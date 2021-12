Tadić može još da odmara, tu je Ale

Silni su amsterdamersi. Nema im ravnih i pored činjenice da imaju samo bod više u odnosu na najbližeg pratioca Fajenorda, ili dva u odnosu na trećeplasirani PSV. Samo letimičan pogled na tabelu Eredivizije, gde je jasno da je Ajaks ubedljivo najefikasniji i da ima najčvršću defanzivu.

Iza Ajaksa su, ujedno, dva veoma efikasna izdanja. U holandskom prvenstvu pre nedelju dana pobedio je Vilem Drugi sa 5:0, a onda u Ligi šampiona slavio sa 4:2 protiv Sportinga iz Lisabona. Sa ta tri boda Kopljanici iz Amsterdama došli su do maksimalnih 18 u grupnoj fazi. Čak 20 golova dali su u dvomečima sa Sportingom, Borusijom Dortmund i Bešiktašom, a primili su samo pet. U ulozi golgetera prednjačio je Sebastijan Ale, koji se deset puta upisao u listu strelaca i tako postao tek četvrti fudbaler u istoriji Lige šampiona koji je već u grupnoj fazi došao do dvocifrenog broja golova. Pre njega to su uspeli samo Lionel Mesi, Kristijano Ronaldo i Robert Levandovski.

16.45: (1,33) Ajaks (5,40) AZ Alkmar (8,50)

Ale je pogodio u svakoj od šest utakmica, a priliku da nastavi seriju imaće u duelu sa devetoplasiranim AZ Alkmarom u jednom od derbija 16. kola šampionata Holandije, čija se odbrana nije baš pokazala ove sezone u Erediviziji. Kapitulirala je 21 put, što je tri gola više nego što su igrači tog kluba bili precizni u dosadašnjih 15 mečeva.

Iako se Alkmar unapred plasirao u narednu fazu Lige Konferencije zahvaljujući konačnoj pobedi nad danskim Randersom, u Erediviziji je zabrinut. Na kontu ima 23 boda i pripada mu osmo mesto, kojim definitivno ne može da bude zadovoljan. U prethodna dva duela pobedio je Fortunu (2:1) i Spartu (3:1), ali zaostaje za liderom čitavih 13 bodova.

--------------------------------------------------

Odigraj tiket kao i svakog dana i osvoji Porše Makan

SVAKI TIKET JE ULAZNICA U ARENU

Mozzart Gladijator je takmičenje sa pravilima takvim da u njemu svi učestvuju. Visina uplate ne igra presudnu ulogu, kao ni to da li je tiket dobitan ili ne. Tvoje je samo da svakog dana odigraš tiket, jer je svaki ulaznica u arenu.

-----------------------------------------------

Trener gostiju Paskal Jansen veruje da će njegovi izabranici stabilizovati učinak i da će se približiti Ajaksu posle današnjeg obračuna.

"Ako sada izgubimo, zaostaćemo 16 bodova od Ajaksa i usuđujem se da kažem da to zaista ne može da se stigne. Naš protivnik igra odlično, izuzetno je produktivan i teško je naći recept za njegovu igru. U Amsterdamu želimo da ostavimo najbolji učinak i videćemo za šta će to biti dovoljno", rekao je Jansen.

AZ je izgubio od Ajaksa tri puta zaredom, a čak i u ovom slučaju se smatra autsajderom. Selekcija koju vodi trener Erik ten Hag doživela je retka veoma neočekivana oklevanja u ligi, ali kada postane teško, uspeva da se vrati na pobednički kolosek. O tome svedoči, na primer, visoka pobeda nad PSV-om od 5:0.

"Alkmar nam nije omiljeni protivnik, jer uspeva da brzo pređe u napad i može da pogodi iz bilo koje pozicije. Neophodno je održavati koncentraciju od samog početka do kraja, inače bismo mogli da uđemo u nevolje. Prisutna je euforija zbog Lige šampiona. Neće biti lako", ocenio je ten Hag, koji neće moći da računa na Stekelenburga, Kudusa, Klajbera, a možda ni na srpskog asa Dušana Tadića.

Izbor urednika

Pitanje je hoće li kapiten Ajaksa i reprezentacije Srbije biti spreman za ovaj meč zbog problema sa leđima, ali pokazao je špic iz Obale Slonovače da ume da preuzme ulogu lidera kada nema Tadića. Dosad je dao devet prvenstvenih golova, a ceo tim amsterdamskog velikana čak 48. Očekuje se da danas poboljšaju brojke, a treba istaći i da je Ajaks u ligi primio samo dva pogotka.

EREDIVIZIJA - 16. KOLO

Petak

Vilem Drugi - Kambur 3:1 (0:0)

/Remerato 90 - Uldrikis 49, Maulun 68pen, Paulisen 90/

Subota

Utreht - Go Ahed 0:0

Herenven - Sparta 0:0

Zvole - Fortuna Sitard 0:1 (0:0)

/Lonvijk 63/

Nedelja

Tvente - RKC /u toku/

14.30: (6,50) Groningen (4,30) Fajenord (1,50)

14.30: (1,62) Vitese (3,80) Herakles (5,70)

16.45: (1,33) Ajaks (5,40) AZ Alkmar (8,50)

20.00: (8,00) NEC (5,30) PSV (1,35)

*** kvote su podložne promenama