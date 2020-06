Titulu je predao lako, FA kup neće

Postavio je Pep Gvardiola sebi težak zadatak osvajanjem kvadriple krune prethodne sezone. Titula u Premijer ligi i zvanično je u prošlom kolu “pobegla“ iz vitrina mančesterskog kluba, ali Liga kup nije menjao lokaciju. Do kraja još dva zadatka – FA kup i Liga šampiona, a ukoliko Mančester siti zadrži trofej najstarijeg fudbalskog takmičenja na Itihadu sledi i treći, Komuniti šild. Ali, dug je put pred Građanima do odbrane naslova u FA kupu, jer isti žele i gradski rival Junajted, Lester, Čelsi, Arsenal… Međutim, pre svih njih, na putu do finala i utakmice na Vembliju, mančesterski nebeskoplavi moraće na noge Njukaslu (19.30).

Kada je titula šampiona Engleske i zvanično otišla na Enfild, Gvardiola je odredio prioritete do kraja sezone, žrtvujući mečeve u prvenstvu koji više praktično nemaju takmičarski značaj, sve zarad uspeha u FA kupu, a posebno u Ligi šampiona jer Španac na „Ušatog“ čeka već devet godina.

Zapravo, rekao je Pep još pre utakmice sa Čelsijem da pažnju posvećuje narednom rivalu Njukaslu, ali je onda na Stamford bridžu izveo prilično jak sastav. Uostalom, uvek je Gvardiola pokazivao afinitete prema kup takmičenjima, zbog čega bi iznenađenje bilo da večeras ne izađe sa najjačim raspoloživim snagama, iako ga već za četiri dana čeka meč sa novim šampionom, Liverpulom.

Građani su se vratili fudbalu gotovo kompletni, bez Klaudija Brava i Džona Stounsa, ali su već posle druge “postkoronarne“ utakmice ostali bez Serhija Aguera koji je posle operacije kolena gotovo izvesno završio sezonu, Žoaa Kansela i Fila Fodena, s tim da bi poslednji mogao da se vrati u tim već večeras.

Njukasl se u poslednje vreme razgoropadio. Ekipa Stiva Brusa neporažena je na poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima i opstanak se ne dovodi u pitanje. Međutim, tim sa istorijom kakvu Svrake imaju ne bi trebalo da se zadovoljava takvim rezultatima. Konkretno u FA kupu, navijači čekaju na trofej punih 65 godina! Možda se vremenom nešto promeni, kada u klub dođu novi, arapskih vlasnici koji se već duže vreme najavljuju. Ove godine – teško. Jer, iako su se timovi u ovom takmičenju sastajali osam puta, a Njukasl odneo šest pobeda, poslednju 2002. godine, Siti tada nije bio zverka kakva je danas.

Njukasl je do četvrfinala postigao više golova od ostalih timova iz elite - 11 (©AFP)

Pritom mančesterski klub dobio je poslednjih devet mečeva u FA kupu, uz 35 postignutih i samo četiri primljena gola.

Mada, ne treba zaboraviti da Siti u prvenstvu nije uspeo da slavi protiv Njukasla na poslednje dve utakmice.

FA KUP - ČETVRTFINALE

Subota

Norič - Mančester Junajted 1:2 (1:1) - posle produžetaka

/Kantvel 75 – Igalo 51, Megvajer 118/

Nedelja

14.00: (2,85) Šefild Junajted (3,15) Arsenal (2,65)

17.00: (2,85) Lester (3,30) Čelsi (2,50)

19.30: (10,00) Njukasl (6,50) Mančester Siti (1,35)

*** kvote su podložne promenama