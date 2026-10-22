Teško bez najboljeg: Kokču je žila kucavica Orlova
Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 13:05
Bešiktaš dočekuje Kristal Palas u jednom od derbija trećeg kola Lige Evrope (21.00) bez povređenog veziste
Dušan Vlahović je doneo ove sezone golove Bešiktašu, ali je turski reprezentativac Orkun Kokču žila kucavica istanbulskih Orlova. Povredio se iskusni vezista prošle nedelje, u pitanju je stopalo, pa nije igrao za vikend kada je tim Vinčenca Italijana glatko poražen u derbiju šampionata Turske od Trabzona na obali Crnog mora (0:2).
Bešiktaš ima sjajan start u Evropi - dve pobede, protiv Marselja kod kuće sa 4:1 i Hofenhajma u gostima sa 3:2, ali će danas (21.00) na svom terenu da bude bez prve zvezde u duelu sa osvajačem Lige konferencije prošle sezone, Kristal Palasom. Nekadašnji trener Bolonje Vinčenco Italijano svestan je da će njegov tim drastično biti oslabljen neigranjem Kokčua.
“On je veoma važan igrač za tim. Zbog onoga što daje i pokazuje na terenu, njegove harizme, kvaliteta, sposobnosti da čita igru i kapitenskog liderstva... Oseća se njegovo neigranje. Moći ćemo to da osetimo u završnicama, kod poslednjeg pasa, šuta, u tempu igre, brzini dodavanja. Nadam se da će brzo da se vrati. Kaže da je bolje, ali još uvek nije spreman. On je igrač koji pravi razliku”, rekao je Italijano.
Izabrane vesti
21.00: (2,20) Bešiktaš (3,60) Kristal Palas (3,15)
Na sredini terena Turčina će zameniti Italijan Fabio Mireti.
“Fabio je sličan igrač Orkunu po kapacitetu, dodavanjima i kretanju. Mislim da može da radi te stvari. Opasan je kad uđe u šesnaesterac, ali i šutevima sa velike udaljenosti. Mireti će pokazati šta Orkun radi na terenu”, rekao je Italijano.
⏳⏳⏳
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
⏳⏳⏳
Vlahović je propustio meč sa Hofenhajmom prošle nedelje (2:3) zbog bolesti. Bio je nekoliko dana van stroja, ali je igrao u ponedeljak protiv Trabzona, mada nije bio zapažen. Srpski reprezentativac se nije upisao u strelce u pobedi protiv Marselja (1:4), pa traži prvenac u ovom takmičenju u dresu novog kluba.
21.00: (2,10) Hofenhajm (3,90) Lion (3,20)
Gosti iz Londona ne blistaju ove sezone pod komandom francuskog stručnjaka Pjera Saža. Dva vezana poraza za londonske Orlove. Prošle nedelje su poraženi u Lionu (2:3) u drugom kolu Lige Evrope, a za vikend su primili čak pet golova u Brajtonu (0:5).
LIGA EVROPE – 3. KOLO
Četvrtak
18.45: (1,60) Dinamo Zagreb (4,20) NEC Najmehen (5,20)
18.45: (1,30) Ferencvaroš (5,30) Torense (9,50) MOZZART RELAX
18.45: (1,47) Juventus (4,70) Ren (6,50)
18.45: (6,80) Ararat Jermenija (4,80) AZ Alkmar (1,43) MOZZART RELAX
18.45: (4,70) Leh Poznanj (3,80) Sanderlend (1,72) MOZZART RELAX
18.45: (3,70) Šturm (3,70) Olimpik Marselj (2,00)
18.45: (11,0) OFI (7,00) Bajer Leverkuzen (1,22)
18.45: (1,32) Union Sen Žiloaz (5,00) Hapoel Ber Ševa (8,00)
21.00: (2,10) Hofenhajm (3,90) Lion (3,20)
21.00: (3,15) Jagjelonija (3,45) Anderleht (2,25)
21.00: (1,50) Olimpijakos (4,30) Sparta Prag (6,20) MOZZART RELAX
21.00: (1,80) Viktorija Plzenj (3,90) Levski Sofija (4,50)
21.00: (7,80) Omonija (5,20) Benfika (1,32)
21.00: (6,00) Lilestrem (4,80) Sosijedad (1,47) MOZZART RELAX
21.00: (2,75) Seltik (3,35) Selta (2,55)
21.00: (2,20) Bešiktaš (3,60) Kristal Palas (3,15)
21.00: (2,10) Bornmut (3,50) Milan (3,45)
21.00: (6,50) Celje (4,30) Salcburg (1,50) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama