Mančester Siti je već pobegao 11 koraka, uz to ima i meč manje, pa se niko u Čelsiju ne zanosi idejom da pehar prvaka Engleske može da se vrati na Stamford bridž, iako je pre početka sezone u 250.000.000 evra uloženih u jačanje kadra kao cilj postavljeno svrgavanje Liverpula sa prestola.

Razlika u odnosu na lidera povećala se u poslednja dva kola, pošto su Plavci izgubili od Lestera dok je na klupi sedeo Frenk Lampard, a rezmizirali sa Vulverhemptonom na debiju Tomasa Tuhela. Udaljenost od vrha tabele je tolika da je nemački stručnjak prvi javno priznao ono što niko u klubu nije.

„Osvajanje titule je baš daleko. Moramo da budemo realni“, sleže ramenima Tuhel.

Mada mu je jasno da se od njega očekuje visok plasman. U najmanju ruku među prve četiri ekipe, što bi garantovalo još jedno igranje Lige šampiona.

„Kad dolazite u Čelsi, bilo kao igrač ili, u mom slučaju, trener, činite to da biste se borili za trofeje. A to znači pehare Premijer lige, Lige šampiona, sve ostale kupove. To je apsolutno jasno. Istovremeno, moramo da budemo realni. Dosta je timova između nas i ekipe koja zauzima četvrto mesto (Vest Hem, op. au), a to je minimum koji želimo. Razlika u poenima je velika. Najvažnije je da ne izgubimo fokus, već da radimo na detaljima svakodnevno, bodovi će doći“.

Zasad samo jedan pokraj imena novog trenera. Možda više nije ni moglo ako se zna da je odradio samo jedan trening sa ekipom po dolasku u London.

„Ovo je bila početka tačka. Posvetićemo se našim vrlinama, onome gde smo jaki. Izgradićemo tim protiv niko neće želeti da igra. To je izazov. Moj cilj je da to uradimo što pre je moguće. Onim što sam video protiv Vulverhemptona sam vrlo zadovoljan“.

Ne toliko rezultatom, koliko načinom igre. Čelsi je u sredu veče ostvario 820 pasova, uz posed od 78,9 odsto vremena, što je najbolji učinak nekog premijerligaškog trenera na debiju za novi klub još sezone 2003/04 otkako se na taj način obrađuju podaci.

„To što smo Vulfsima 16 puta oduzeli posed u završnoj trećini terena je pokazatelj izuzetne energije i intenziteta na terenu. Igralo se na polovini protivnika, a kontraudare smo rano sprečili. Svakog minuta stvarali smo sve više i više šansi. Bili smo dobro organizovani, hrabri i timski nastrojeni. Kazao sam igračima da nema razloga za razočaranje, niti za sumnju. Naprotiv. Baš sam zadovoljan prikazanim“, dodao je Tomas Tuhel, koji će šansu za popravni imati u nedeljnom susretu sa Barnlijem.

