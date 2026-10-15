Teško će Real da izgradi Murinjov stil... Mada, 500 golova nije loše za „defanzivnog trenera“

Murinjo je to uspeo. Pritom, neke mečeve u La ligi je dobijao na trenerski njuh, uvodeći Karlosa Espija, koji mu je doneo pobede na gostovanjima Espanjolu i Elćeu, pa valjda ima i do toga kako Posebni vidi fudbal. Iako nisu baš svi oduševljeni kako ovosezonski Real izgleda. Naročito u odbrani, jer je na deset takmičarskih utakmica primio već 12 golova, što nikako nije odlika Žozeovih ekipa.

„Mislim da je Madriđanima veoma teško da izgrade taj Murinjov stil, jer imaju toliko sjajnih ofanzivnih igrača. Kada dođete u klub te veličine, morate ih uvrstiti u tim. Ne možete samo reći: ’U redu, izbaciću jednog napadača i umesto njega ubaciti još jednog veznog igrača’“, predočio je Džejmi Karager, jedan od analitičara u sad već kultnoj emisiji CBS sporta.

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Murinjo je, hteo ili ne, morao da se menja.

„Mislim da je gotovo svakom treneru teško da dođe u Real i ostane dosledan sebi. Oni su, na neki način, primorani da igraju ulogu „trenera Real Madrida“. Znamo da je Žoze trener koji insistira na čvrstoj strukturi i organizaciji, to se vidi kroz celu njegovu karijeru, ali čak ni on to ne može da sprovede u Realu.“

Rezultati su zasad solidni. Naravno da se traži više, ali Real nekako pobeđuje, osim u mečevima sa Betisom (ove sezone sjajnim) i u derbiju sa Atletikom. A za desetak dana ga čeka najteži mogući izazov, gostovanje na Nou Kampu razgoropađenoj Barseloni u El Klasiku.

„Čini se da se, čak i u ovoj ranoj fazi sezone, Madriđani drže zubima i noktima, pobeđuju zahvaljujući golovima u poslednjim trenucima ili preokretima. Zaista ne deluju nimalo ubedljivo. A ipak uspevaju da ostvare taman toliko dobre rezultate da se ne može reći da se sve raspada ili da ništa ne funkcioniše. Jednostavno, nekako se održavaju. Očigledno postoji velika bodovna razlika u odnosu na Barselonu. Ako se derbi završi loše, što je verovatno i za očekivati, onda je borba za titulu, po svemu sudeći, već završena. Murinjo mora da pokuša da se održi što je duže moguće, ne bi li ipak osvojio neki trofej ove sezone, jer ovaj tim Real Madrida već ulazi u treću godinu bez ijednog pehara“, podsetio je Karager.

Njegov „kolega“ u ulozi stručnog konsultanta, Tijeri Anri hvali Murinja.

„Stil igre Reala nije zaslepljujući, ali duh Madrida je prisutan u Ligi šampiona. Murinjo je to postigao. Posle Espijevog gola, svi su znali šta sledi. Roma je zaslužila poraz, jer nije uspela da reaguje na tri kornera“, rekao je nekadašnji napadač Arsenala i Barselone.

Jedan argument ima Žoze Murinjo. Pogodak Antonija Ridigera, za 4:3 proitiv Rome, bio je jubilarni 500. Realov pod vođstvom Murinja, računajući i pređašnji boravak i tek započeti mandat. Na 188 utakmica to je prosek od 2,66 golova. Nije loše za „defanzivnog trenera“, kakvim ga često nazivaju.