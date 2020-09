Izvršni direktor Bajern Minhena Karl Hajnc Rumenige dao je zanimljiv intervju nemačkim medijima u kom je govorio o povratku publike na tribine, svom povlačenju sa funkcije, ali i o pojačanjima, onome što navijače najviše zanima.

Prva želja Bavaraca je Seržinjo Dest, bek Ajaksa, na čijem dovođenju su uveliko radi...

"Prošle nedelje rekao sam da bi ove trebalo sve da bude jasno oko tog posla, ali nije. Još nismo dovoljno daleko odmakli u pregovorima. Nema dogovora za sada. Poznato je svima da bi Hansi (Flik) želeo da ima alternativu za Pavara. I Hasan (Salihamidžić) radi na tome. Nažalost, još ne možemo da potvrdimo da imamo novo pojačanje".

Rumenige smatra da bi navijači što pre trebalo da se vrate na stadione...

"Nema fudbalske ulture bez navijača. I zabrinut sam, jer mogli bismo da je izgubimo ako ovo potraje. Fudbal bez navijača nema vrednost i atmosferu. Što duže kriza potraje povratak tradicionalnim vrednostima postaće kritičniji".

Zanimljivo je bilo čuti šta prvi čovek Bajerna misli o treneru prvog Bajernovog rivala - Lusijanu Favru.

"Upoznali smo u Ženevi, bili saigrači od 1987. do 1989. Još tada ga je mnogo zanimao trenerski posao i bilo je jasno da će ići u tom pravcu. Želim mu uspeh, naravno, ali kada budemo igrali protiv njegovog tima ta moja želja će imati svoje prirodne granice. Dortmund? Veoma uzbudljiva ekipa. Imaju puno mladih igrača. Oni su nam glavni konkurent za titulu".

O nasledniku Oliveru Kanu...

"Moja odluka je konačna - povlačim se. Uveren sam da će Kan biti dobar naslednik. Sa njim se može uspešno sarađivati. Ja ne spadam u ljude koji misle da su nezamenjivi, znam kada je dosta i zato odlazim".

Karl Hajnc Rumenige na kraju je otkrio kako se pozdravio sa Tijagom Alkantarom...

"Transfer je završen u četvrtak. Kada sam došao na mesto gde obično parkiram automobil tu me je čekao Tijago. Prišao mi je i zagrlio me. Plakao je skoro pet minuta. Kazao mi je: Hvala vam što ste mi ovo omogućili. Mnogo je želeo da ode u Liverpul i zato smo mu izašli u susret. On je sjajan momak i mnogo smo izgubili njegovim odlaskom. Ali razumeo sam ga, želi nešto novo u karijeri. Teško je kad se opraštate od dragih ljudi. I meni su potekle suze na rastanku. Uvek smo bili u dobrim, bliskim odnosima. Skoro pa porodičnim", zaključio je Rumenige.