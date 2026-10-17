Toliko je majstorski, da je bezobrazluk! Prvenac Santjaga Kastra pamtiće se večno u Večnom gradu
Vreme čitanja: 7min | sub. 17.10.26. | 22:47
Argentinski napadač fenomenalnom majstorijom u 50. minutu otvorio put ekipi Đan Pjera Gasperinija ka pobedi nad Đenovom – 2:0
Postoje napadači koji nisu klasični golgeteri, čiji se brojevi golova ne jure sa brojevima utakmica kao u slučaju Harija Kejna, ali njihove golove vredi čekati. Takav je slučaj sa Santjagom Kastrom, koji je došao u Rim prošlog leta iz Bolonje da bi bio alternativa i konkurencija Donjelu Malenu. Nije imao sreće Argentinac, pošto je Holanđanin nastavio da rešeta mreže i trenutno je najbolji strelac Serije A, ali je večeras dočekao svojih pet minuta slave. Možemo reći da je postigao gol koji će se večno pamtiti u Večnom gradu, a koji je večeras slomio otpor Đenove i ekipi Đan Pjera Gasperinija otvorio put ka pobedi – 2:0 (0:0).
Igrao se 50. minut, Vučica je tražila put do protivničke mreže, Matijas Soule je izveo korner, odbila se lopta do njegovog sunarodnika Kastra, koji je bio okružen sa nekoliko protivničkih defanzivaca i okrenut leđima golu. Ipak, usledilo je pravo fudbalsko remek delo. Okrenuo se omaleni napadač i kao na malom fudbalu bocnuo loptu preko kompletne odbrane Đenove i skamenjenog Džastina Bejloa. Ostavio je Kastro sve u čudu, a lopta je odsela blizu mesta gde se spajaju prečka i stativa.
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Posle ovakve majstorije bilo je teško napraviti nešto približno ovako spektakularno, ali je i kod drugog gola Rome bilo segmenata ozbiljnog majstorstva, takođe u režiji jednog Argentinca. Matijas Soule je krenuo sa loptom negde kod aut-linije blizu mesta na kojima sede rezervni igrači, ušao je u seriju driblinga, odigrao dupli-pas sa Pelegrinijem, a onda na suprotnoj stativi pronašao Romino dete Emanuelea Lulija i omogućio mu da postigne prvenac u seniorskom timu matičnog kluba. Tom trenutku su se radovali i svi njegovi saigrači, ali i kompletan stadion, jer Romini đaci uvek imaju posebno mesto među najvernijim pristalicama.
Prvo poluvreme na Olimpiku proteklo je u dinamičnoj i prilično otvorenoj borbi, gde su oba tima imala svoje nalete, a okvir gola je bio glavni saveznik čuvara mreže. Đenova je prva zapretila preko El Šaravija u uvodnim minutima, da bi u 30. minutu Balerdi posle kornera Pisilija zatresao prečku skamenjenog golmana gostiju. Samo tri minuta kasnije Đenova je uzvratila istom merom - nakon neopreznosti Endike i akcije Osmajića, usledio je udarac koji je uzdrmao okvir gola Pjerluđija Golinija.
Nastavak susreta doneo je mnogo veću angažovanost Gasperinijeve ekipe oslikanu argentinskim magijom. Domaći nisu usporili tempo nakon vodećeg gola, već su pojurili drugi i ubrzo rešili pitanje pobednika. Do kraja meča Roma je bez većih problema privela posao kraju i rutinski sačuvala prednost, a Kastro je u 87. minutu mogao do još jednog pogotka posle nove sjajne asistencije Soulea. Ipak, njegov silovit udarac završio je malo iznad prečke. Đenova u završnici nije imala snage za preokret niti ozbiljniji odgovor, pa je Roma zasluženo slavila i zadržala dva boda zaostatka za Interom.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
Roma - Đenova 2:0 (0:0)
/Kastro 50, Luli 68/
Nedelja
12.30: (1,90) Udineze (3,50) Leče (4,20) - MOZZART RELAX
15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX
18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX
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Ponedeljak
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