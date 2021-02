Arsen Venger važi za jednog od najboljih skauta među trenerima. Tokom 22 godine provedene u Arsenalu pronašao je sijaset talentovanih igrača, ali uprava kluba ga nije uvek ispratila do kraja. Često je Francuz govorio o igračima koji su promakli Tobdžijama, a sada je otkrio kako su mu iz ruku iskliznule zvezde svetskog fudbala poput Kristijana Ronalda, Kilijana Mbapea, Đerara Pikea i Lionela Mesija.

Opšte je poznato da je Ronaldo bio blizu prelaska u Arsenal, pre nego što je lisabonski Sporting zamenio Mančester junajtedom. Platili su Đavoli leta 2003. godine Lavovima oko 14.000.000 evra za usluge talentovanog Portugalca, koji je izrastao u jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

Priznao je i napadač Juventusa da je bio "veoma blizu" prelaska u redove ljutog rivala Junajteda. Venger veruje da bi na kraju i završio na severu prestonice, da se u priču nije umešao Karlos Keiroš. Portugalski stručnjak se godinu dana ranije priključio stručnom štabu Aleksa Fergusona. Uspeo je da ubedi Škota da otkupi Ronalda, pa su tako Guneri ostali praznih šaka.

"Bio je jako blizu tome da nam se pridruži. Nismo imali sreće što je Karlos Kejroš bio u Mančester junajtedu. Za nedelju dana je ubedio Fergusona da kupi Ronalda i bio je to odličan posao to vreme", izjavio je Venger.

Prošlo je više od 17 godina, Ronaldo je timu sa Old Traforda doneo tri titule u Premijer ligi i trofej Lige šampiona, pre nego što se za svetski rekord od 94.000.000 evra (u međuvremenu više puta oboren) preselio u Real Madrid, sa kojim je nastavio lov na srebrninu. Danas ima pet Zlatnih lopti i dve FIFA The Best nagrade za igrača godine.

Naslovnice širom sveta ovih dana puni Kilijan Mbape. Het-trik protiv Barselone samo je još jedno od dostignuća 22-godišnjeg fudbalera. Stasao je u Monaku, kao član Pari Sen Žermena se vinuo u zvezde, iako je imao samo 20 godina, uspeo je da bude jedan od najboljih pojedinaca francuske reprezentacije koja se pre dve godine popela na krov sveta u Rusiji.

Fudbaler koji je okarakterisan kao naslednik Ronalda i Lionela Mesija na svetskom tronu, mogao je u Arsenal da se preseli kao slobodan igrač! Na kraju je u transferu teškom 180.000.000 evra završio na Parku prinčeva.

"Ronaldo je bio kod nas na treningu u dresu Arsenala. Kada pričamo o Mbapeu, bio sam u njegovoj kući kada nije bio siguran da li da produži ugovor sa Monakom. Mogao je za džabe da stigne u Arsenal. Svaki klub je pun ovakvih priča, možete ih pronaći u Milanu, Mančester junajtedu, Arsenalu ili Čelsiju", tvrdi Arsen Venger.

Jedan od najbolji poteza Arsenala za vreme Vengerove vladavine bio je i angažovanje Seska Fabregasa iz Barselonine Masije. Francuski stručnjak nije želeo samo španskog vezistu u redovima svoje ekipe 2003. godine. Prepoznato je talenat i u Đeraru Pikeu (u to vreme igrao u veznom redu), kao i još jednom članu generacije '87 - Lionelu Mesiju. Ideja bivšeg trenera Tobdžija bila je da ih u paketu preseli u London.

"Želeli smo trio - Mesija, Fabregasa i Pikea. Oni su '87 godište i igrali su zajedno. Pike je igrao u veznom redu u to vreme i otišao je u Mančester junajted. Fabregas se pridružio nama, a Barselona je bila dovoljno pametna da zadrži Mesija", izjavio je 70-godišnji Venger.