Šampionat Turske osvojen je u foto-finišu, a samo 72 sata Bešiktaš je uzeo i nacionalni kup! Ko kaže da svi snovi ne mogu da se ostvare za jedva 72 sata života! Sve ono što su fudbaleri istanbulskog giganta poželeli, ostvarilo im se u tri fantastična dana.

Bešiktaš je na stadionu Girsel Aksel u Izmiru savladao Antaliju rezultatom 2:0 (2:0) i kompletirao istorijsku duplu krunu kojoj se pred početak sezone malo ko nadao. Posao koji je Sergen Jaldžin uradioza nepunih godinu i po dana otkako je u svom klubu u ulozi trenera je neverovatan! Ne samo što je Bešiktaš postavio na stabilne noge, već je od njega učinio apsolutno najboljim klubom u državi. Teško je uopšte i zamisliti koliko ovaj uspeh znači čoveku koji je prve fudbalske korake napravio baš u Bešiktašu, a onda i tokom karijere nekoliko puta nosio dres crno-belog kluba. Potom je i trenersku karijeru započeo u mlađim kategorijama Bešiktaša, da bi se posle više od deset godina čekanja konačno kockice poklopile tako da preuzme prvi tim i odvede ih do najvećeg uspeha poslednjih godina. Bilo je titula, čak i uzastopnih 2016. i 2017, ali se na duplu krunu čekalo 12 godina!

Cela utakmica je u rezultatskom smislu stala u uvodnih pola časa kada je Bešiktaš praktično odradio ceo posao, poveo sa 2:0 i do kraja samo rutinski dovršio posao posle čega je veliko slavlje ponovo moglo da počne. Jaldžina su emocije slomile i nije mogao da sakrije suze radosnice, Vinsent Abubakar nije ispuštao trofej iz ruku iako nije ni igrao zbog povrede, a Bešiktaš je sveukupno odradio strašan posao iako je bio opterećen povredama.

Uslovni gost u ovom susretu led je probio već u trećem minutu kada je Brazilac Žozef zatresao mrežu i naterao protivnika da se dodatno otvori i krene napred. Baš to su čekali fudbaleri Bešiktaša, samo da se otvori malo prostora za njih da iz kontre stignu do drugog pogotka i potpuno preuzmu kontrolu utakmice. Isti je delo Vensana Rozijea i upravo je njegov gol imao snažan psihološki uticaj na Antaliju koja je potpuno pala i na kraju ostala nedorečena. Najviše iz razloga što je jedinu pravu šansu na utakmici imala tek u trećem minutu nadoknade kada je Vejsel Sari utrčao u šesnaesterac i pokušao iz neposredne blizine, ali je pogodio levu stativu. Teško da bi i taj gol značajno promenio ishod utakmice, mada je bilo još dva minuta pre nego što se sudijska pištaljka poslednji put oglasila. I Bešiktaš je mogao do trećeg gola, aku sz Atiba Hatčinson i Rašid Gezal propustili dve odlične prilike, po jednu u oba poluvremena.

Kada se podvuče crta, Bešiktaš je uradio tačno što je želeo i sada može da slavi najbolju sezonu u protekloj deceniji!

FINALE KUPA TURSKE

Antalija – Bešiktaš 0:2 (0:2)

/Žozef 3, Rozije 30/