Tebra, znači, ludilo: Prva pobeda Zemuna u Mozzart Bet Superligi posle sedam godina (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | pet. 23.10.26. | 20:10
Golom Dimitrija Tabakovića tim Đorđija Mojsova slavio protiv Mačve u derbiju začelja - 1:0
Konačno Zemun. Čitavih 12 kola tim iz Gornje Varoši bio je jedini koji nije imao pobedu. Tačnije, prošlo je osam godina od kad je tim u zeleno-plavim dresovima poslendji put slavio na utakmici Mozzart Bet Superlige. Bilo je to u sezoni 2018/19, faza plej-auta i utakmica protiv Radnika iz Surdulice. Blistao je tada bivši igrač Partizana Nemanja Tomić koji je kreirao preokret, a protiv Mačve je zablistao - Dimitrije Tabaković.
Tačno 2.722 od bleska Nemanje Tomića, Zemun je čekao da na utakmici elitnog ranga domaćeg fudbala upiše tri boda i taj trenutak došao je 80. minutu. Pravo niotkuda. Tabaković je u igru ušao deset minuta ranije i uspeo da zahvati loptu sa 20 metara, ona je pogodila nekoga od igrača Mačve promenila pravac i završila iza leđa Vukašina Jovanovića. Momak koji je bio među najzaslužnijima što se Zemun vratio u društvo najbolji, sad je odigrao ključnu ulogu u prvoj pobedi u sezoni.
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Gol Tabakovića je bio jedan od retkih dobrih momenata na utakmici. Do tog 80. minuta gledali smo jednu od najlošijih utakmica u Mozzart Bet Superligi ove sezone. Zemun i Mačva maltene su uspavali ono malo gledalaca što je došlo na stadion "Dragan Džajić" u Ubu. Toliko seckanja igre, loših poteza, faulova, bezidejnosti kad treba odigrati završni pas. Da ne beše polušanse za Marka Šarića u devetom minutu rekli bi da se u prvih 45 minuta nije dešavalo ništa.
Ništa bolje nije bilo ni u nastavku. izgledalo je da utakmica može da se igra još 90 minuta da ne bi videli apsolutno ništa. Igralo se čvrsto, na granici faula (utakmica završena sa 39 prekršaja), a kad bi zamirisalo na opasnu situaciju, igrači oba tima (češće Mačve) našli bi se u ofsajdu ili bi uprskali akciju lošim dodavanjem.
I upravo u trenucima kad je moglo da se nasluti da će meč biti završen bez golova, desio se - Dimitrije Tabaković. Raspoloženi Godsvil Vadze ga je proigrao, mladi krilni napadač uspeo da se namesti i uz malo sreće se upiše u strelce. Imala je Mačva dobru priliku nedugo zatim preko rezerviste Nikše Delibašića, ali je Mišo Dubljanić bio na mestu i sačuvao pobedu Zemuncima.
Mozzart Bet Superliga, 13.kolo
Zemun - Mačva 1:0 (0:0)
/Tabaković 80/
Stadion: FK Jedinstvo Ub
Sudija: Andrija Stojanović
Zemun (4-2-3-1): Dubljanić - Knežević 6,5, Ostojić 6, Stoimenovski 6, Spremo 6,5 - Petrović 5 (od 46. Ljubomirac 6), Meski 6 - Kalat 5,5 (od 89. Jovanović -), Dovedan 5,5 (od 71. Tabaković 7), Belaković 5,5 (od 61. Vadze 5,5) - Šarić 5 (od 46. Petrušić 5).
Mačva (4-2-3-1): Jovanović 5,5 - Lainović 5,5, Drezgić 6, Sladojević 5,5, Stevanović 6 - Knežević 6 (od 83. Delibašić -), Vraštanović 6 - Ergelaš 6 (od 66. Čolović 5), Pejović 5, Đorđić 5 (od 66. Đurić) - Vidakov 5 (od 83. Matić -).
Igrač utakmice: Dimitrije Tabaković (Zemun) 7
MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:
Petak:
IMT Novi Beograd - Železničar Pančevo 0:1 (0:1)
/Ankeje 5/
Radnički 1923 - Radnik 1:0 (1:0)
/Sremčević(
Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)
/Dikson 36, 59/
Zemun - Mačva 1:0 (0:0)
/Tabaković 80/
Subota:
16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX
18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX
Nedelja:
16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX