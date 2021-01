Kakvi trenuci za Atletik Bilbao u Sevilji. U samo četiri dana sjajna ekipa Marselina Garsije Torala na putu do trofeja srušila je najveće špasnke gigante Real Madrid i Barselonu, pa se posle večerašnjeg slavlja nad Kataloncima raduje trećem trofeju u Superkupu Španije. Prvom od 2015. godine kada je takođe savladala ovog protivnika - 3:2 (2:2, 1:1).

Sjajni klub iz Baskije dva puta se vraćao u život u finalu, izborio je produžetke golom Azijera Viljalibrea u 90. minutu, a potom u produžetku evrogolom Injakija Vilijamsa stigao do zasluženog slavlja. Viljalibre i Vilijams su iz ruku oteli ulogu heroja dvostrukom strelcu Antoanu Grizmanu, koji je odigrao dobar meč, ali njegovi saigrači nisu bili na visini zadatka. Dešavanja na terenu, iako je u pitanju najmanje važan trofej u španskom fudbalu, teško je pao Lionelu Mesiju koji je u 120. minutu dobio crveni karton zbog udaranja protivničkog igrača.

Ekipa Ronalda Kumana je prošla kroz brojne kritične trenutke na večerašnjoj utakmici u Sevilji. Nije joj pomoglo ni to što je u idelnom trenutku (40. minut) došla do vođstva, jer se protivnik ekspresno vratio, izjednačio preko De Markosa i došao do psihološke prednosti uoči starta drugog poluvremena. Sve je moglo da bude drugačije u borbi za trofej da je u 57. minutu priznat gol Raula Garsije. Ipak, poništen je zbog ofsajda, pa je Barselona ponovo krenula u napad.

Grizman je u 77. minutu odlično reagovao nakon asistencije Đordija Albe, delovalo je da će to biti dovoljno Barseloni da dođe do trofeja, ali je u poslednjim trenucima meča podbacila odbrana Katalonaca. Najbolji u skoku posle odličnog centaršuta Munijaina posle kornera bio je Viljalibre.

Za ono što je Vilijams uradio u trećem minutu produžetka nije bilo spasa za Bartselonu. Sjajni igrač Bilbaa je odapeo strelu iskosa sa leve strane, koja je išla u sam suprotni rogalj protivničkog gola, pa Mark Andre ter Štegen nije bio ni blizu te lopte, koja se od stativu odbila u Barsinu mrežu.

Barselona je na dobrom putu da u potpunosti upropasti sezonu, a večerašnji meč je bio još jedan dokaz da u ekipi Ronalda Kumana nešto ozbiljno ne štima.