To može samo čarolija zvana Mozzart Relax: U Lilu 1:1, a prošlo 3+

Igrao se šesti minut kada su gosti izveli korner, a posle prilično srećnog spleta okolnosti stigli do prednosti. Lorisa je lopta pronašla u kaznenom prostoru, usledio je udarac iz okreta, a potom i nespretna reakcija Baldea, kojeg je lopta pogodila u leđa i završila iza nemoćnog Orlanda Hilja, heroja Paragvaja sa prethodnog Mundijala. Brest je poveo, a Mozzartovi igrači koji su odabrali 3+ već su imali razlog za slavlje.

Za razliku od njih, navijači Lila morali su ozbiljno da se načekaju. Domaćin je pokušavao da odgovori, ali bez naročite ideje i konkretnosti u završnici. Tek u nastavku Lil je uspeo da pronađe put do izjednačenja.

Itan Embape je u 62. minutu prodorom po desnoj strani naterao Lokoa na prekršaj u kaznenom prostoru, a sudija je pokazao na belu tačku. Odgovornost je preuzeo iskusni Olivije Žiru, koji je dva minuta kasnije projektilom pod prečku poravnao rezultat na 1:1. Francuski veteran pogodak je proslavio pokazivanjem dresa povređenog saigrača Tijaga Santosa.

Delovalo je da bi Lil mogao potpuno da preokrene utakmicu, naročito kada je u 68. minutu Haraldson zatresao mrežu posle sjajne akcije započete Bentalebovom majstorijom. Ipak, slavlje domaćih pokvarila je nedozvoljena pozicija Diaunea u začetku završne kombinacije, pa je pogodak poništen. Do kraja promene rezultata nije bilo, što predstavlja ozbiljan kiks za Lil u borbi za vrh francuskog prvenstva.

Posle sedam odigranih kola Lil i Pari Sen Žermen imaju po 14 bodova, dok vodeći Monako u nedelju protiv Lorijena ima priliku da pobegne na tri boda prednosti. Nevolja po Lil mogla bi da bude još veća ukoliko Ren savlada FK Pariz, jer bi u tom slučaju i taj rival preskočio ekipu sa severa Francuske. Brest je, s druge strane, stigao do devetog boda i nalazi se u sredini tabele, zadovoljan što je odneo bod sa teškog gostovanja.

FRANCUSKA 1 – 7. KOLO

Petak

Le Man - Tuluz 0:3 (0:0)

/Rasel Rou 46, Donum 59, Tengstet 87/

Subota

Strazbur - Pari Sen Žermen 1:3 (1:0)

/Rejna 17 - Zabarnji 77, Dembele 84, Due 90+3/

Lil - Brest 1:1 (0:1)

/Žiru pen 64 - Balde 6/

Troa - Lans 1:3 (1:2)

/Nkada 26 - Monfraj ag 13, Eduar 45+2, Agilar 55/

Nedelja

15.00: (3,20) Anže (3,50) Olimpik Marselj (2,20) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Pariz (3,50) Ren (2,95) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Avr (3,40) Okser (3,00) MOZZART RELAX

17.15: (3,50) Lorijan (3,45) Monako (2,10) MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Lion (4,00) Nica (4,50) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama