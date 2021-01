Crnom bojom će 2020. godina ostati upisana u istoriju srpskog reprezentativnog fudbala. Jedna od najgorih u novije doba. Godina u kojoj su sve reprezentacije, od najmlađih do seniora, doživele neuspeh u evro kvalifikacijama.

Naravno, najvažnija je slika koju ostavlja seniorska reprezentacija, a kada je spuštena zavesa na 2020. i podvčena crta, rezultat je da ne samo što se nije izborio plasman na Evropsko prvenstvo, nego u novu godinu Orlovi su ušli i bez selektora.

Jedina trunka svetlosti u tom tunelu očaja od godine je što je u poslednjem trenutku izbegnuto ispadanje iz Lige nacija B, mada nije bilo malo ni onih koji su navijali da se i to desi, rezonujući da je lakše do narednog EP-a doći kroz treći razred. A, istorija od pre dva meseca nas uči da ni to ne mora nužno da bude tačno. Škotska je objasnila...

SELEKTOR

Iako su iz Fudbalskog saveza Srbije dolazile drugačije najave, reprezentacija je u novu godinu ušla selektora. Posle smene Ljubiše Tumbakovića krenulo se ambiciozno u potragu za novim strategom, ređana su imena svako jače od drugog, iako je u startu bilo jasno da 70 odsto njih uopšte nisu realni kandidati. Neki imaju klubove, neki prosto ne žele na klupu Orlova u ovom trenutku.

I tako kao u epskoj narodnoj pesmi gde se junaci takmiče u nekom izazovu, pa redom otpadaju jedan po jedan, došlo je do toga da je na današnji dan sa najvećim šansama da postane selektor – Savo Milošević.

Sa Draganom Stojkovićem vrh FSS-a nije uspeo da se dogovori, iako je delovalo da će to biti „to“. Pored toga što ima prejak ugovor sa Guangdžu R&F-om još šest meseci, navodno su i isplate koje su ranije bile redovne, počele malo da kasne sa Dalekog istoka otkako je krenula priča da će Piksi biti selektor Srbije, što je legendarnog asa dodatno pokolebalo.

Savo Milošević i Dragan Stojković (©Starsport)

Vladan Milojević takođe ima jak ugovor, Al Ahli nema nameru da ga pusti, niti FSS ima nameru da plati obeštenje za njega jače od milion evra. U jednom momentu je pomenuta opcija da Milojević šest meseci bude i selektor i trener, ali izgledi da se to desi su sve manji. Ni Arapi, navodno, nemaju nameru da pristanu na tu soluciju.

I kao iz drugog plana polako se u prvi probio Savo Milošević. Pored toga što je bez angažmana, njegov adut je što je kao direktor mlađih kategorija svojevremeno radio sa većinom sadašnjih fudbalera državnog tima i kod njih uživa poštovanje.

Međutim, kako u Fudbalskom savezu Srbije postoji plan da na egzotičnu turneju po Severnoj Americi sa igračima iz Superlige ide Ilija Stolica, selektor mlade reprezentacije, to jasno govori kako na Terazijama nisu ni blizu definitivnog rešenja za stratega A tima i da su svesni da ga možda neće ni biti u narednih mesec dana.

IGRAČI

Sreća u nesreći kada je reprezentacija u pitanju u 2021. godini je što neki veliki lomovi u igračkom kadru, kada dođi novi selektor, neće morati da se prave.

Jedino je nepoznato da li će Aleksandar Kolarov biti ponovo pozivan, kao i da li on ima želju da i dalje igra za Srbiju, ali drugih veterana tih godina među Orlovima nema. Dušan Tadić sa 32 leta je sledeći najstariji, a i dalje igra u vrhunskoj formi za Ajaks.

Novi selektor će svakako imati mogućnost izbora, da pravi tim i poziva igrače onako kako on misli da bi trebalo, ali realno gledano, za nekim velikim promena nema ni potrebe, a ni mogućnosti. Tri-četiri igrača gore-dole zavisno od forme mogu da uskoče u tim. Prosto, Srbija nema toliki bazen igrača, kao recimo Francuska, da može da se napravi cela druga postava od nepozvanih igrača, a koja bi bila barabar sa prvih 11.

Dušan Tadić (©Starsport)

Od igrača koji bi, prema najavama sa Terazija, mogli da kucaju na vrata A tima su Ivan Ilić iz Verone, Uroš Račić iz Valensije...

Srbija i dalje neće imati desnog beka, ni u sledećim kvalifikacijama, imaće dileme oko štoperskong tandema ili trija, ima trojicu jako dobrih levih krilnih bekova, trojicu vrlo kvalitetnih napadača i širok izbor u sredini terena. Ali, sve to treba postaviti tako da funkcioniše, što je izgleda najveći problem.

Na rastanku od FSS-a Ljubiša Tumbaković je ostavio izveštaj na 150 strana u kojem je izneo brojna zapažanja, predloge, kritike... Među njima su i ocene koji igrači, uz svo poštovanje njihovog renomea na klupskom planu – ne mogu zajedno na terenu u reprezentaciji. Prosto, ne funkcioniše.

NAJNOVIJI NOVI POČETAK

Zvuči potpuno neverovatno da je Srbija u 2020. godini dobila jednu jedinu utakmicu, koja se igrala na 90 minuta. I to poslednji protiv Rusije. Imala je pre toga i trijumf nad Norveškom u produžetku.

Ta pobeda nad Zbornajom od 5:0 je ujedno i poslednja koja će biti odigrana do početka mundijalskih kvalifikacija. Novom selektoru neka je Bog u pomoć, jer će mu prve dve utakmice biti protiv Republike Irske i Portugalije, u četiri dana, u Beogradu. Tu ako ne uzme bar četiri boda, teško da će se i do drugog mesta moći.

Imala je Srbija kod Tumbakovića i neke jako loše utakmice, ali i neke sasvim dobre, čak odlične. Međutim, to je sada zatvorena knjiga i Orlovi su na najnovijem novom početku. Otprilike jednom u godini – godini i po reprezentacija Srbije okreće novi list. Kontinuitet je kao neka nepostojeća kategorija za naš državni tim, nešto imaginarno poput jednoroga. Legenda kaže da je nekad postojao, ali ga niko nije video.

Aleksandar Mitrović (©Starsport)

Novi selektor će birati novi tim, nove igrače, novu formaciju, krenuti od nule i odmah udariti, po rasporedu kvalifikacija, na vrh Himalaja.

Fudbalere javnost redovno kritikuje, nekad i vređa... A, pošteno je pitati se kako je i njima. Na svakih desetak utakmica dobiju novog selektora. Taman što neke konce igre pohvataju, dođe novi koji sve to sruši i kaže „ne, ne, ovako ćemo“. Dobro je kada se probude u Pazovi i znaju ko će im voditi trening toga dana...

MOŽE I GORE

Mundijalske kvalifikacije počinju u martu 2021. a završavaju se u novembru. Igraće se po ubrzanom tempu. Lige nacija nema, te samim tim ni neke rezervne opcije po Srbiju kako može do Katara.

Srbija ima kvalitet da bude druga u grupi i da ode u baraž. Previše je kuražno kalkulisati, kako to na Terazijama čine, da se može do prve pozicije pored prvaka Evrope, koji je pre godinu i kusur na Marakani peške pobedio Orlove sa 4:2.

A, šta ako se ne bude drugi u novembru? Pa, zna se. Nova smena selektora, pa još jedan novi početak. Prema tome, može li gore od 2020? Može... Ali, valjda neće.