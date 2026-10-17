Toliko je majstorski, da je bezobrazluk! Prvenac Santjaga Kastra pamtiće se večno u Večnom gradu

Postoje napadači koji nisu klasični golgeteri, čiji se brojevi golova ne jure sa brojevima utakmica kao u slučaju Harija Kejna, ali njihove golove vredi čekati. Takav je slučaj sa Santjagom Kastrom, koji je došao u Rim prošlog leta iz Bolonje da bi bio alternativa i konkurencija Donjelu Malenu. Nije imao sreće Argentinac, pošto je Holanđanin nastavio da rešeta mreže i trenutno je najbolji strelac Serije A, ali je večeras dočekao svojih pet minuta slave. Možemo reći da je postigao gol koji će se večno pamtiti u Večnom gradu, a koji je večeras slomio otpor Đenove i ekipi Đan Pjera Gasperinija otvorio put ka pobedi – 2:0 (0:0).

Igrao se 50. minut, Vučica je tražila put do protivničke mreže, Matijas Soule je izveo korner, odbila se lopta do njegovog sunarodnika Kastra, koji je bio okružen sa nekoliko protivničkih defanzivaca i okrenut leđima golu. Ipak, usledilo je pravo fudbalsko remek delo. Okrenuo se omaleni napadač i kao na malom fudbalu bocnuo loptu preko kompletne odbrane Đenove i skamenjenog Džastina Bejloa. Ostavio je Kastro sve u čudu, a lopta je odsela blizu mesta gde se spajaju prečka i stativa.