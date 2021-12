Ti si Zlatna lopta, Karime! Benzema odveo Real na +7, ali je Militao morao da spasava bodove (VIDEO)

Navijači Real Madrida nemaju nikakvu dilemu kada je u pitanju najbolji igrač na planeti u ovom trenutku. Za njih je to bez premca - Karim Benzema, koji je na Santijago Bernabeu dočekan povicima "ti si Zlatna lopta", a on je na to uzvratio pobedonosnim pogotkom u meču protiv Atletik Bilbaa - 1:0 (1:0).

Francuz je u ključnom 40. minutu postigao svoj 12. gol u sezoni i odveo Kraljevski klub na sedam bodova udaljenosti od drugoplasiranog Atletika (uz utakmicu više), ali daleko od toga da je večeras sve bilo idealno za domaćina u Madridu. Naprotiv, sastav Karla Ančelotija je bio pod velikim pritiskom u samoj završnici meča, kada je Bilbao propustio dve kolosalne prilike pred golom. Prvo je u 76. minutu Tibo Kurtoa zablistao kod prilike Ojhana Sanseta, dok je u 85. minutu Eder Militao sa gol-linije skinuo udarac Mikela Vesge i tako direktno uticao na odbranu dva velika boda Madriđana.

Real je u finišu prvog poluvremena, pobedodnosnim golom Benzeme, krunisao daleko bolju igru u tom delu meča, ali dešavanja iz drugog poluvremena, a pogotovo iz same završnice, nešto su što Ančeloti mora da neutrališe, kako bi se bodovi ne bi gubili u neplaniranim situacijama.

Benzema je izuzetne šanse imao u sedmom i 12. minutu, kada je raspoloženi Unaj Simon izlazio kao pobednik. Šansi pre samog gola prethodio je odlični udarac Tonija Krosa, ali je Simon ponovo bio izuzetan. Čak i kod odlučujućeg pogotka na meču, odlični čuvar mreže Baska je dao sve od sebe. Sjajnom paradom je zaustavio udarac Markosa Asensija, ali je bio nemoćan kod odbitka. Modrić je skrenuo loptu kod potpuno usamljenog Benzeme, a on takve poklone jednostavno ne propušta.

Bilbao je u nastavku dodao gas, a Real sebi dozvolio da u potpunosti ostane bez kontrole. Ojer Zaraga je zapretio u drugom minutu nastavka, odgovorio je Toni Kros sedam minuta kasnije, dok je već u 60. minutu Dani Garsija bio u gol-šansi, ali je njegov udarac izblokiran.

U dramatičnom finišu sreća je bila ta koja je spasila Real i učinila da mu večeras stanje na tabeli izgleda daleko bolje nego sama igra. Kraljevski klub ima 11 pobeda, tri remija i poraz u dosadašnjem toku sezone, što je više nego impresivno. Već u subotu Ančelotijev tim će biti na još većim iskušenjima, pošto gostuje drugom baskijskom timu Real Sosijedadu na Anoeti.

PRIMERA - ZAOSTALI MEČ 9. KOLA

Sreda

Real Madrid - Bilbao 1:0 (1:0)

/Benzema 40/