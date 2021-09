Tajna dugovečnosti Ivana Obradovića: Pazim koliko spavam, šta jedem...

Fudbaleri Partizana pobedili su u četvrtak u Lučanima Mladost sa 2:0, u 10. kolu Super lige Srbije. Crno-beli su poveli golom Rikarda Gomeša u trećem minutu, na asistenciju Obradovića, koji je postavio konačan rezultat u 38. minutu. Iskusni levi bek odigrao je jednu od najboljih utakmica od kada se vratio u Humsku. Zanimljivo i u prethodnom duelu sa Lučancima je pogodio mrežu.

"Nisam ni razmišljao o tome da sam prošli put pogodio protiv njih. To je bio jedini gol za mene u prošloj sezoni, sada asistencija i gol. Naravno da sam presrećan, pre svega zbog pobede mojim doprinosom. Drago mi je i zbog Rikarda koji je nastavio golgeterski niz. Bitno je da smo pobedili i da idemo dalje ka našem cilju", rekao je Obradović za klupski sajt.

Opisao je trenutaka pre nego što je savladao golmana Mladosti i prektično osigurao pobedu lidera.

"Jojić je izveo korner, ne znam ko je zakačio loptu. Bio sam tu gde treba, kao što smo vežbali i došla je lopta. Presrećan sam zbog gola", naveo je Obradović.

Na konstataciju da ima mnogo igrača u ekipi i da postoji zdrava konkurencija za mesto u timu, Obradović je rekao da je to ključ dobrih rezultata.

"To i jeste ključ ovih dobrih rezultata od početka godine i prošle sezone, zato što svako svakog gura napred, svi daju maksimum, svi smo ovde zbog jednog cilja - da osvajamo trofeje.-Konkurencija je zdrava, svi se podržavamo, u svakom trenutku i to je najbitnije", naveo je on.

Pre utakmice u Lučanima, Partizan je odigrao nerešeno 1:1 protiv Zvezde, a već u nedelju dočekaće Spartak.

"Utakmice pre i posle derbija su nezgodne. I fizički i emotivno, derbi te iscrpi. Utakmice su na svaka tri, četiri dana i svaka utakmica je na pobedu. Mi smo u tom ritmu i to smo prihvatili, mnogo je nas povratnika, mnogo je dece Partizana. Znamo kako se igra ovde, svi su gladni, svi su fokusirani”.

On je rekao da ima dugu karijeru i da pazi na ishranu i način života kako bi sprečio povrede i što duže igrao.

"Ulažem u sebe, želim da uživam u ovom momentu. Fudbal je privilegija, to je ono što volim da radim i želim da trajem što duže. Pazim šta jedem, koliko spavam”, dodao je Obradović.