Aktuelna sezona donela je dugo očekivani preporod Milana. Rosoneri su konačno uspeli da sklope kockice i od tima koji je godinama unazad lutao u potrazi za povratkom na stare staze ponovo izrastu u kandidata za Skudeto. Probuđeni gigant sa San Sira danas je ozbiljan konkurent za povratak na tron, sa stabilnim finansijama i skockanim igračkim kadrom, a na put do pozicije u kojoj se klub danas nalazi osvrnuo se generalni direktor Ivan Gazidis.

"Došli smo u klub koji je bio u zaista lošoj finansijskoj situaciji. Prihodi su dugo stagnirali, dok su paralelno troškovi porasli što je dovelo do veoma velikih gubitaka. Istovremeno ostali klubovi su napredovali", premotao je Gazidis film na stanje u klubu pre tri godine, kad je preuzeo čelnu funkciju.

Dugogodišnji operativac Arsenala na Apenine je stigao u novembru 2018. godine i odmah pokrenuo promene iz korena u poslovanju kluba. Pod pritiskom činjenice da je seo na čelo gubitaša, odlučio se na bolne i nepopularne rezove, a među posledicama su bili i rezultati u Seriji A, te je klub sa San Sira nastavio niz godina bez Lige šampiona koji traje od sezone 2013/14.

"To nije situacija koju rešite preko noći, potrebno je vreme. Iako to nije popularno, morali smo da smanjimo troškove pokušavajući da poboljšamo performanse. Uveravam vas da to uopšte nije laka stvar. Da smo radili iste stvari kao klubovi poput Juventusa i Intera nikad im ne bismo prišli i bili u mogućnosti da se takmičimo sa njima jer su bili ispred nas sa svojim planovima".

Značajnu ulogu u ozdravljenju sportskog sektora ukazana je Paolu Maldiniju koji je uspeo u veoma teškoj misiji osveženja igračkog kadra, a neizostavni deo misije imao je povratnik među Rosonere Zlatan Ibrahimović.

"Fokusirali smo se na mlade igrače, kupili smo i nastavićemo da kupujemo sjajne talente iz celog sveta, igrače željne dokazivanja. Takođe, angažman Ibrahimovića je bio veoma važan u toj strategiji. Iako su godine u kojima se nalazi poseban izazov za njega, on ima posebnu vezu sa klubom. Preuzeo je ulogu lidera u mladom timu i doneo Milanu povratak u vrh. To je poseban izazov za njega".

Dolaskom Šveđanina formiran je mozaik Stefana Piolija, stratega koji je od promocije oktobra 2019. godine uspeo da na sav rad rukovodstva stavi i lični pečat.

"Bilo je potrebno naći i pravog trenera, što smo uspeli angažmanom Stefana Piolija. Posle karantina i prekida sezone zbog korona virusa imali smo fantastičan period koji se ne može svesti samo na rezultat - pobede ili poraze. Za Milan je pobeda imperativ, ali nije dovoljna. Želimo da igramo dinamično, proaktivno o da to radimo sa mladim timom", istakao je Gazidis.