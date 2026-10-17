To može samo čarolija zvana Mozzart Relax: U Lilu 1:1, a prošlo 3+
Vreme čitanja: 3min | sub. 17.10.26. | 22:45
Kod drugih bi tiketi popadali, još jednom se na delu pokazala Mozzartova gospodska akcija
Brest je u Lilu osvojio bod, domaćin izgubio dva, a oni koji su na utakmici sedmog kola francuske Lige 1 odigrali 3+ u Mozzartu mogli su da se raduju već posle šest minuta! Iako je na stadionu Pjer Moroa rezultat na kraju bio samo 1:1, Mozzart Relax još jednom je pokazao zašto je jedan od omiljenih saveznika kladioničara. Zahvaljujući pogotku gostiju u uvodnim minutima, svi koji su tipovali na najmanje tri gola na utakmici mogli su odmah da zaokruže dobitan par na svom tiketu.
Pravila Mozzart Relaxa su jasna, ako na utakmici padne gol u prvih deset minuta, opklada na 3+ automatski je dobitna, bez obzira na konačan rezultat! A fudbaleri Bresta pobrinuli su se da na severu Francuske ova pogodnost bude aktivirana gotovo čim je utakmica počela.
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Igrao se šesti minut kada su gosti izveli korner, a posle prilično srećnog spleta okolnosti stigli do prednosti. Lorisa je lopta pronašla u kaznenom prostoru, usledio je udarac iz okreta, a potom i nespretna reakcija Baldea, kojeg je lopta pogodila u leđa i završila iza nemoćnog Orlanda Hilja, heroja Paragvaja sa prethodnog Mundijala. Brest je poveo, a Mozzartovi igrači koji su odabrali 3+ već su imali razlog za slavlje.
Za razliku od njih, navijači Lila morali su ozbiljno da se načekaju. Domaćin je pokušavao da odgovori, ali bez naročite ideje i konkretnosti u završnici. Tek u nastavku Lil je uspeo da pronađe put do izjednačenja.
Itan Embape je u 62. minutu prodorom po desnoj strani naterao Lokoa na prekršaj u kaznenom prostoru, a sudija je pokazao na belu tačku. Odgovornost je preuzeo iskusni Olivije Žiru, koji je dva minuta kasnije projektilom pod prečku poravnao rezultat na 1:1. Francuski veteran pogodak je proslavio pokazivanjem dresa povređenog saigrača Tijaga Santosa.
Delovalo je da bi Lil mogao potpuno da preokrene utakmicu, naročito kada je u 68. minutu Haraldson zatresao mrežu posle sjajne akcije započete Bentalebovom majstorijom. Ipak, slavlje domaćih pokvarila je nedozvoljena pozicija Diaunea u začetku završne kombinacije, pa je pogodak poništen. Do kraja promene rezultata nije bilo, što predstavlja ozbiljan kiks za Lil u borbi za vrh francuskog prvenstva.
Posle sedam odigranih kola Lil i Pari Sen Žermen imaju po 14 bodova, dok vodeći Monako u nedelju protiv Lorijena ima priliku da pobegne na tri boda prednosti. Nevolja po Lil mogla bi da bude još veća ukoliko Ren savlada FK Pariz, jer bi u tom slučaju i taj rival preskočio ekipu sa severa Francuske. Brest je, s druge strane, stigao do devetog boda i nalazi se u sredini tabele, zadovoljan što je odneo bod sa teškog gostovanja.
FRANCUSKA 1 – 7. KOLO
Petak
Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)
/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/
Subota
Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)
/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/
Lil - Brest 1:1 (0:1)
/Žiru pen 64 - Balde 6/
Troa - Lans 1:3 (1:2)
/Nkada 26 - Monfraj ag 13, Eduar 45+2, Agilar 55/
Nedelja
15.00: (3,20) Anže (3,50) Olimpik Marselj (2,20) MOZZART RELAX
17.15: (2,35) Pariz (3,50) Ren (2,95) MOZZART RELAX
17.15: (2,35) Avr (3,40) Okser (3,00) MOZZART RELAX
17.15: (3,50) Lorijan (3,45) Monako (2,10) MOZZART RELAX
20.45: (1,70) Lion (4,00) Nica (4,50) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama