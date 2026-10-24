Terminator veći od Halanda, makar na jedno popodne: Džekson srušio Siti, Donarumi kao da je uvračano u Zenici
Vreme čitanja: 8min | sub. 24.10.26. | 15:31
Senegalac sa dva pogotka doneo Aston Vili veliku pobedu protiv Mančester Sitija, a italijanski golman novom slabom intervencijom ponovo dospeo u centar pažnje.
Erling Haland je odavno patentirao nadimak Terminator. Norveška gol-mašina godinama nemilosrdno rešeta protivničke mreže, ali je ove subote na Vila Parku naletela na nekoga ko je, makar na jedno popodne, bio ubitačniji od nje. Nikolas Džekson je sa dva pogotka bacio Mančester Siti na kolena i doneo Aston Vili veliki trijumf (2:1), a za konačan ishod pobrinuo se i jedan čovek u dresu gostiju od kojeg se to najmanje očekivalo - Đanluiđi Donaruma.
I zaista, šta se to dešava sa italijanskim čuvarom mreže? Kao da mu je neko nešto uvračao još onomad u Zenici, kada je tokom dramatične penal-serije između Bosne i Hercegovine i Italije ostao bez čuvene ceduljice sa podacima o protivničkim izvođačima jedanaesteraca. Od tada kao da ga prati nekakva golmanska kletva, pa se uz vrhunske intervencije sve češće provuku i greške i slabe intervencije koje se ne očekuju od jednog od najboljih golmana planete.
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Igrao se 60. minut, rezultat je bio 1:1, kada je Nikolas Džekson na sredini terena sjajno primio loptu, okrenuo se i prosledio je na desnu stranu, a zatim odmah pojurio prema protivničkom kaznenom prostoru. Tamo je tek što je ušao u igru Džeksonov zemljak Ibrahim Embaje povukao napad, sačekao pravi trenutak i vratio loptu senegalskom bratu, koji je iz prve šutirao sa ivice šesnaesterca.
Udarac jeste bio snažan, ali je išao gotovo pravo u Donarumu. Lopta koju bi golman njegovog kalibra morao da zaustavi bez većih poteškoća. Štaviše, mogao je jednostavno da je izbaci nogom, ali je proradio golmanski instinkt. Italijan je pokušao da interveniše rukama, nezgodno se savio i praktično sam ugurao loptu u mrežu. Bio je to Džeksonov drugi gol, eksplozija oduševljenja na Vila Parku i još jedna Donarumina intervencija za nevericu.
I tu se ponovo vraćamo na Zenicu. Teško da je italijanski golman mogao da pretpostavi da će ona čuvena epizoda sa nestalom ceduljicom postati tako zahvalan materijal za šalu na njegov račun. Jer, ako bismo sudili samo po pojedinim njegovim reakcijama u poslednje vreme, čovek bi zaista mogao da pomisli da mu je neko tamo bacio čini. Naravno, šalu na stranu, reč je o vrhunskom čuvaru mreže, ali greška protiv Aston Vile definitivno ne ide uz reputaciju koju je godinama gradio.
A da bi se razumelo koliko je Donarumin poklon bio bolan za Građane, valja se vratiti na početak utakmice. Aston Vila je otvorila meč kao da je rešila da već u uvodnih desetak minuta pokaže Encu Mareski da ga čeka pakleno popodne. U jednom trenutku domaćin je imao čak više od 90 odsto poseda lopte, a takav nalet krunisan je pogotkom već u šestom minutu.
Ruben Dijaš je poslao riskantnu dijagonalu, Mark Gei nije uspeo da iskontroliše loptu, što je odmah iskoristio Džon Mekgin. Kapiten Vile uposlio je Džeksona u kaznenom prostoru, Senegalac se elegantno oslobodio Eliota Andersona i preciznim udarcem matirao Donarumu za1:0.
Nije Mančester Siti dugo ostao u podređenom položaju. Kako je vreme odmicalo, Građani su sve više preuzimali kontrolu nad utakmicom, a naročito raspoložen bio je Iliman Endijaje. Pogodio je stativu, pravio velike probleme odbrani domaćih, dok su gosti u dva navrata tražili i jedanaesterac, ali bez uspeha.
Sa druge strane, Vila je vrlo dobro znala šta želi. Prepustila je rivalu posed, a onda preko raspoloženog Mekgina i izuzetno pokretljivog Džeksona čekala priliku da iz tranzicije ponovo zada udarac.
Na odmor se otišlo sa minimalnom prednošću domaćina, ali je već u 52. minutu na scenu stupio čovek koji se u takvim situacijama uglavnom ne poziva dvaput. Endijaje je na desnoj strani sjajnim driblingom izbacio čuvara iz igre, potom poslao centaršut na drugu stativu, gde je Erling Haland nadvisio Viktora Lindelefa i snažnim udarcem glavom zakucao loptu u mrežu za 1:1. Delovalo je tada da bi Mančester Siti mogao potpuno da preokrene utakmicu, ali samo osam minuta kasnije usledio je već opisani Donarumin trenutak dekoncentracije.
PREMIJER LIGA – 8. KOLO
Petak
Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)
/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/
Subota
Aston Vila - Mančester Siti 2:1 (1:0)
/Džekson 6, 60 - Haland 52/
16.00: (2,90) Koventri (3,60) Fulam (2,35) MOZZART RELAX
16.00: (1,47) Arsenal (4,30) Everton (6,50) MOZZART RELAX
18.30: (1,93) Čelsi (4,00) Totenhem (3,50) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (2,15) Liverpul (3,90) Brajton (3,00) MOZZART RELAX
15.00: (4.30) Hal (4,10) Brentford (1,75) MOZZART RELAX
15.00: (2,25) Mančester Junajted (3,70) Bornmut (3,00) MOZZART RELAX
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***kvote su podložne promenama