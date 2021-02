Više se očekivalo od Benfike ove sezone u Primeiri, ali lisabonski Orlovi dele treće mesto sa Bragom. Gledaju u leđa iznenađujućem lideru, gradskom rivalu Sportingu i osvajaču duple krune Portu. Bitka za Primeru svedena je u domenu teorije, ali šansa za trofej je Kup Portugalije. U prvom meču polufinala, četa Žorža Žezusa gostuje Estorilu (21.15). Domaćin je trenutno drugoplasirana ekipa u drugoj ligi i boriće se za povratak u elitu.

Žezus je pre pre nešto više od godinu dana pokorio Brazil i Južnu Ameriku s Flamengom, ali ne ide Benfiki dobro ove sezone s povratnikom na klupi. Iskusni sturčnjak bio je u bolnici zbog virusa korona, propustio je nekoliko utakmica svog tima, ali se vraća za kormilom poljuljanog lisabonskog broda. Orlove čeka dvomeč šesnaestine finala Lige Evrope sa Arsenalom. Utakmice se neće igrati u Londonu i Lisabonu, već u Rimu i Atini zbog ograničenja putovanja koje je donela Vlada Velike Britanije.

Potpredsednik kluba Rui Kosta je bio kritičan prema igračima. Žezus je svestan lošeg trenutka Benfike.

"Svi moramo da preuzmemo odgovornost za ono što se dogodilo na početku godine. Covid-19 ne objašnjava sve, ali je bio broj jedan odgovoran za izbacivanje igrača iz forme, ritma. Moramo manje da razgovaramo, a više da igramo. Nadam se da navijači razumeju da je ovo period koji je platila Benfika nije imao veze sa nedostatkom tehnike, taktike ili što igrači nisu želeli da trče“, pravdao je svoje igrače Žezus, prenos Abola.

O meču protiv Estorila, iskusni stručnjak kaže:

"To je takmičenje koje vole svi navijači u Portugaliji i u kojem svi treneri i igrači žele da budu na kraju. Imamo mogućnost da odigramo ovu odlučujuću utakmicu sa jednim od naših rivala, ali poštujemo Estoril koji je eliminisao tri tima iz Primeire. Ima veoma zanimljivu ideju o igri i zna da ima šanse da dođe do finala. Imaćemo motivisanog rivala, ali za nas mora biti jednako važno da budemo u finalu kao i za Estoril. Moraćemo da budemo motivisani kao i oni. Ne možemo da razmišljamo da je to tim iz druge lige“, oprezan je Žezus.

Kadrovska situacija u timu Benfike je bolja. Fudbaleri koji su imali virus korona su se oporavili. U konkurenciji za tim je i brazilski štoper Lukas Verisimo koji je pre dva dana predstavljen u Benfiki.

On je u redove giganta iz Lisabona stigao iz finalista Kopa Libertadores Santosa. Posle meča na Marakani u Riju, kada su Ribe poražena od gradskog rivala Palmeirasa u poslednjim trenucima susreta, Verisimo je zvanično novi igrač Benfike i pojačaće bedem ispred gola Orlova.

PORTUGALIJA, KUP - POLUFINALE (PRVI MEČEVI)

Sreda

Braga - Porto 1:1 (0:1)

/Franseržo Barbosa 90+12 - Taremi 10/

Četvrtak

