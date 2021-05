Novom duplom krunom u Holandiji Ajaks je po ko zna koji put potvrdio dominaciju u domaćim okvirima, ali ono što nedostaje godinama je ozbiljniji rezultat u Evropi. Pre dve godine Lukas Moura se isprečio Kopljanicima na putu do finala Lige šampiona, ove je Roma zaustavila ekipu Erika ten Haga već u četvrtfinalu, pa je kod Dušana Tadića ostao utisak da ekipa još nije dostigla pun potencijal.

Ipak, promena koju je video u funkcionisanju kluba otkako je stigao pre tri godine vrlo je jasna - Ajaks je sada ponovo tim u kojem igrači žele da ostanu i ne vide je samo kao usputnu stanicu na putu do evropskog vrha.

“Kada sam došao situacija nije bila tako dobra. Svi igrači su želeli da idu“, rekao je Tadić tokom gostovanja u jednom tamošnjem podkastu i nastavio:

“Posle samo mesec ili dva, svi su bili zadovoljni i želeli su da ostanu. Dejli Blind i ja smo došli kao igrači koji imaju Ajaks u svom srcu. Jako je važno da igrači imaju takve emocije prema klubu u kojem igraju. Mlađarija poput De Jonga, De Lihta i Van de Beka su takođe igrali s takvim emocijama u Ajaksu. Baš zbog toga je sve krenulo nabolje“.

I dalje je klub morao da napravi nešto ozbiljnije na terenu. A to se desilo baš u Tadićevoj prvoj sezoni u Amsterdamu, kada je Ajaks igrao polufinale Lige šampiona.

“Počeli smo sezonu s mečom protiv Šturma iz Graca, a ako isti uporedite s poslednjom utakmicom u toj sezoni, napravili smo veliki iskorak. Vera u tim koji smo imali bila je ogromna. Svi u Evropi su pričali o Ajaksu, svi su želeli da igraju u Ajaksu. To je verovatno najveći kompliment“.

Tadić je klasu pokazao u onom dvomeču protiv Real Madrida, pogotovo na stadionu Santjago Bernabeu gde je mnoge ostavio bez daha.

“Igrao sam na jednom od najlepših stadiona na svetu. Ne igram tamo stalno, zato sam želeo da se na najvećoj sceni prezentujem u najboljem svetlu. Postigli smo tada veliki rezultat koji je došao s odličnom hemijom u timu“.

Ubrzo posle te sezone klub je počeo da se osipa. Frenki De Jong je već imao potpisan ugovor s Barselonom, dok je kapiten Matijs de Liht posle otimanja evropskih velikana na kraju završio u Juventusu.

“On je moj prijatelj. Sjajan igrač. Sjajno je videti ga kako se razvija. I dalje je dečak, ali se razvija u jednog od najboljih defanzivaca na svetu. Mlad je po godinama, ali ne i u glavi. Mentalno već ima 30 godina. Bio je sjajan kapiten i odličan je igrač, bilo je zadovoljstvo sarađivati s njim“, izjavio je Tadić, koji je posle Holanđanina zadužio kapitensku traku u Amsterdamu.

Kolovođa srpske fudbalske reprezentacije nedavno je izglasan za igrača godine u Erediviziji, što je nagrada koju su prethodnih godina osvajali upravo De Liht i Hakim Zijeh.

“Lepo je osvojiti individualno priznanje, ali najvažnija su ona timska. To je rezultat celog tima. Nagradu ću staviti u posebnu prostoriju koju smo moj otac i ja posebno napravili za te potrebe“.

Niko donedavno nije bio siguran ko će poneti pomenutu nagradu, ali je bilo sigurno da će otići u ruke nekog igrača Ajaksa. Tadić je u Erediviziji prikupio 14 golova i 18 asistencija, uz gol na svakih 18 minuta.

“Mnogi su zaslužili ovo priznanje, od Blinda, preko Klasena, do Martineza, Alvareza, Gravenberha. Previše nas je koji smo igrali vrhunsku sezonu“.

Mnoge interesuje koja je tajna Tadićeve životne forme, a on uzvraća – ugljeni hidrati, banana i med... Uz, naravno, neprestani rad na svom telu.

“Morate da radite svakodnevno na sebi kako biste ostali fit. Takav sam kao osoba, uvek sebi zadajem nove zadatke i izazove. Željan sam toga da igram što je duže moguće. Savesno govorim o tome svakodnevno, ako preskočiš rad samo jednom nedeljno ili mesečno, nećeš uspeti da postigneš to što želiš“.

Kako bi sprečio povrede i da mu forma varira, Tadić svakodnevno pre i posle treninga ide u teretanu, gde odrađuje specijalni individualni program. Dan pre takmičenja Tadić konzumira veliku dozu ugljenih hidrata i pije nekoliko litara vode. Zatim pije poseban miks koji sprečava grčeve. Ako Ajaks igra utakmicu uveče, pojede tanjir paste, ribu ili piletinu popodne, a u satima pred utakmicu sendvič. Pred samo istrčavanje na teren pojede bananu sa medom. Tadić se kune da je to formula koja daje rezultat. Osim toga, kako bi sprečio osip od trljanja, stavlja bandažu između palca i prsta do palca na nozi. Nosi i štitnike za skočne zglobove.

“Mnogi me pitaju za savet, a meni je najdraže od svega kada neko zapravo uradi nešto pametno s onim što mu kažem“, zadovoljno će Tadić koji želi da još dugo igra fudbal na vrhunskom nivou.

“Kristijano Ronaldo je pravi primer kojem treba da teže igrači. Možda je suviše očigledan, ali vidite i sami da sa 36 godina on je i dalje gladan pobeda, trofeja i uspeha, a pritom je u top formi. Za mene su godine samo broj i igraću fudbal dok me god noge budu nosile, a nadam se da će to biti još dugo“.

Na kraju, Tadić je govorio i o predstojećem prelaznom roku i Ajaksovim planovima. On smatra da bi za Ajaks u slučaju odlaska Nikolasa Taljafika najbolja zamena bio – Oven Vajndal iz AZ Alkmara.

“To gde će Ajaks tražiti pojačanja najviše zavisi od toga ko će otići. Ako Taljafiko ode, verujem da bi Oven Vajndal mogao da bude odličan naslednik. On je sjajan igrač koji se odlično uklapa u Ajaksovu filozofiju. Dolazak u Ajaks takođe bi bio korak u dobrom smeru za njegovu dalju karijeru. Ako Niko ostane, to će takođe biti sjajno za nas“.

S Tadićevim rečima saglasio se i direktor Mark Overmars, koji je nedavno u društvu skauta boravio u Beogradu gde je ispratio igre supertalentovanih blizanaca iz Crvene zvezde, braće Mituljikić. Kapiten Ajaksa je naglasio da je već razgovarao s talentovanim napadačem Brajanom Brobijem o mogućem odlasku na leto, s obzirom da se ozbiljno interesuje Lajpcig.

“Rekao sam mu da ostane i igra za klub svojih snova. Ne za Lajpcig, koji nije realno njegov dečački klub. Ako bi ostao još dve-tri sezone, sigurno će vredeti između 80.000.000 i 90.000.000 evra. A zatim bi mogao da ide samo u top klubove. Svaki put kažem mladim igračima da će plakati za Ajaksom jer je Ajaks ipak nešto posebno“, kaže 32-godišnji as iz Bačke Topole, inače poznat kao strastveni navijač Ajaksa još iz dečačkih dana.

Od Ajaksove mlađarije koja se trenutno razvija, dosta očekuje od Devina Renča, Rajaa Gravenberha, Jurijena Timbera...

“Imaju strašan kvalitet i potencijal. Najvažnije za njih je da nastave vredno da treniraju i rade na sebi. Moraju na kraju da se pogledaju u ogledalo i kažu da su uradili sve od sebe kako bi postali top igrači“.

Iako ima još nekoliko godina vrhunskog fudbala u sebi, Dušan Tadić pokazuje da mu se polako rađa instikt vrhunskog trenera u budućnosti...