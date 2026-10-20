Ten Hag progovorio o sukobu sa Ronaldom: Izneverio je i mene i tim

Holandski stručnjak je dao opširan intervju za Atletik, a o delu posvećenom sukobu sa Ronaldom otkrio je zašto i kako se dogodio.

„Izneverio je tim, izneverio je i mene, jer smo planirali sezonu sa njim u ekipi“, počeo je priču Ten Hag.

I nastavio o „slučaju Ronaldo“.

„Otputovao sam u Portugaliju da razgovaram sa njim o ciljevima koje sam želeo da ostvarim pre nego što sam preuzeo odgovornost da vodim Mančester junajted. Ronaldo je jedan od najboljih igrača u istoriji fudbala i izuzetno sam ga poštovao, ali sam kao trener morao da donesem racionalne odluke i da se oslonim na igrače koji su najpogodniji za tim“.

Ten Hag je otkrio pomalo neverovatan detalj: da je jedan od ključnih problema bila Ronaldova loša fizička sprema. Holanđanin je rekao da je, na primer, posle poraza od Brentforda (4:0) u avgustu 2022. godine nametnuo teške treninge ekipe, a da je Kristijano od tri zacrtana kruga trčanja, odradio dva.

„Rekao sam mu mnogo puta: Roni, svi žele da ti pomognu da dođeš u pravu poziciju, ali ako ne možeš da stigneš do šesnaesterca, nećeš moći ni da postigneš gol. Ronaldo nije trčao, bilo da smo imali loptu ili kada smo je gubili. A, razlog je taj što se nije pripremao na zahtevani način“.

Ten Hag je u neku ruku objasnio da se Ronaldov uticaj na treningu širio i na ostatak ekipe.

„Svaki veliki tim mora da prihvati svog velikog igrača, ali i veliki igrač mora da radi za tim“, dodao je Erik Ten Hag.