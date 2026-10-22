Teško bez najboljeg: Kokču je žila kucavica Orlova

Dušan Vlahović je doneo ove sezone golove Bešiktašu, ali je turski reprezentativac Orkun Kokču žila kucavica istanbulskih Orlova. Povredio se iskusni vezista prošle nedelje, u pitanju je stopalo, pa nije igrao za vikend kada je tim Vinčenca Italijana glatko poražen u derbiju šampionata Turske od Trabzona na obali Crnog mora (0:2).

Bešiktaš ima sjajan start u Evropi - dve pobede, protiv Marselja kod kuće sa 4:1 i Hofenhajma u gostima sa 3:2, ali će danas (21.00) na svom terenu da bude bez prve zvezde u duelu sa osvajačem Lige konferencije prošle sezone, Kristal Palasom. Nekadašnji trener Bolonje Vinčenco Italijano svestan je da će njegov tim drastično biti oslabljen neigranjem Kokčua.

“On je veoma važan igrač za tim. Zbog onoga što daje i pokazuje na terenu, njegove harizme, kvaliteta, sposobnosti da čita igru i kapitenskog liderstva... Oseća se njegovo neigranje. Moći ćemo to da osetimo u završnicama, kod poslednjeg pasa, šuta, u tempu igre, brzini dodavanja. Nadam se da će brzo da se vrati. Kaže da je bolje, ali još uvek nije spreman. On je igrač koji pravi razliku”, rekao je Italijano.