Govorio je nedavno Adrijano Galijani da je poništeni gol Sulija Muntarija protiv Juventusa umnogome uticao na dalju istoriju Milana. Na ovu najsvežiju, koju bi svaki navijač Rosonera najradije izbrisao da može. Da je Muntariju samo priznat pogodak, sve bi kasnije bilo drugačije, uveravao je bivši direktor Milana pre nešto manje od pola godine. Između ostalog, klub u tom slučaju gotovo sigurno ne bi napustili Zlatan Ibrahimović i Tijago Silva. Međutim, jesu, leta 2012. su se u paketu preselili u Pari Sen Žermen i na Parku prinčeva postali sinonim generacije koja je pod vođstvom katarskih vlasnika postala dominantna u Francuskoj.

Posebno se to odnosi na Silvu, koji je u Parizu ostavio osam najboljih fudbalskih godina i sa kapitenskom trakom na ruci napunio trofejnu salu Svetaca. Govorio je pre dve i po godine da bi i karijeru mogao da završi na Parku prinčeva, ali su u klupskoj upravi imali druge planove. Procenili su da više ne može da doprinese timu, te su dozvolili da klub napusti po isteku ugovora. A kada je već tako, smatra Silva da je zbog svega što je za gotovo deceniju učinio za Pari Sen Žermen, zaslužio makar kakav oproštaj. Nije dobio apsolutno ništa.

"Nikad mi ništa nisu ponudili. Nisu čak rekli ni: Tijago, da li bi pristao na 1 evro da ostaneš sa nama? Apsolutno ništa, što je vrlo potresno. Ipak postoji nešto gore i od toga. Čak i usred pandemije imali su tri meseca da isplaniraju oproštaj, ali ništa nisu učinili. Čoveče, nisam tamo bio samo jednu sezonu ili nekoliko meseci. Bio je to osmogodišnji period u kojem sam kao kapiten podigao brojne trofeje u klubu. Zaslužio sam mnogo više poštovanja. Ista stvar se dogodila i Kavaniju. I pored toga, zaista sam zahvalan na stvarima koje sam tamo doživeo. Na kraju, bio sam srećan i svi su me uvek dobro tretirali", priznaje Silva u intervjuu za FourFourTwo.

Kada je već bilo tako, Silva je još pre završetka sezone odlučio da krene u potragu za novim klubom, mada je za svog agenta imao poseban zadatak.

"Rekao sam svom agentu da može da mi traži klub, ali da mu je zabranjeno da mi kaže bilo šta pre finala Lige šampiona."

Narednog dana pojavio se tračak nade da bi situacija ipak mogla da se promeni.

"Jutro nakon finala sa Bajernom, naleteo sam na predsednika Nasera (Al-Kelaifija) u liftu hotela, i rekao mi je da Leonardo želi da razgovara sa mnom kada se vratimo u Pariz. Mogao sam da zamislim o čemu je reč, iako sam u mislima već otišao iz Pari Sen Žermena."

Međutim, Silva je već tada očigledno odlučio.

"U ponedeljak, nakon finala, agent me je zvao i rekao da na stolu imam ponudu Čelsija, i da imam nekoliko dana da odlučim. Prihvatio sam je sledećeg dana, pre sastanka sa Leonardom. Kasnije me on pitao da li sam već potpisao za neki drugi klub, ali mi to pitanje nije bilo najjasnije. Rekao sam da nisam, ali da sam dao reč Čelsiju i da je to vrednije od bilo kog novca."

Datu reč Brazilac je održao, potpisavši jednogodišnji ugovor sa londonskim timom, koji bi, uskoro mogao i da produži na još toliko. Kako piše Fabricio Romano, uprava Čelsija je zadovoljna Tijagom, novi trener Plavaca, a doskorašnji šef struke Parižana, Tomas Tuhel, takođe, i klauzula na dodatnih godinu dana po istim finansijskim uslovima mogla bi da bude aktivirana u skorije vreme. Samo Leonardu izgleda nije valjao.