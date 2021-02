Na redovnom zasedanju Skupštine Crvene zvezde čelmici kluba iz Ljutice Bogdana rezimirali su učinak u prethodnom periodu, a generalni direktor Zvezdan Terzić ovom prilikom osvrnuo se na sportske rezultate, ali i ostvareno van terena.

Posebnu pažnju privukao je osvrt na finansije, a ovim povodom Terzić je istakao da klub u narednom periodu očekuje još značajnije prilive.

"Naša matematika je jednostavna: godišnje zarađujemo 4.000.000 evra od Gazproma i milion evra od Telekoma. Te prihode je klub ostvarivao i 2014. Ali samo to i ništa drugo. Danas je klub zbog ulaganja u sportski sektor i dobrih sportskih rezultata u proteklom periodu, osim tih 5.000.000 evra od sponzora, osposobio sebe da zarađuje još 10.000.000 ili 20.000.000 evra od UEFA bonusa (zavisno da li igramo Ligu Evrope ili Ligu šampiona), plus 5.000.000 evra od ulaznica, plus od 10.000.000 do 15.000.000 evra od transfera. Crvena zvezda je osposobljena da generiše realnih od 30.000.000 do 40.000.000 evra na godišnjem nivou. A to sve zbog izvanrednih sportskih rezultata koji su nam doneli koeficijente da smo sve do plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona u povlašćenom položaju. Plasman u UEFA takmičenje 2014. godine je bilo nezamislivo jer smo na putu morali da pobeđujemo mnogo jače i bogatije od sebe. Sada nam je put olakšan i trebaju nam dve pobede protiv slabijih od nas da bi obezbedili Ligu Evrope i minimum 15 miliona evra", rekao je generalni direktor crveno-belih.

Upravo učinak na internacionalnoj pozornici Terzić je istakao kao glavni uspeh i kapital ostvaren u prethodnim godinama.

"Ti osvojeni koeficijenti su i najveći kapital i finansijski potencijal kluba u ovom trenutku. Činjenica da smo se kao klub popeli sa 209 mesta u Evropi, na 52 mesto, je samo jedan od pokazatelja koliko smo kao klub porasli od 2014 do danas. A ovaj rast može samo da se nastavi. I nije poenta samo da li je Zvezda dužna 60.000.000 ili 30.000.000 evra. Nego tada kada je bila dužna 60.000.000 evra nije bila sposobna da pravi više od 10.000.000 evra. A danas kada je dug prepolovljen na 30.000.000, klub je osposobljen da godišnje zaradi 30.000.000 evra ili više. Što se tiče poslovanja, mi smo mogli da jos više smanjimo dug u proteklom periodu, ali na štetu sportskih rezultata. Procenili smo da je poslovno isplativije za klub da taj novac koji smo tada imali, ne vraćamo poveriocima odmah već postepeno, a da ta sredstva uložimo u tim, osvajamo šampionske titule i pobeđujemo u Evropi. Taj preostali dug ne opterećuje rad kluba i sa pozicije kluba isplativije je da ga uložimo u nove pobede. A ponavljam, samo dobri sportski rezultati generišu nove velike prihode".

Terzić je istakao da klub vodi odgovornu politiku u skladu sa interesima Crvene zvezde, a da je potvrda dobrog poslovanja činjenica da crveno-beli redovno prolaze kvartalnu finansijsku kontrolu UEFA i dobijaju licence Evropske fudbalske unije.

"Svesni smo velikih očekivanja naših navijača, kako na sportskom tako i na poslovnom planu. Moramo da vodimo balansiranu sportsko- finansijsku politiku jer je često jedno u koliziji sa drugim. Možemo i da rasprodamo igrače i da povećamo prihod, možemo i da smanjimo plate i bonuse igračima, da smanjimo rashode i da na taj način kratkoročno poslujemo finansijski mnogo bolje, ali je pitanje da li bi takvom politikom mogli da ostvarujemo ovakve sportske rezultate. Ne zaboravite da smo mi u predhodnom periodu uvek u trećem, a posebno u četvrtom kolu kvalifikacija, imali klubove koji imaju između 80.000.00 i 120.000.000 evra godišnji budzet. I pobeđivali smo ih. Ovo je sport, igra gde moraš da ulažeš ako zeliš da pobeđuješ i zato smo ulagali, jer želimo da imamo moćan i konkurentan tim".

Važan izvor priliva u klubovima širom sveta predstavljaju televizijska prava, međutim novac koji šampion Srbije inkasira po ovom osnovu je tek simboličan, a Terzić se nada da sa novim ugovorom koji će biti potpisan pred početak nove sezone crveno-beli prići evropskim standardima.

"Ono što nama najviše nedostaje to su prihodi od TV prava. Crvena zvezda po ugovoru koji je u ime Superlige potpisao FSS ima samo 80.000 evra godišnje, sto je 0,3% u strukturi naših prihoda. Većina klubova Evrope, malih, srednjih i velikih, ostvarue ogromne prihode od TV prava i ona čine od 30 do 40% njihovih prihoda. Videli smo pre mesec dana u analizi koju je sprovela klupska asocijacija da Crvena zvezda ima ubedljivo najmanje prihode od TV prava u odnosu na svih 48 učesnika ovogodišnje Lige Evrope. U junu ove godine postojeći ugovor ističe i obzirom na veliki šer i gledanost naših utakmica, moramo se izboriti za ono što Crvenoj zvezdi pripada", naglasio je Zvezdan Terzić.