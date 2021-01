Dok je igrao gledali su ga otvorenih usta i oduševljavali se. Mnogi će vam reći kako takvih igrača više nema. A možda ih neće ni biti. Sad kad je penzioner i ponekad reši da nešto kaže stoji se mirno i - sluša. Jer sigurno ima šta da laže.

Luis Nazario da Lima Ronaldo govorio je o mnogim temama u intervjuu za italijansku Gazetu delo Sport, a sve u predvečerje velikog derbija Italije između Intera i Juventusa. Otuda su prva pitanja bila vezana baš za tu utakmicu i neke prognoze.

"U jedno sam siguran - ta utakmica neće odlučiti šampiona", jasan je bio Zuba. "Pobeda bi svakako dobro došla i jednima i drugima, pre svega na polju samopouzdanja, ali ne treba iz trke isključivati ni Milan. Milan je prvi. Iznenađuje me kako Rosoneri igraju ove sezone. To je ofanzivan fudbal, kvalitetan, direktan. Ovo je veoma posebna sezona. Ne treba isključiti mogućnost da se završi velikim iznenađenjem, novim šampionom. A i Milan ima Zlatana Ibrahimovića. On je uvek govorio kako me smatra idolom. Jedinstven igrač. Čak i da nisam imao sve one povrede nikada ne bvih mogao da igram do 40. kao on. Nikada".

Na pitanje da li je ipak Inter veći favorit za Skudeto kazao je:

"Imaju sjajnog trenera i identitet. Pored toga, ne igraju evropska takmičenja. To nikada nije dobra stvar, ali ne bi bio iznenađen ukoliko Inter u martu i aprilu bude osvajao više bodova od konkurenata. Tada če Juve i Milan biti pod velikim opterećenjem. Pritom, potpisali su izvanrednog igrača kakav je Ašraf Hakimi. Kakva je to greška Reala... Dok ga gledam ponekad pomislim: Roni, zamisli tebe i njega. Bila bi to ozbiljna brzina u jednom timu".

Konte je često na meti kritika...

"Ja ga nikada nisam kritikovao, to rade drugi. Ali treba znati da ponekad postoje potrebe koje ljudi ne vide spolja. Takve stvari vidi samo trener i zato povlači naizgled čudne poteze. To je sudbina trenera... Isto je i sa Pirlom. Ljudi često govore kako nema dovoljno iskustva za tako veliki klub. Pomno sam ga pratio kao igrača, on ima superiornu inteligenciju. Andrea nikada neće igrati jednostavan fudbal, tim mora da gra prati. Trebaće vremena, ali ako mu je Juve dao poverenje, verujem da će ga sačekati".





Govorio je Ronaldo i o nekim igračima koji u poslednje vreme privlače veliku pažnju. Jedan od njih je svakako Krsitijan Eriksen...

"Uvek je teško kada promenite ligu, nevažno kakav kvalitet imate. Nije lako odmah izvući najbolje iz sebe. Još je teže ako nisi standardan, a Eriksen to nije".

Lukaku?

"Opasan je poput čilija. Pomera granice. Kada imate takvog igrača teško je ne osloniti se na njega. Pogađa skoro na svakoj utakmici".

Zanimljivo mišljenje Ronaldo ima o Matijsu de Lihtu...

"Ne pušta vas nijednog momenta. Mislim da je Bonući mnogo bolji kada je uz njega De Liht".

Dibala?

"Ponovo kod njega vidim želju da napravi nešto veliko, da "izmisli" potez. Ona peta protiv Milana je dobar znak. Lepo ga je geldati kad igra kako ume".

I Lautaro je po Zubinom ukusu...

"Sviđa mi se jer se ničega ne plaši, smrtonosan je pred golom. Samo ne trenutak ti padne koncentracija i on ne oprašta. Ima neverovatan instinkt, a takvih igrača nema puno".

Italijom pored Ibrahimovića trenutno drma još jedan veteran - Kristijano Ronaldo. Da li bi i on poput Ibre mogao da igra do 40. godine?

"Ne znam, ali sigurno će pokušati. On se dosta razlikuje od onog igrača kog sam gledao u Madridu. Ume da se prilagodi, da se snađe... Jeste li ga videli protiv Sasuola? Čak i kada je u senci tokom celog meča može da vas povredi u roku od jednog minuta", kazao je Ronaldo pre nego što je na samo kraju upozorio Nerazure:

"Čuvajte se, Ronaldo je uvek voleo važne i velike utakmice, jer one se najduže pamte, poput rekorda".

