Terminator veći od Halanda, makar na jedno popodne: Džekson srušio Siti, Donarumi kao da je uvračano u Zenici

Igrao se 60. minut, rezultat je bio 1:1, kada je Nikolas Džekson na sredini terena sjajno primio loptu, okrenuo se i prosledio je na desnu stranu, a zatim odmah pojurio prema protivničkom kaznenom prostoru. Tamo je tek što je ušao u igru Džeksonov zemljak Ibrahim Embaje povukao napad, sačekao pravi trenutak i vratio loptu senegalskom bratu, koji je iz prve šutirao sa ivice šesnaesterca.

Udarac jeste bio snažan, ali je išao gotovo pravo u Donarumu. Lopta koju bi golman njegovog kalibra morao da zaustavi bez većih poteškoća. Štaviše, mogao je jednostavno da je izbaci nogom, ali je proradio golmanski instinkt. Italijan je pokušao da interveniše rukama, nezgodno se savio i praktično sam ugurao loptu u mrežu. Bio je to Džeksonov drugi gol, eksplozija oduševljenja na Vila Parku i još jedna Donarumina intervencija za nevericu.

I tu se ponovo vraćamo na Zenicu. Teško da je italijanski golman mogao da pretpostavi da će ona čuvena epizoda sa nestalom ceduljicom postati tako zahvalan materijal za šalu na njegov račun. Jer, ako bismo sudili samo po pojedinim njegovim reakcijama u poslednje vreme, čovek bi zaista mogao da pomisli da mu je neko tamo bacio čini. Naravno, šalu na stranu, reč je o vrhunskom čuvaru mreže, ali greška protiv Aston Vile definitivno ne ide uz reputaciju koju je godinama gradio.