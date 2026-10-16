Taj malerozni, stakleni kapiten Čelsija: Nova povreda i pauza do 2027. godine

Klub iz Zapadnog Londona zvanično je potvrdio da je rutinska operacija protekla uspešno i da je Džejms već započeo proces rehabilitacije u klupskom trenažnom centru u Kobamu. Za samog Džejmsa, ovo je još jedan u nizu teških udaraca i nastavak zabrinjavajuće serije povreda koje ga sprečavaju da u kontinuitetu demonstrira kvalitet koji poseduje. Englez je, podsetimo, propustio i utakmicu sa Brentfordom uoči reprezentativne pauze, pa i samo okupljanje engleske reprezentacije, zbog problema sa zadnjom ložom. Bila je to 11. zasebna povreda te prirode koju je doživeo na jednoj ili drugoj nozi od decembra 2020. godine do danas, naglašava Atletik. A bilo je, nažalost, i drugih.

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Doduše, prošle sezone za nijansu manje nego inače, pa je Džejms sakupio 29 ligaških utakmica, više nego u bilo kojoj od prethodne četiri sezone. U aktuelnoj je odigrao svaki od uvodnih šest mečeva, računajući i Liga kup, i uostalio se kod novog trenera Ćabija Alonsa, zbog čega su se na Stamford Bridžu i oko njega nadali da će u potpunosti moći da se oslone na svog kapitena. Umesto toga, Alonso ne samo da će na duži period ostati bez važnog člana ekipe, već nova pauza još jednom otvara pitanje da li će engleski reprezentativac ikada moći da odigra kompletnu sezonu bez dužih prekida.

Višemesečna povreda znači da će 26-godišnjak, koji je u martu potpisao novi dugoročni ugovor (do leta 2032. godine) propustiti seriju velikih okršaja u Premijer ligi protiv Totenhema, Mančester junajteda, Liverpula i Mančester sitija, kao i predstojeće mečeve reprezentacije Engleske. Što se tiče Čelsija, situacija je lakša nego ranijih sezona jer klub ne igra evropske utakmice i uglavnom ima ritam od jednog meča nedeljno. Pored toga, Alonso u veznom redu – gde je Džejms najčešće igrao ove sezone – na raspolaganju ima oporavljenog Mojzesa Kaiseda, Romea Laviju, kao i Džordana Hendersona, koji ga je za vikend odmenio u startnoj postavi i zablistao, upisavši dva gola i asistenciju. Tu je i Malo Gusto, koji je protiv Brajtona u drugom kolu igrao na poziciji zadnjeg veznog u tandemu sa Lavijom.

Ipak, novi peh kapitena mogao bi da ubrza planove uprave u zimskom prelaznom roku. Kako je Čelsiju u finišu letnjeg roka propao transfer Lamina Kamare iz Monaka, nova Džejmsova povreda mogla bi da natera čelnike londonskog kluba da u januaru potraže pojačanje na sredini terena.