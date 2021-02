Kad mačke nema, zna se ko kolo vodi. Da se ne naljute pristalice učesnika četvrtfinala nemačkog DFB kupa, ali činjenice su činjenice - da Bajern nije ispao u prošlom kolu pitanje je da li bi RB Lajpcig i Volfzburg večeras izašli sa ovako jakim ekipama. Ovako, put do trofeja značajno je olakšan i svi vide svoju šansu.

Leverkuzenu juče u Esenu ni startnih 11 nije garantovalo prolazak dalje, četvrtoligaš je priredio pravo malo čudo. Dortmund se nekako iščupao protiv drugoligaša Paderborna (posle prdužetaka), da bi večeras pomenuti Lajpcig i Volfzburg po planu odradili posao. Neko lakše, neko teže ali - uspešno.

Tako smo dobili šest od osam učesnika TOP 8.

Bikovi za manje od 72 sata idu u Gelzenkirhen gde bi trebalo da nastave borbu za Salataru, ali to nije sprečilo Julijana Nagelsmana da protiv drugoligaša Bohuma na teren pošalje veoma snažan sastav sa Anhelinjom, Enkunkuom, Zabicerom, Hajdarom, Halstenbergom, Poulsenom... Svakako da je jedan od razloga i to što Lajpcig sada ima "autoput" do prvog trofeja u klupskoj istoriji. Bajerna više nema, Dortmund posrće, od svih ostalih je - bolji. Koliko god to nezahvalno zvučalo, ipak se radi o polufinalisti Lige šampiona, zar ne?

Bohum dobro gura u Cvajti, na mestu je koje vodi u Bundesligu, ali u okršaju sa protivnikom čija je klasa makar dva puta viša - nije imao šanse. Rani gol Amadua Hajdare skresao je i krila i samopouzdanje gostima. Kapiten Marcel Zabicer u smiraj prvog dela sa penala je duplirao prednost Red Bulovog mezimčeta, a Jusuf Poulsen s dva gola u razmaku od devet minuta sredinom drugog dela postavio konačan rezultat.

Imaće Nagelsman benefit i zbog danskog napadača koji je prvi put tresao mrežu u 2021. godini. U ligi je najčešće igrao bez klasičnog špica jer su i Poulsen i Serlot bili van forme. Ova dva pogotka mogla bi da budu najava mnogo potentnijeg Lajpciga u nastavku sezone...

Julijan Nagelsman je ponekog od startera i odmorio, Oliver Glazner baš nikoga. I opet, Vukovi su imali mnogo muka sa fenejrašem. Šalke se junački borio, nije se štedeo za subotu (i dolazak Lajpciga), ali je na kraju ipak poklekao. Odlučio je gol Vuta Veghorsta, najboljeg strelca Volfzburga. Preethodno je bio dosuđen penal, Ralf Ferman je odbranio, međutim Holanđanin je najbrže reagovao i odbijenu loptu sproveo u mrežu.

Od Šalkeovih novajlija šansu su dobili Sead Kolašinac i Vilijam. Ovaj drugi skrivio je penal...

Ali sve će to brzo pasti u zaborav navijača kraljevsko plavih ukoliko na kraju sezone nekim čudom izbore opstanak.

KUP NEMAČKE – OSMINA FINALA (JEDAN MEČ)

Utorak

Holštajn Kil - Darmštat 7:6 penalima (1:1, 1:1, 0:0)

Rot Vajs Esen - Bajer Leverkuzen 2:1 (1:1, 0:0, 0:0)

/Kefkir 108, Engelman 117 - Bejli 105/

Dortmund - Paderborn 3:2 (2:2, 2:0)

/Džan 6, Sančo 16, Haland 95 - Justvan 79, Ovusu 90+7/

Verder - Grojter Firt 2:0 (1:0)

/Mevald 12, Agu 73/

Sreda

RB Lajpcig - Bohum 4:0 (2:0)

/Hajdara 11, Zabicer 45+1pen, Poulsen 66, 75/

Volfzburg - Šalke 1:0 (1:0)

/Veghorst 40/

20.45: (3,80) Jan Regenzburg (3,45) Keln (2,00)

20.45: (2,75) Štutgart (3,40) Menhengladbah (2,50)

