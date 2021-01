Bum jedan, bum dva i – gotovo. Jesu se Svrake probudile u finišu, napravile pritisak kada su smanjile zaostatak na gol, ali Lester je pokazao da ima tim sa karakterom, koji je s pravom u vrhu tabele i sanja nove šampionske snove.

Dva projektila su donela Lisicama pobedu na Sent Džejms Parku. Nije bilo mnogo šansi na utakmici, pogotovo u prvom poluvremenu, ali je Lester u drugom delu napravio dve dobre kombinacije i krunisao ih „bombama“ za miran san – 2:1.

Kada se analiziraju akcije, ne zna se koja je bila lepša kod golova gostiju. Prva je krenula kao kontra, nakon što je Njukasl izgubio loptu na protivničkoj polovini. Akcija od nekoliko dodira, u kojoj je učestvovalo više igrača, a da Svrake nisu pipnule fudbal. Na kraju povratna na ivicu šesnaesterca, gde Medison ispaljuje strelu pod samu prečku za prvi gol Plavih.

Jednako lep je bio i drugi pogodak. Olbrajton je majstorski video s boka kako se Tilemans kreće sam kroz sredinu, poslao mu loptu umesto očekivanog centaršuta na peterac, a Belgijanac je pogodio gol sa još veće udaljenosti nego Medison. I to onako školski, iz prve, bez nameštanja, bez pipkanja lopte, bez mnogo gledanja. Znao je tačno šta treba da uradi i kuda može fudbal do mreže i na njegovu sreću je pogodio.

I kada se činilo da je to – to, Njukasl je s klupe dobio „gas“. Endi Kerol je postigao gol samo što je ušao u igru i to posle godinu i po dana. Legao mu je odbitak na volej i prepolovio je prednost Lestera.

Velika ofanziva Svraka do kraja nije im donela rezultat. Lester je čekao kontre, iz jedne je Vardi, ponovo s distance, pogodio prečku, doduše iz ofsajda, te je na kraju ostalo 2:1.

Peti meč u nizu bez pobede za Njukasl, prva pobeda posle dva remija za Lester.

PREMIJER LIGA - 17. KOLO

Petak

Everton - Vest Hem 0:1 (0:0)

/Souček 86/

Mančester Junajted - Aston Vila 2:1 (1:0)

/Marsijal 40, Fernandeš 61pen - Traore 58/

Subota

Totenhem - Lids 3:0 (2:0)

/Kejn 29 penal, Son 43, Alderveireld 50/

Kristal Palas - Šefild Junajted 2:0 (2:0)

/Šlup 4, Eze 45+6/

Brajton - Vulverhempton 3:3 (1:3)

/Konoli 13, Mope 46 penal, Dank 70 - Sais 19, Burn 34 penal, Neveš 44 penal/

VBA - Arsenal 0:4 (0:2)

/Tirni 23, Saka 29, Lakazet 61, 64/

Nedelja

Njukasl – Lester 1:2 (0:2)

/Kerol 82 - Medison 55, Tilemans 72/

17.30 (2.80) Čelsi (3.35) Mančester Siti (2.50)

Otkazano:

Barnli - Fulam