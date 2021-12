To su deca Partizana: Milovanović je gol igrač, Jović džoker (VIDEO)

Govorio je Arhimed da mu je dovoljno dugačka poluga dovoljna da pomeri svet, Marko Milovanović pokazuje da mu potrebno samo doneti loptu u kazneni prostor kako bi postigao gol. Opet je to uradio. Četiri dana pošto je uveo Partizan u četvrtfinale Kupa Srbije, mladi napadač je sačuvao lideru tri boda prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, njegov hitac ispostavio se presudnim za otključavanje brave Novog Pazara u završnoj utakmici nedeljnog programa 19. superligaškog kola – 2:0.

Da je gol igrač videlo se još tokom priprema u Sloveniji. Prijateljstvo s loptom, započeto u Nišu, obnovljeno je početkom drugog poluvremena na skoro identičan način kao protiv Dubočice. Reakcija glavom na centaršut sa desnog boka (ovoga puta Kvinsija Meniga), šut u dalji ugao Nikole Vujanca i potvrda da sa 196 centimetara može da bude pretnja iz vazduha kakvu crno-beli dugo nisu imali.

Kažu da svaki čovek u životu ima pet minuta slave. Ovo su Milovanovićevih prvih pet minuta slave, tačno toliko mu je bilo potrebno da prodrma usnuli tim Aleksandra Stanojevića i statičnost iz prvog dela baci u zaborav, jer ono što su radili sve do pogotka momka iz „klase 2003“ bilo je negledljivo, bledo, skromno i ispod renomea Partizana.

Ka pobedi su ga usmerila njegova deca. Doslovce dečaci. Milovanović je tek letos postao punuletan, a Nemanja Jović u avgustu napunio 19 godina i baš njih dvojica su ulaskom početkom drugog poluvremena ubrzala Parni valjak. Samo devet minuta posle napadača, pogodio je i krilni vezista, realizovavši jedanaesterac posle faula nad Rikardom Gomešom. Bio je to Jovićev tek drugi prvenstveni gol ove sezone, prvi posle tri meseca, dovoljan da na isteku sata igre Aleksandar Stanojević konstatuje kako su njegove izmene završile posao.

Otpor Novog Pazara je slomljen, ali je pre i posle tog blickriga u uvodu nastavka Partizan ostavio utisak ekipe koja se muči, teško stvara šanse i nije opasna po gol rivala kao ranije. Možda ima do toga što su van stroja Bibars Natho i Lazar Marković, što njihove alternative Danilo Pantić i Lazar Pavlović nisu baš oduševile protiv skromnog tima Dragan Radojičića, možda je do defanzivnog bloka gostiju, energetske potrošnje favorita... Mada ima sigurno i do floskule kako je ovo deo sezone u kome je rezultat ispred umetničkog dojma.

Partizan ga ima. Nije dozvolio da mu se ponovi kiks kao protiv Proletera, iako su pojedinci posle prvih 45 minuta sa zebnjom konstatovali da se takav scenario crta posle samo jedne prilike u režiji Kvinsija Meniga. Kad ju je Holanđanin propustio, Aleksandar Stanojević je tako snažno udario pesnicom u pleksiklas iznad klupe za rezerve da se čulo na svim delovima stadiona. Očigledno da je to bila opomena crno-belima kako ne bi trebalo. Kako bi, pokazali su junoši, Milovanović i Jović.

A kako je teško odbraniti se od lidera Novi Pazar je spoznao tako što ni na 0:2 nije mogao ozbiljnije da zapreti Nemanji Stevanoviću, okončao je seriju od osam utakmica bez poraza i skliznuo na poslednje mesto na tabeli.

Vrh je rezervisan za crno-bele.

PARTIZAN – NOVI PAZAR 2:0 (0:0)

/Milovanović 50, Jović 59p/

Stadion: Partizana.

Sudija: Andrija Stojanović

Žuti kartoni: Vlajković (Novi Pazar).





PARTIZAN (4-2-3-1): Stevanović – Miljković, Vujačić, Saničanin, Urošević – Zdjelar, Jojić (od 80. Lutovac) – Menig (od 69. Šćekić), Pavlović (od 46. Milovanović), Pantić (od 46. Jović) – Rikardo (od 69. Holender).

NOVI PAZAR (4-2-3-1): Vujanac – Vlajković, Pavišić, Delimeđac (od 46. Islamović), Zimonjić – Lončar (od 64. Bubanja), Joksimović (od 64. Alić) – Mladenović, Kiković (od 46. Maksimović), Dimić – Ratković (od 73. Mihailović).

SUPERLIGA SRBIJE – 19. KOLO

Subota

Proleter - Metalac 1:0 (1:0)

/Tomović 44/

Nedelja

Napredak - Crvena zvezda 0:2 (0:2)

/Rodić 5, Katai 38/

Partizan - Novi Pazar 2:0 (0:0)

/Milovanović 50, Jović 59p/

17.00: (2,30) Spartak (3,35) Mladost (3,10)

Ponedeljak

14.00: (1,87) Radnik (3,50) Radnički Kragujevac (4,30)

16.00: (1,35) Čukarički (5,00) Kolubara (9,00)

18.00: (2,20) TSC Bačka Topola (3,40) Radnički Niš (3,30)

Utorak

14.00: (2,80) Voždovac (3,20) Vojvodina (2,60)

***Kvote su podložne promenama