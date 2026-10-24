Televisa presenta: Flamengo traži finale preko žalbe, a njegova zvezda Žoržinjo možda pao na dopingu

Krenimo redom.

Estudijantes je u četvrtak priredio veliko iznenađenje na Marakani i eliminisao aktuelnog šampiona Južne Amerike. Posle 0:0 u "regularnom" delu i prave drame u penal-seriji, argentinski klub slavio je sa 3:2 zahvaljujući čudesnom Fernandu Musleri, koji je zaustavio čak tri jedanaesterca i odveo ekipu iz La Plate u finale protiv Palmeirasa. Slavlje Argentinaca moglo je da počne, ali Flamengo je imao drugačije planove. Kada već nije uspeo na terenu, brazilski velikan odlučio je da još jednu šansu potraži pred nadležnim organima.

Flamengo je u petak podneo zvaničnu žalbu KONMEBOL-u, uz tvrdnju da defanzivac Estudijantesa Markos Roho nije imao pravo nastupa na Marakani. Brazilci zahtevaju da im se dodeli službena pobeda, čime bi se, ukoliko žalba bude prihvaćena i proizvede željeni rezultat, praktično dokopali finala bez potrebe da ponovo izlaze na teren.

A zašto je baš Roho sporan? Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda i reprezentativac Argentine stigao je u matični klub kao hitno pojačanje, pošto su Gonzales Pires i Tomas Palasios bili suspendovani za prvi duel sa Flamengom. Iskusni 36-godišnji štoper prethodno je bio pod ugovorom sa Rasingom, ali je posle nesuglasica sa klubom iz Aveljanede dogovoren njegov prevremeni odlazak.

Estudijantes je za to zadovoljstvo pristao da plati 500.000 dolara, uz dodatnih 250.000 dolara bonusa za plasman u finale i još 450.000 ukoliko osvoji trofej. Međutim, KONMEBOL prvobitno nije dozvolio Rohu da nastupi protiv Flamenga. Argentinci su potom pokucali na vrata Suda za sportsku arbitražu u Lozani (CAS), koji je samo dan pre revanša dao zeleno svetlo iskusnom defanzivcu.

Roho se našao u startnoj postavi, odigrao 77 minuta i ustupio mesto Palasiosu. Estudijantes je prošao dalje, ali Flamengo sada osporava njegovo pravo nastupa uprkos prethodnoj odluci CAS-a. Argentinski klub, prema navodima tamošnjih medija, ima rok do ponedeljka, 26. oktobra, da dostavi svoju odbranu.

I taman kada se učinilo da je to dovoljno materijala za jednu sezonu fudbalske telenovele, režiser je odlučio da ubaci još jednog glavnog junaka. Ovoga puta u dresu Flamenga! Naime, dok čelnici brazilskog velikana pokušavaju da izbace Estudijantes administrativnim putem, pojavila se informacija da je njihov vezista Žoržinjo navodno bio pozitivan na doping kontroli!

Prema informacijama brazilskih medija, bivši fudbaler Napolija, Čelsija i Arsenala nalazi se pod sumnjom zbog navodnog pozitivnog rezultata antidoping testa. Ipak, zvanične potvrde za sada nema, pa se još ne može govoriti o utvrđenom prekršaju. Ključni datum biće 27. oktobar, za kada je najavljena analiza B uzorka, koja bi trebalo da razjasni čitavu situaciju.

Ukoliko se navodi potvrde i bude utvrđeno kršenje antidoping pravila, Žoržinju bi mogla da zapreti višemesečna suspenzija. Brazilski mediji pominju kaznu u rasponu od šest meseci do dve godine, mada bi eventualna sankcija zavisila od otkrivene supstance i okolnosti slučaja. Za trenera Leonarda Žardima to bi predstavljalo novi ozbiljan udarac, samo nekoliko dana nakon bolne eliminacije iz najvažnijeg kontinentalnog takmičenja.

I tako dolazimo do gotovo nadrealne situacije. Flamengo tvrdi da Estudijantes nije smeo da koristi jednog fudbalera i zbog toga traži mesto u finalu, dok istovremeno čeka rasplet doping slučaja u kojem se pominje njegov sopstveni prvotimac. Naravno, reč je o dva potpuno odvojena postupka. Rohov nastup bio je odobren odlukom CAS-a, o žalbi Flamenga tek treba da se odlučuje, dok Žoržinjova eventualna odgovornost nije utvrđena.

Ali, za ljubitelje fudbalskih zapleta, materijala ima napretek. Estudijantes je na terenu izborio finale, Flamengo pokušava da mu ga oduzme za zelenim stolom, a istovremeno strepi zbog mogućeg doping skandala u sopstvenim redovima. Hoće li Muslerine tri odbrane ostati dovoljne za finale? Hoće li Flamengo dobiti drugu šansu? I šta će pokazati Žoržinjov doping nalaz?

Odgovore ćemo dobiti u narednim epizodama. Televisa presenta... Kopa Libertadores!