trenutku delovalo je i da bi nakon duela moglo da bude otvoreno pitanje sudbine Ole Gunara Solskjera na klupi engleskog giganta, ali ekipa je na kraju ubedljivim trijumfom delimično zamaskirala manjkavosti koje su se manifestovale tokom dobrog dela utakmice, uglavnom defanzivne. Jeste Junajted, kada se sve sabere i odmuzme, bio nadmoćniji rival, ali je za početak dozvolio Njukaslu da stekne vođstvo već posle stotinak sekundi igre kada se jedna lopta odbila od Luka Šoa i završila iza leđa Davida de Hee,

Petnaestak minuta kasnije Bruno Fernandeš je pogodio rašlje protivničkog gola, ali je nakon konsultacije sa VAR-om sudija Kreg Poson poništio pogodak. Ali Portugalac kao da je u glavi zacrtao da će jednu loptu poslati u devedeset stepeni. Hari Megvajer je vrlo brzo posle poništenog gola, glavom izjednačio rezultat, a Bruno je u drugom poluvremenu dobio šansu da iz penala preokrene razultat. I nije uspeo da je iskoristi iako znamo o kakvom se penaldžiji radi.

Iz minuta u minut pritisak je bio sve veći, kako na Solskjera, tako i na njegove izabranike. Poslednjih meseci često kritikovani David de Hea je u 51. minutu praktično sa gol linije skinuo pokušaj Kaluma Vilsona. Da je lopta ušla, pitanje je da li bi Junajted imao snage za trijumf.

Ovako, broj pokušaja je rastao, a delovlo da će ekipa Stiva Brusa odoleti. Sve dok Rašford nije proigrao Fernandeša, a ovaj iz teške pozicije zavrnuo loptu u rašlje. I tu je bio kraj za domaćina. Kraj koji su produbili Van Bisaka i Rašford.

I sada to izgleda mnogo pristojnije nego da je rezultat ostao 1:1. Junajted posle četiri odigrana prvesntvena meča ima sedam od mogućih 12 bodova. Ali ako je bilo problema sa Njukaslom, šta očekuje Oleove momke kada preko puta sebe budu imali moćnijeg rivala. Tim sa Old Traforda za tri dana gostuje Pari Sen Žermenu u Ligi Šampiona, dok će za sedam ugostiti Čelsi. Pa eto prilike da vidimo da li će se ponoviti scenario protiv Totenhema.

PREMIJER LIGA – 5. KOLO

Subota

Everton – Liverpul 2:2 (1:1)

/Kin 19, Kalvert Luin 81 – Mane 3, Sane 72/

Čelsi - Sautempton 3:3 (2:1)

/Verner 15, 28, Haverc 59 - Ings 43, Adams 57, Vestergard 90+2/

Mančester Siti - Arsenal 1:0 (1:0)

/Sterling 23/

Njukasl - Mančester Junajted 1:4 (1:1)

/Šo 2AG - Megvajer 23, Fernandeš 86, Van Bisaka 90, Rašford 90+6/

Nedelja

13.00: (2,20) Šefild Junajted (3,20) Fulam (3,50)

15.00: (2,75) Kristal Palas (3,05) Brajton (2,75)

17.30: (1,65) Totenhem (4,00) Vest Hem (5,10)

20.15: (2,20) Lester (3,45) Aston Vila (3,25)





Ponedeljak

18.30: (2,55) VBA (3,15) Barnli (2,85)

21.00: (2,55) Aston Vila (3,30) Lids (2,75)

***kvote su podložne promenama