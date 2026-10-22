Svet će i dalje gledati Skalonetu: Dogovoren novi ugovor
Vreme čitanja: 1min | čet. 22.10.26. | 00:42
Selektor Argentine ostaje do Mundijala 2030.
Otišao je Lionel Mesi. Otišao je Nikolas Otamendi. I ko zna ko sve od argentinskih veterana je završio karijeru nakon Mundijala. Nacija je bila u strahu da će sidro da digne i kapetan – Lionel Skaloni. Ali, izgleda da će čovek koji je od Albiselesta napravio jednu od najboljih reprezentacija sveta u poslednjih pet godina ostati na klupi.
Kako javlja argentinska Tribuna, Skaloni se načelno dogovorio sve sa čelnicima Fudbalskog saveza oko produžetka ugovora. To je, kako kažu, gotova stvar, ostalo je samo da se potpiše. A, na papiru će stajati da će Skaloni biti selektor Argentine do Mundijala 2030. godine.
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Šef struke Albiselesta još ima važeći ugovor do decembra, ali je pitanje dana kada će se zvanično objaviti njegov ostanak. I to će biti sjajna vest za argentinski fudbal, jer je Skaloni najuspešniji selektor u istoriji sa osvojenim Mundijalom, jednim plasmanom u finale, sa dva osvojena Kupa Amerike i osvojenom Finalisimom.
Uz to, selektor će biti ta žila kucavica koja će omogućiti lakšu tranziciju reprezentaciji, kojoj sledi podmlađivanje, kojoj sledi drugačija preraspodela uloga i na terenu i u svlačionici...
Ali, makar će Skaloni imati četiri godine rada u miru pred sobom da svetu predstavi novu Argentinu, sa nekim novim momcima, kakvi su Pas, Mastantuono i ostali.