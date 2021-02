Kada je rival slabijeg kvaliteta, a mekan teren jednako težak protivnik, princip je isti – sačekaj kvalitetan prekid i skrati bunker muke. Kada je rival fizički i trkački jači, poput belgijskog Genta, strategija je ponovo identična – sačekaj da ih prevariš posle kornera ili slobodnog udarca.

Početak drugog dela sezone, i trijumf u Novom Pazaru, pokazao je da će kvalitetna igra posle prekida biti jak sastojak sistema Dejana Stankovića u bližoj budućnosti. Njegov i ručni rad stručnog štaba, koji je sastavljen od trojice analitičara kada je taj segment igre u pitanju (Nebojša Milošević, Miloš Milojević i Italijan Vičenco Saso) i nekadašnjeg majstora slobodnih udaraca i centaršuteva Nenada Milijaša.

Crvena zvezda je hod po ivici katastrofe u Tirani, još u julu ove godine, prekinula uigranom kombinacijom posle udarca iz ugla kada je zaboravljeni Portugalac Tomane iskoristio fokus odbrane albanskog prvaka na Radovana Pankova. Bila je to najava fascinantnih brojki stručnog štaba Dejana Stankovića, koje će u budućnosti predstavljati ozbiljan izazov za trenere kluba sa Marakane. Bivši selektor Slovenije Slaviša Stojanović bio je dugo merna jedinica za sjajnu igru posle prekida. Crvena zvezda je u sezoni svrgavanja večitog rivala sa trona srpskog fudbala postigla 14 golova posle kornera ili slobodnih udaraca. Sada je ta cifra daleko veća, posebno što Dejan Stanković ima širok kadar kvalitetnih izvođača i skakača.

Brojke kažu sledeće: od početka sezone Crvena zvezda je postigla 26 golova posle prekida. Najviše na centaršut iz ugla (14), zatim penala (5), iz druge lopte (4) i na kraju direktnim udarcem iz slobodnjaka (3). U kategoriju druge lopte spada bomba Njegoša Petrovića u Gentu, kada je domaćin prevaren i kada je analizirana potreba golmana belgijskog tima Bolata da u takvim situacijama loše zatvara prvi ugao. U isti koš ide i minijatura Mirka Ivanića, koji je volej udarcem stavio tačku na neizvesnost u Novom Pazaru.

I još malo egzaktnih podataka: Crvena zvezda je tri od četiri poslednja pogotka u zvaničnim mečevima postigla upravo posle kornera ili druge vrste prekida. U strelce su se upisivali Nemanja Milunović, Milan Rodić i na kraju pomenuti Mirko Ivanić.

IGRAČI DOBIJALI NA PAPIRU KOMBINACIJE ZA AUTE

Naravno da nije u pitanju nikakva slučajnost, već rad na detaljima iza zatvorenih vrata Marakane, težnja da se u tom segmentu uhvati korak sa savremenim tendencijama. A iste kažu da 30 do 40 odsto golova na utakmicama top nivoa, kada se sudaraju rivali identičnih kvaliteta, pada posle prekida. Trener Dejan Stanković, kao predvodnik stručnog štaba, vrlo je posvećen ovom delu igre. Može se čuti da je svaki igrač Crvene zvezde imao tačna zaduženja prilikom svakog ofanzivnog auta uoči junskog polufinala sa Partizanom. Tada prekid nije prošao, ali ove sezone crveno-beli imaju širok spektar uigranih akcija. I još mnogo istih u „šteku“, koje bi, navijači se nadaju, mogle da zažive u dvomeču protiv Milana.

Gotovo sve prekide, kvalitetnim centaršutevima su, iskreirali El Fardu Ben, Gelor Kanga i Veljko Nikolić. I to je osnovna razlika u odnosu na period Slaviše Stojanovića, kada je sve zavisilo od kreacije Nenada Milijaša.

Članovi stručnog štaba Dejana Stankovića ne žele da dobijaju pojedinačne zasluge za odlične statističke paramtre. Bivši kapiten Nenad Milijaš je samo šeretski prekomentarisao da je to zasluga svih, dok je Miloš Milojević žižu hvalospeva prebacio na igrače.

“Kod prekida su najbitniji izvođaći. Mi imamo Bena, Kangu i Velju, oni odlično izvode prekide. Plus sa Milunovićem, Degenekom, Pankovom, Pavkovom, Falčinelijem, i Rodićem imamo ozbiljnu visinu“, prvi je komentar Miloša Milojevića, jednog od najbližih saradnika Dejana Stankovića.

SAVRŠENA POLUKRUŽNA KRETNJA MILANA RODIĆA I MILUNOVIĆEVI BLOKOVI

Utakmica u Novom Pazaru je primer automatizma koju je ekipa dobila posle godinu dana rada sa aktuelnim šefom stručnog štaba. Crvena zvezda je postigla dva gola posle prekida, mogla je još toliko. Uz pomoć ruke, ali nedovoljno za penal, Novi Pazar se odbranio u petom minutu posle traženja Bena na drugoj stativi. U oči je upala situacija sa početka drugog poluvremena. Pravovremenom polukružnom kretnjom Milan Rodić se okrenuo oko bloka Nemanje Milunovića i ostao usamljen na drugoj stativi. Gađao je pored gola u zicer poziciji.

„Naravno, u pripremi svakog meča pokušavamo da što bolje analiziramo prekide protivnika i tražimo akciju, ili gađamo zonu, gde njima ne bi odgovaralo. Na primer Novi Pazar ima dvojicu u zoni, jednog na stativi i jednog na centru. Znali smo da dovođenjem dvojice izvođača, možemo da im odvučemo dvojicu igrača. To dovodi do toga da dovođem još jednog igrača u šesnesterac pravimo višak. To je u Novom Pazaru bio Rodić. Naravno, ostalo je kvalitet igrača da kvalitetnim centaršutem pogode tu zonu“, objašnjava Miloš Milojević.

ŽEZUS I SIMOENE BI PREVARILI MILAN IZ PREKIDA, MOŽE LI STANKOVIĆ?

Dejan Stanković (©Starsport)

Rad na prekidima predstavlja ozbiljan rudnik i potrebu za stalnim ponavljanjem i usavršavanjem kako Crvena zvezda ne bi postala predvidiva. Posebno što je tek očekuju najvažniji mečevi u sezoni, koji bi mogli da predstavljaju motiv Dejanu Stankoviću da pokaže koliko je napredovao u ovom segmentu. Pogodak iz prekida protiv Milana predstavljao bi jedan od ozbiljnih seminarskih radova, uzimajući u obzir taktičku urednost Stefana Piolija i sličnih stratega školovanih na Apeninskom poluostrvu. Međutim, Dejan Stanković ide ka tome da postane srpska verzija Žorža Žezusa ili Dijega Simeonea, stručnjaka koji u svetu fudbala predstavljaju najbolje prekid trenere. Posebno je u tom segmentu Žezus bio uspešan u Benfiki.

Iza tih ofanzivnih prekida krije se još jedan pohvalan podatak za stručni štab Dejana Stankovića. Crvena zvezda je primila samo jedan pogodak posle prekida u ovoj sezoni. Istina, na najnezgodnijem mestu protiv Omonije u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Tada je dogovor ispoštovan, čuvana je prva stativa, jer tamo uvek gađa Đordi Gomez, ali slabija komunikacija Marka Gobeljića i Milana Borjana izrodila je pogodak Luftnera.

Kako se može čuti za taj deo igre, defanzivne prekide, zadužen je Nebojša Milošević. Ostali deo stručnog štaba fokusiran je na ofanzivne kombincije. I za sada im dobro ide, uzimajući u obzir da su prebačena prekid ostvarenja Slaviše Stojanovića i Vladana Milojevića.

Istina, Crvena zvezda je pod Milojevićem pogađala iz prekida kada god je bilo gusto. U Salcburgu, protiv Jang Bojsa u Bernu, zatim i Liverpula u Beogradu kada je nekoliko sati pre meča, oslanjajući se na dojave iz Zemunela, Vladan Milojević dobio informaciju da će Redsi zonski braniti kornere. A to Milanu Pavkovu najviše odgovara.

I to je savremeni fudbal, koji je u intervju za MOZZART Sport ne tako davno objasnio legendarni igrač Partizana, sa sada selektor kadeta Saša Ilić. Liverpul ima trenera za aute. Možda je to sledeći segment koji može da usavrši Dejan Stanković.