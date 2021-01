Imao je Udineze epizode u vrhu Serije A, kada je na klupi Zebri sedeo Frančesko Gvidolin, a u napadu rešeteo Antonio Di Natale, ali prethodnih sedam sezona ovaj klub se nalazi u drugoj polovini tabele i zadovoljava opstankom u najjačem rangu italijanskog i fudbala.

Taj cilj je i trenutno aktuelan u Udinama, a posle današnja tri boda i mnogo izgledniji nego uoči utakmice sa Specijom. Direktan rival u borbi za opstanak savladan je 1:0, čime je prekinuta serija od devet utakmica bez pobede.

Trenutak odluke odigrao se u 52. minutu, kada je Rodrigo De Paul realizovao penal koji je prethodno dosuđen zbog prekršaja Šaboa nad Delofeuom.

Iako gotovo ništa nisu prikazali u ovoj utakmici, domaći fudbaleri dobili su šansu da stignu makar do boda kada je u 75. minutu zbog drugog žutog kartona isključen strelac jedinog gola, ali čak i to im nije bilo dovojno. Štaviše, pet minuta pre kraja brojnost na terenu je izjednačena, pošto je rezervista Rikardo Saponara za samo pet minuta napravio dva faula za žute kartone, pa je i on morao pre ostalih u svlačionicu.

Gosti su ostavili mnogo bolji utisak. Posle uvodne uspavanke, prvi su zapretili udarcem Rodrigra glavom na centaršut iz kornera u 27. minutu. Bio je to nagoveštaj Udinezeove inicijative, koja je dovela do pogotka Arslana u poslednjim trenucima prvog poluvremena, ali je VAR pokazao da je prethodno bio ofsajd. Nije to demoralisalo ekipu Luke Gotija, koja je ovom pobedom sačuvala posao svom treneru bar na još neko vreme.

SERIJA A – 20. KOLO

Petak

Torino - Fiorentina 1:1 (0:0)

/Beloti 88 - Riberi 69/

Subota

Bolonja - Milan 1:2 (0:1)

/Poli 81 - Rebić 26, Kesi 55/

Sampdorija - Juventus 0:2 (0:1)

/Kjeza 20, Ramzi 90+1/

Inter - Benevento 4:0 (1:0)

/Importa 7ag, Martinez 57, Lukaku 67, 78/

Nedelja

Specija - Udineze 0:1 (0:0)

/De Paul 52 pen/

15.00: (1,83) Atalanta (3,70) Lacio (4,20)

15.00: (2,90) Kaljari (3,35) Sasuolo (2,45)

15.00: (2,85) Krotone (3,10) Đenova (2,60)

18.00: (1,38) Napoli (4,70) Parma (8,50)

20.45: (1,75) Roma (3,60) Verona (4.90)

***kvote su podložne promenama