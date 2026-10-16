Tadića čekaju i saigrači: Nije onaj Dušan iz Ajaksa
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 09:52
Ali se nadaju da će se to uskoro promeniti
Život Dušana Tadića u Holandiji postaje sve teži. Povratak u NEC trebalo je da bude fudbalska bajka u zemlji njegovih najslavnijih fudbalskih dana, ali se polako pretvara u košmar. Iza Tadića je još jedno neubedljivo veče u dresu kluba iz Najmehena.
NEC je sinoć u Ligi Evrope odigrao samo 1:1 na svom terenu protiv bugarskog Levskog i nastavio je sa slabom formom. Bila je ovo sedma uzastopna utakmica holandskog tima bez pobede. Poslednji put su slast trijumfa upisali krajem avgusta kada su pobedili Zvole. Sa slabim rezultatima se poklopila i Tadićeva slaba forma. Srbin je do sada odigrao 13 utakmica i još se nije upisao u strelce, a već dugo stoji i na tri upisane asistencije. Sinoć je zamenjen u finišu meča zbog povrede. I dao je povoda za kritike holandskoj javnosti koja ga je uzela na zub zbog nedavnog intervjua u kojem se nespretno izrazio o razlici igranja za NEC i Ajaks.
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Čak i saigrači poput Tjarona Šerija ne kriju da to nije Tadić kakvog su očekivali.
“Nije još Dušan na kakvog smo navikli u Ajaksu, ali mislim da će se i to promeniti uskoro“, rekao je Šeri kojeg holandska javnost navodi kao jedan od problema Tadićeve slabe forme.
Njih dvojica igraju na sličnoj poziciji i nadmeću se za ulogu lidera ekipe, ali Šeri ne vidi problem u tome.
„Nemam problem sa tim. Na kraju krajeva, i dalje igram na isti način kao što sam igrao i prošle godine. Na istoj poziciji. Prošle sezone sam takođe igrao sa različitim igračima koji su igrali pored mene iza napadača. Mislim da je dobra stvar što imamo mnogo opcija na dosta pozicija“, rekao je Šeri.