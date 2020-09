Da li je to prva otvorena najava transfera u Humskoj 1? Jasno je da posle ispadanja iz Evrope Partizan nema drugi izbor nego da proda bar jednog od traženijih igrača, a na tom spisku su Umar Sadik i Filip Stevanović.

Uoči utakmice sa Bačkom (ponedeljak, 18.00) trener crno-belih Aleksandar Stanojević je pričao o Stevanoviću, koji je pre neki dan proslavio 18. rođendan i priznao da ga nećemo još dugo gledati na Topčiderskom brdu.

„Voleo bih da Filip ostane ovde do 23. rođendana, jer mu je rano da ide. Ali, takva je situacija da teško da će dočekati ovde i sledeći rođendan“, priznao je Stanojević.

Posle eliminacije od Šarlroe opšti utisak je da je Partizan pao zato što nije doveo ovog leta nijedno pojačanje, ako ne računamo Makija Banjaka koji je došao na poziciju Strahinje Pavlovića. Tražio je Stanojević nekoliko pojačanja kada je došao, ali nije dobio nijedno.

Poseban je utisak da je crno-belima u Belgiji nedostajao upravo igrač u sredini terena koji bi gurnuo pravi pas na pravo mesto, jer ih lopta nije dobro slušala.

„Voleo bih da imam Jojića u timu, ali nije to tako lako, ima on svoje planove i ambicije. Videćemo. Što se tiče meča u Belgiji, imali smo tri-četiri situacije gde je Suma dao dobar pas, ali falio je jedan korak. Nije nam to bio problem u Belgiji. Ali, pojačanja su svakako dobrodošla“.

Situacija u Humskoj nije dobra. Evropska misija je završena, a u prvenstvu je već šest bodova zaostatka za Crvenom zvezdom. Sve i da želi, Stanojević ne sme mnogo da kombinuje sa sastavom, pogotovo sad kad je ekipa još ranjiva od belgijskih rana.

„I da nismo ispali iz Evrope, moramo da imamo fokus na domaće prvenstvo, jer je to naša baza. Za mene je ono prioritetno takmičenje. Neću kalkulisati, nisam čak ni stigao da upoznam sve igrače, nismo imali dovoljno treninga, tako da će igrati najbolji, najzdraviji, najspremniji. Nemamo taj luksuz da na „minus šest“ možemo da eksperimentišemo. Biće drugi period kada ćemo dati šansi ostalim igračima“.

Kadrovski problemi i dalje muče crno-bele. U Belgiju nije mogao da putuje Lutovac zbog temperature, Vitas je zamenjen pred produžetka, a i od onih koji su počeli meč nisu svi bili najzdraviji.

„Urošević se nije osećao najbolje, Sadik nije bio sto odsto spreman, tražio je uoči utakmice da ne trenira punom snagom da bi mogao da igra. Za Stevanovića ćemo videti, on vuče povredu duže vreme, još pre utakmice sa Vojvodinom. Vraćaju se Lutovac i Vitas, videćemo danas na treningu ko će sve moći da igra“.

Skenirao je Stanojević Bačku i video je odakle bi mogla da preti Partizanu opasnost.

„Igraju disciplinovano, sa dvojicom napadača. Mogu da budu opasni na bočne lopte i iz tranzicije. Nemamo luksuz, svaki protivnik nam je važan i maksimalno se pripremamo za meč“, podvukao je Stanojević.

Bačka, pa Metalac u gostima, prvenstvena pauza i nakon nje – derbi.