Tadića čekaju i saigrači: Nije onaj Dušan iz Ajaksa

Život Dušana Tadića u Holandiji postaje sve teži. Povratak u NEC trebalo je da bude fudbalska bajka u zemlji njegovih najslavnijih fudbalskih dana, ali se polako pretvara u košmar. Iza Tadića je još jedno neubedljivo veče u dresu kluba iz Najmehena.

NEC je sinoć u Ligi Evrope odigrao samo 1:1 na svom terenu protiv bugarskog Levskog i nastavio je sa slabom formom. Bila je ovo sedma uzastopna utakmica holandskog tima bez pobede. Poslednji put su slast trijumfa upisali krajem avgusta kada su pobedili Zvole. Sa slabim rezultatima se poklopila i Tadićeva slaba forma. Srbin je do sada odigrao 13 utakmica i još se nije upisao u strelce, a već dugo stoji i na tri upisane asistencije. Sinoć je zamenjen u finišu meča zbog povrede. I dao je povoda za kritike holandskoj javnosti koja ga je uzela na zub zbog nedavnog intervjua u kojem se nespretno izrazio o razlici igranja za NEC i Ajaks.