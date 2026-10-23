Tebra, znači, ludilo: Prva pobeda Zemuna u Mozzart Bet Superligi posle sedam godina (VIDEO)

Gol Tabakovića je bio jedan od retkih dobrih momenata na utakmici. Do tog 80. minuta gledali smo jednu od najlošijih utakmica u Mozzart Bet Superligi ove sezone. Zemun i Mačva maltene su uspavali ono malo gledalaca što je došlo na stadion "Dragan Džajić" u Ubu. Toliko seckanja igre, loših poteza, faulova, bezidejnosti kad treba odigrati završni pas. Da ne beše polušanse za Marka Šarića u devetom minutu rekli bi da se u prvih 45 minuta nije dešavalo ništa.

Ništa bolje nije bilo ni u nastavku. izgledalo je da utakmica može da se igra još 90 minuta da ne bi videli apsolutno ništa. Igralo se čvrsto, na granici faula (utakmica završena sa 39 prekršaja), a kad bi zamirisalo na opasnu situaciju, igrači oba tima (češće Mačve) našli bi se u ofsajdu ili bi uprskali akciju lošim dodavanjem.

I upravo u trenucima kad je moglo da se nasluti da će meč biti završen bez golova, desio se - Dimitrije Tabaković. Raspoloženi Godsvil Vadze ga je proigrao, mladi krilni napadač uspeo da se namesti i uz malo sreće se upiše u strelce. Imala je Mačva dobru priliku nedugo zatim preko rezerviste Nikše Delibašića, ali je Mišo Dubljanić bio na mestu i sačuvao pobedu Zemuncima.

Mozzart Bet Superliga, 13.kolo

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

/Tabaković 80/

Stadion: FK Jedinstvo Ub

Sudija: Andrija Stojanović

Zemun (4-2-3-1): Dubljanić - Knežević 6,5, Ostojić 6, Stoimenovski 6, Spremo 6,5 - Petrović 5 (od 46. Ljubomirac 6), Meski 6 - Kalat 5,5 (od 89. Jovanović -), Dovedan 5,5 (od 71. Tabaković 7), Belaković 5,5 (od 61. Vadze 5,5) - Šarić 5 (od 46. Petrušić 5).

Mačva (4-2-3-1): Jovanović 5,5 - Lainović 5,5, Drezgić 6, Sladojević 5,5, Stevanović 6 - Knežević 6 (od 83. Delibašić -), Vraštanović 6 - Ergelaš 6 (od 66. Čolović 5), Pejović 5, Đorđić 5 (od 66. Đurić) - Vidakov 5 (od 83. Matić -).

Igrač utakmice: Dimitrije Tabaković (Zemun) 7

MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:

Petak:

IMT Novi Beograd - Železničar Pančevo 0:1 (0:1)

/Ankeje 5/

Radnički 1923 - Radnik 1:0 (1:0)

/Sremčević(

Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)

/Dikson 36, 59/

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

/Tabaković 80/

Subota:

16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX

18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX

Nedelja:

16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX