Vanredne okolnosti donele su i nikad čudniji prelazni rok. Fudbalska transfer pijaca je ovog leta bila jedna od najluđih poslednjih godina.

Prvi put posle 2015. godine nismo imali transfer sa devet cifara, odnosno od preko 100.000.000 evra. Tada je najskuplje pojačanje bio Kevin de Brujne, za koga je Mančester Siti platio Volzburgu 76.000.000 evra. Ove godine je titula najskupljeg pojačanja leta pripala Kaiju Havercu. Nemačkog vunderkinda Čelsi je kupio od Bajera za 80.000.000 evra, s tim što bi kroz bonuse vredne oko 20.000.000 evra transfer na kraju zaista mogao da bude onaj astronomski – sa devet brojeva...

A, kako izgleda tim leta sastavljen od najskuplje plaćenih igrača? Krenimo prvo od toga da je ukupna vrednost istog 617.500.000 evra, što je prosečno nešto više od 56.000.000 evra “po glavi“. Kao što se donekle i očekivalo, Čelsi je ovog leta bio dominantna sila na pijaci jer je posle prošlogodišnje suspenzije zbog malverzacija sa transferima mladih igrača jedva dočekao da izađe na tržište i Frenku Lampardu ispuni sve želje.

Osim Kaija Haverca, Čelsi u timu najskupljih pojačanja ima još trojicu igrača – golmana Eduarda Mendija, levog beka Bena Čilvela i centarfora Tima Vernera. Mada je, teoretski, od Vernera (53.000.000 evra) skuplje plaćen Alvaro Morata pošto je Atletiko Madrid tek u julu ove godine praktično iskeširao 56.000.000 evra i to upravo Čelsiju. Mada je Morata već stigao do sledeće adrese, odnosno vratio se u Juventus i tako zadužio epitet “španskog Anelke“ u pogledu novca izdvojenog za njegove transfere kroz karijeru. Ipak, Verner u ovom popisu nije stavljen u ulogu najisturenijeg igrača, već na levo krilo. Razlog je prost – Napoli je za svog novog golgetera Viktora Osimena platio papreno – 70.000.000 evra. I to je novi klupski rekord, s tim što će isti biti dodatno popravljen za još 10.000.000 evra, kada Osimen i Napoli budu aktivirali potrebne bonuse.

Najskuplje pojačanje leta – Kai Haverc (©Reuters)

Za ovogodišnji tim najskupljih pojačanja opredelili smo se za formaciju 3-4-3, mada Ben Čilvel nominalno nije štoper. Ali je plaćen 50.200.000 evra. Zato jesu njegovi “saigrači“ u poslednjoj liniji – Natan Ake i Ruben Dijaš. Mančester Siti ponovo je panično tražio pojačanja u poslednjoj liniji, a Pepu Gvardioli su dovedeni Ake i Dijaš s namerom da konačno dobije odbranu po sopstvenom ukusu. Iako je, to ne treba zaboraviti, Gvardiola tokom dosadašnjeg boravka u Mančester Sitiju dao vrtoglavih 450.000.000 evra za defanzivce.

Kako bilo, Siti je samo u ovom prelaznom roku za Akea i Dijaša platio više od 110.000.000 evra. Holanđanin je iz Bornmuta stigao za 45.300.000, a Portugalac iz Benfike za preko 68.000.000 evra! Plus bonuse, koji ovde nisu uračunati.

Na sredini terena imamo zanimljivu situaciju. Uz Haverca kome je dodeljena pozicija iza špica, nalaze se još Artur Melo, Tomas Parti i Miralem Pjanić. Sad, neko bi možda rekao kako Artur i Pjanić ne bi trebalo da uđu na ovu listu zbog činjenice da su praktično došli u sklopu trampe Barselone i Juventusa, ali se oni po knjigama vode kao dva odvojena posla. Tako je Juventus za Artura platio 72.000.000 evra, dok je Barselona zbog Pjanića dala 60.000.000 evropskih novčanica.

Tomas Parti jedini je od igrača koji su dovedeni u ludilu poslednjeg dana prelaznog roka. Arsenal je bez Atletikovog znanja aktivirao otkupnu klauzulu za Partija u visini od 50.000.000 evra, a u Španiji se i dalje priča o tome kako vezista iz Gane nije obavestio nikoga iz kluba da odlazi, niti da su Tobdžije platile punu cenu u kancelarijama La Lige.

Poslednje ime na spisku je Leroj Sane. Deluje gotovo neverovatno da je za najskuplje desno krilo ovog leta plaćeno samo 45.000.000 evra, ali Bajern je napravio strašan posao sa nemačkim reprezentativcem. Vredi dodati da je Čelsi za Mendija platio 24.000.000 evra, uz 6.000.000 u bonusima.

Za one koji bi forsirali priču o scenariju za Artura i Pjanića spremili smo alternativni tim. Formacija bi glasila 4-2-3-1, pored Čilvela, Akea i Dijaša bio bi Ašraf Hakimi, za koga je Inter platio Realu 40.000.000 evra, dok bi u veznom redu sa Partijem bio Doni van de Bek. Najvrednije pojačanje na Old Trafordu Junajted je platio 40.000.000 evra, plus bonuse. Ukupna vrednost ovog tima bila bi 565.500.000 evra.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com