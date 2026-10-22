Svet će i dalje gledati Skalonetu: Dogovoren novi ugovor

Otišao je Lionel Mesi. Otišao je Nikolas Otamendi. I ko zna ko sve od argentinskih veterana je završio karijeru nakon Mundijala. Nacija je bila u strahu da će sidro da digne i kapetan – Lionel Skaloni. Ali, izgleda da će čovek koji je od Albiselesta napravio jednu od najboljih reprezentacija sveta u poslednjih pet godina ostati na klupi.

Kako javlja argentinska Tribuna, Skaloni se načelno dogovorio sve sa čelnicima Fudbalskog saveza oko produžetka ugovora. To je, kako kažu, gotova stvar, ostalo je samo da se potpiše. A, na papiru će stajati da će Skaloni biti selektor Argentine do Mundijala 2030. godine.